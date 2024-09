Claves para el progreso de las mujeres en el mercado laboral

Durante años, las mujeres han navegado en un entorno profesional diseñado principalmente por y para hombres. ¿Qué cambios serían necesarios para que las mujeres puedan avanzar laboralmente basándose en sus propias experiencias y desafíos, especialmente en América Latina? Laboratoria+ está explorando esta cuestión con un enfoque innovador que promueve el crecimiento profesional a través de la comunidad y la sororidad.

Mariana Costa Checa, cofundadora de Laboratoria+, ha identificado la importancia de la comunidad en el desarrollo profesional de las mujeres en América Latina. A pesar de los avances en la participación femenina en el mercado laboral, las mujeres siguen enfrentando barreras significativas que limitan su crecimiento. Esta realidad se refleja en cifras contundentes: solo el 15% de los puestos directivos en empresas de América Latina y el Caribe son ocupados por mujeres (BID, 2021), un claro indicativo de la desigualdad persistente en la región.

Existen múltiples factores que contribuyen a esta brecha. Uno de los más notables es el impacto desproporcionado de la maternidad en las carreras femeninas. Según un estudio reciente de la London School of Economics y Princeton, publicado por The Economist, el 38% de las mujeres en América Latina dejan el mercado laboral tras el nacimiento de su primer hijo. Además, los sesgos y estereotipos de género continúan influyendo en la percepción y oportunidades laborales de las mujeres, impidiendo que muchas de ellas accedan a posiciones de liderazgo.

Ante este panorama, Laboratoria+, una plataforma comunitaria fundada por Costa Checa, busca romper estas barreras al ofrecer un espacio de desarrollo profesional diseñado específicamente para mujeres. La iniciativa, que surge de la experiencia previa de Laboratoria en la inclusión de mujeres en la industria tecnológica, se enfoca en mujeres que desean avanzar a roles de mayor responsabilidad en diversas industrias. A través de una membresía, las participantes acceden a círculos de aprendizaje, mentorías personalizadas, talleres y eventos con figuras destacadas del liderazgo en América Latina.

“Para muchas mujeres, el proceso de avanzar en nuestras carreras puede ser solitario, en entornos laborales donde prima la competencia y no siempre es fácil construir relaciones genuinas. Necesitamos más comunidad para crecer, espacios donde podamos traer sinceramente nuestros retos y conectar con otras mujeres que atraviesan las mismas experiencias”, comenta Costa Checa.

Las comunidades profesionales han ido ganando relevancia en América Latina, ofreciendo a sus miembros la posibilidad de conectar, compartir en un entorno seguro y aprender colectivamente. Iniciativas como Executive Forums o Young Presidents´ Organization (YPO) han demostrado el valor de estos espacios en los altos niveles de liderazgo empresarial. Sin embargo, Laboratoria+ busca democratizar estas oportunidades, extendiéndolas a mujeres en posiciones intermedias que aspiran a roles de liderazgo.

Lourdes Wong, Ecosystem & Partnership Manager de Bridge for Billions en Centroamérica, destaca la importancia de esta comunidad: “Laboratoria+ es lo que estaba buscando desde hace años. Una va creciendo profesionalmente y buscando apoyo, mentoras, libros, etc., pero hasta ahora no había encontrado una comunidad de mujeres con perfiles diversos y el deseo real de compartir para que todas crezcamos”.

Con más de 70 mentoras líderes de la región, Laboratoria+ ofrece un espacio donde las mujeres pueden desarrollar habilidades, establecer conexiones y recibir la guía necesaria para avanzar en sus carreras. Es un entorno donde se valora la vulnerabilidad y se fomenta el apoyo mutuo, demostrando que la sororidad es una herramienta poderosa para el crecimiento profesional.

“Es asombroso lo que una hora de escucha activa, predisposición y una perspectiva con experiencia puede hacer para acelerar el desarrollo profesional de una mujer. Ser mentora es una experiencia de crecimiento no solo para las mentees, sino también para nosotras”, comparte Fiorella Henriquez, Senior Director de Data & Analytics en Coca-Cola Company y mentora en Laboratoria+.

La misión de Laboratoria+ es clara: avanzar en la representación de mujeres en roles de liderazgo no solo porque lo merecen, sino porque desde esas posiciones podrán contribuir a la creación de entornos laborales más inclusivos y equitativos para todos. Costa Checa concluye: “Me gusta pensar en cómo se verá el mundo del trabajo cuando tengamos a muchas más líderes dispuestas a ser ellas mismas y a liderar desde la empatía en roles de gran influencia. Sin encasillarnos en estereotipos sobre cómo lideramos las mujeres, creo que traer más de lo que somos al mundo del trabajo va a ser transformador, y Laboratoria+ es un espacio para impulsar este cambio”.

El camino hacia la igualdad en el mercado laboral es largo, pero iniciativas como Laboratoria+ están allanando el camino para que las mujeres en América Latina puedan construir carreras de alto impacto, acompañadas y empoderadas por una comunidad que entiende y respalda sus retos y aspiraciones.

