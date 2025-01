IFE Conference 2025: Innovación educativa en marcha

IFE Conference 2025, el evento educativo, ya ha comenzado hoy y continuará durante los próximos dos días en el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey. En esta edición, expertos de todo el mundo se reúnen para explorar cómo la innovación y la tecnología en la educación pueden preparar a las generaciones futuras para enfrentar los desafíos del mercado laboral y, en última instancia, para liderar la economía global.

Los líderes educativos coinciden: la educación es el pilar para construir una economía adecuada, ya que las personas que hoy se están formando serán responsables de gestionar la economía mundial en los próximos años. Por eso, prepararlos con conocimientos y habilidades alineados con las necesidades del mercado laboral es una tarea urgente y prioritaria.

Bajo el lema “Impulsando el futuro de la educación con innovación y tecnología”, esta edición de IFE Conference aborda cómo las instituciones educativas pueden adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos para formar profesionales capacitados y éticos.

Conferencia inaugural: un llamado a la acción global

Con la participación de delegados de países como Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, España, El Salvador, Honduras y México, el evento comenzó en la icónica Arena Borregos. Juan Pablo Murra, rector del Tec de Monterrey, dio un inspirador mensaje de bienvenida.

“El Tec es una institución de la sociedad para la sociedad. Lo que aquí hacemos trasciende, cambiando instituciones, personas y comunidades. A través del trabajo colaborativo, aseguraremos un futuro más próspero, justo y sostenible”, afirmó Murra.

Murra destacó la importancia de la inteligencia artificial (IA) en la transformación del proceso de enseñanza, subrayando los esfuerzos del Tec en:

Rediseñar la oferta educativa para que los estudiantes utilicen la IA en sus respectivas áreas.

Avanzar en la investigación sobre IA.

Promover su uso ético y responsable.

El impacto de la inteligencia artificial en la educación

Michael Fung, director ejecutivo del Institute for the Future of Education (IFE), y Paulo Blikstein, director del Research Lab del IFE, lideraron la primera conferencia magistral del evento. Fung destacó que la IA tiene el potencial de democratizar el conocimiento, eliminando brechas informativas y ampliando el acceso global a recursos educativos.

Sin embargo, ambos expertos recalcaron que, aunque las expectativas sobre la IA suelen ser altas, su verdadero valor radica en complementarse con la guía y retroalimentación humana. “La IA no enseña a pensar ni a tener criterio. Por eso, la educación debe mantener al ser humano en el centro del aprendizaje”, subrayó Blikstein.

Actividades destacadas del IFE Conference 2025

Durante los tres días del evento, los asistentes tendrán acceso a:

Conferencias y paneles magistrales con líderes internacionales en educación.

Eventos híbridos destacados para participantes remotos.

Summits especializados en temas como IA, políticas educativas y sostenibilidad.

La Feria de Innovación , que presenta tecnologías de vanguardia y emprendimientos EdTech.

, que presenta tecnologías de vanguardia y emprendimientos EdTech. Ponencias sobre tendencias educativas, tecnologías emergentes y gestión de la innovación.

El IFE Conference 2025 no solo fomenta el aprendizaje, sino también la colaboración entre instituciones, empresas y expertos. A medida que avanzamos hacia un futuro donde la educación y la tecnología se entrelazan, este evento invita a reflexionar sobre el rol fundamental que tiene la formación de las nuevas generaciones para construir una economía más sólida y sostenible.

