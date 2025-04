Empresas que transforman: Inclusión y autismo en el mundo laboral

Cada 2 de abril, el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la inclusión y el reconocimiento de la neurodiversidad en la sociedad. Más allá de la sensibilización, existen iniciativas que han llevado este compromiso un paso más allá, desarrollando emprendimientos que no solo apoyan a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), sino que también les brindan oportunidades reales de empleo y autonomía.

Innovación y Diseño para la Inclusión

Uno de los ejemplos más destacados en México es Twisted, una marca de ropa creada por estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Su enfoque está en diseñar prendas adaptadas para niños con autismo, tomando en cuenta sus necesidades sensoriales y promoviendo su independencia. Con materiales de algodón 100% y cierres funcionales, Twisted busca que la moda sea accesible e inclusiva para todos.

Inclusión a Través del Emprendimiento Gastronómico

El sector gastronómico también ha abierto espacios para la inclusión. Autizza, una empresa creada por alumnos del Tecnológico de Monterrey, brinda talleres donde personas con autismo aprenden a hacer pizzas y venderlas. Este proyecto no solo impulsa su independencia, sino que les permite desarrollar habilidades laborales en un ambiente de respeto y colaboración.

Asociaciones civiles que impulsan el cambio

Además de los emprendimientos, existen asociaciones civiles que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Comunidad Autista A.C. ha sido un referente en la promoción de la neurodiversidad en México. Recientemente, sumaron a su equipo a Daniel González, creador del proyecto “El Autismo de Cerca”, con el objetivo de ampliar la difusión de información y fortalecer el empoderamiento de personas dentro del espectro autista.

Hacia un futuro más inclusivo

Estos proyectos son solo algunos ejemplos de cómo la inclusión puede ir más allá del discurso y convertirse en acciones concretas. A través de iniciativas como Twisted, Autizza y el trabajo de asociaciones como Comunidad Autista A.C., se demuestra que el talento y las habilidades de las personas con autismo pueden ser una gran contribución para la sociedad.

Fomentar este tipo de emprendimientos no solo beneficia a quienes forman parte de ellos, sino que también ayuda a construir un mundo donde la diversidad es vista como una fortaleza y no como una barrera. Porque la inclusión no es solo una meta, sino un camino que debemos recorrer juntos.

