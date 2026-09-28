ASEM crea directorio con IA para conocer apoyos públicos para emprendedores

Siete de cada 10 emprendedores (fundadores de MIPYMES y grandes empresas) no saben qué programas de apoyo gubernamental están disponibles, según la Radiografía del Emprendimiento en México 2025, de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM). Para facilitar el acceso a esta información, la Asociación creó el Directorio de programas gubernamentales de apoyo, una plataforma web gratuita que incorpora inteligencia artificial y puede consultarse en asem.mx/apoyos.

Uno de los obstáculos para conocer estos apoyos es que la información se encuentra dispersa entre distintas dependencias, convocatorias y sitios oficiales de los tres niveles de gobierno. Esto dificulta identificar qué opciones están vigentes y cuáles pueden ser relevantes para cada empresa, un problema que la ASEM busca atender con esta iniciativa.

Actualmente, el directorio reúne 95 programas vigentes: 18 federales, 59 estatales y 18 municipales, en 25 entidades del país. Se prevé que esta cifra aumente hasta incorporar la mayoría de los programas en los tres niveles de gobierno.





“Para quienes están al frente de una empresa, identificar qué apoyo necesitan y dónde encontrarlo puede ser difícil. Lanzamos este directorio con el fin de hacer más visibles los programas para sus posibles beneficiarios y ampliar su alcance”, señala Juan Carlos Cante, presidente del consejo directivo de la ASEM.

La ASEM es una organización privada e independiente del gobierno, por lo que no otorga, gestiona ni interviene en la asignación de los apoyos incluidos en el directorio. Su función es reunir y difundir información sobre los programas disponibles; los trámites y solicitudes se realizan directamente ante la dependencia responsable de cada programa.

Esta iniciativa tiene el objetivo de facilitar la consulta y el acceso a recursos monetarios, en especie y en servicios. También busca que la comunidad emprendedora y empresarial, y el sector público ayuden a mantener actualizada la información.

Consulta los programas en tres pasos

Ingresa a asem.mx/apoyos (no requiere registro). Aplica los filtros por entidad federativa y nivel de gobierno o busca por nombre del programa, dependencia responsable, características de la población (mujeres, jóvenes) o tipo de empresa (nacientes, exportadoras, que desarrollan tecnología, sector rural, economía social, entre otros). Consulta las características y requisitos de los programas y accede a los sitios oficiales para aplicar.

La información se actualiza cada 15 días. En cada revisión se verifican las vigencias, se incorporan nuevos programas identificados y se retiran aquellos que dejaron de estar disponibles.

Además de consultar el directorio, los usuarios pueden contribuir a mantener la información actualizada mediante acciones como:

Dar aviso sobre programas vigentes que no estén incluidos.

Compartir actualizaciones sobre la información, enlaces de acceso o convocatorias.

Compartir su experiencia al solicitar o acceder a alguno de los apoyos.

Estas aportaciones permitirán conocer qué programas utilizan las empresas, qué obstáculos encuentran durante el proceso y qué resultados obtienen al acceder a ellos.

Si bien el directorio está enfocado en programas gubernamentales, la Asociación no descarta ampliar su alcance con programas y convocatorias de instituciones privadas, ya sea incorporándolos a esta misma plataforma o mediante una herramienta complementaria.