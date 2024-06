Crean cumbre para emprendedores sociales

Con la misión de fomentar la colaboración entre emprendedores sociales, fondos de inversión, fundaciones, academia y organizaciones con conciencia social y ambiental, es creado los Impact Days 2024, siendo una iniciativa de Promotora Social México (PSM), Impact Ventures PSM e Impact Hub.

El objetivo de los Impact Days 2024 es situar al emprendedor social en el centro de la iniciativa, ofreciendo conferencias, paneles, talleres y pitches que aborden los retos y oportunidades del emprendimiento social. Desde estrategias de financiamiento hasta casos de éxito, los Impact Days ofrecerán dinámicas que generen conocimiento valioso e interacción constructiva entre fondos de inversión, fundaciones y organizaciones con conciencia social y ambiental.

Los Impact Days 2024 se llevarán a cabo del 17 al 20 de junio en formato presencial y gratuito, con sedes en el CoLab PSM y en el Impact Hub Ciudad de México. El encuentro está dirigido a emprendedores sociales, inversionistas, profesionales en fondos de inversión de impacto, organizaciones públicas y privadas interesadas en sostenibilidad y representantes de la academia, con un enfoque especial en Latinoamérica y México.

Los Impact Days 2024 surgen en un momento crucial para el ecosistema de impacto social en América Latina, dado el entorno actual de necesidades de inversión, desarrollo empresarial y actividad filantrópica.

Esta será la primera edición de los Impact Days, celebrados en el marco del 15° aniversario de Promotora Social México y el décimo aniversario del Impact Hub Ciudad de México, junto con el relanzamiento del área de inversión de impacto, ahora conocida como Impact Ventures PSM.

Entre los speakers estarán Fernando Landeros (Teletón), Javier Solórzano (Clínicas del Azúcar), Laura Reyna (TikTok), Juan del Cerro (Disruptivo), Héctor Cárdenas (Conekta), Suso Zamora (AUNA), Alejandra Fosado (Visionarios2030), Diego Serebrisky (Dalus Capital), Octaviano Couttolenc (Impact Ventures PSM), entre otros.

Los Impact Days contarán con el apoyo de más de 20 aliados como coanfitriones de los eventos, entre ellos: Dalus Capital, Fomento Social Citibanamex, AWS, Someone Somewhere, Ticmas, Irrazonables, Tec de Monterrey, Hipocampus, Médica Santa Carmen, GIZ, The Yield Lab Latam, PYMO, 500 Global, Amplifica Capital, Disruptivo, Apolo 25,Visionarios 2030, Ganar-Ganar, TikTok, elea, Fundamental, Emprendedor.com, Altamirano & Anaya; entre otros.

Para más información y registro a cada uno de los eventos entra aquí

