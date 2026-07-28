La experiencia del cliente: activo estratégico

Según DEC México, durante décadas las empresas aprendieron a competir ofreciendo mejores productos, reduciendo costos, innovando más rápido o acelerando su digitalización. Esa fórmula impulsó el crecimiento empresarial durante años. Sin embargo, una nueva realidad comienza a modificar las reglas del mercado.

Hoy, la inteligencia artificial democratiza capacidades tecnológicas, los productos se parecen cada vez más entre sí y la información permite a cualquier consumidor comparar alternativas en cuestión de segundos. En ese escenario, la diferencia ya no la determina únicamente lo que una empresa vende, sino la manera en que hace sentir a las personas antes, durante y después de cada interacción.

La experiencia del cliente ha dejado de ser un elemento complementario del servicio para convertirse en uno de los activos estratégicos con mayor capacidad para generar crecimiento, fortalecer la reputación y construir relaciones de largo plazo. Ya no se trata únicamente de resolver problemas o atender solicitudes; se trata de crear confianza en cada punto de contacto.

acuerdo con un estudio de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente, 86 % de los consumidores está dispuesto a pagar más por una experiencia sobresaliente, mientras que las organizaciones que colocan la experiencia del cliente como una prioridad estratégica logran incrementar sus ingresos hasta 10 % más rápido que aquellas que continúan compitiendo exclusivamente por precio o producto.

Este cambio representa una de las transformaciones más profundas que enfrenta el mundo empresarial, ya que compañías más competitivas ya no diseñan únicamente procesos; diseñan relaciones y construyen confianza. “Durante muchos años las empresas administraron productos. Hoy administran confianza. Cuando la tecnología está al alcance de prácticamente todos, la verdadera ventaja competitiva surge de la capacidad para construir relaciones memorables con clientes, colaboradores y sociedad. La experiencia del cliente dejó de ser una función operativa para convertirse en una decisión estratégica de la alta dirección”, afirma David Arconada, presidente de DEC México.

El cambio ya puede observarse en organizaciones que han decidido colocar al cliente en el centro de su estrategia empresarial. Compañías como BBVA México, Liverpool, Mobility ADO, Profuturo, MAWDY MAPFRE están demostrando que la experiencia no solo fortalece la satisfacción del cliente, sino que también impulsa innovación, eficiencia operativa, lealtad y crecimiento sostenible.

Más allá de incorporar nuevas tecnologías, estas organizaciones están replanteando la manera en que toman decisiones, diseñan procesos y miden el éxito del negocio. La experiencia del cliente comienza a influir en inversiones, cultura organizacional, innovación, analítica de datos e incluso en la forma en que los consejos de administración evalúan el desempeño empresarial.

De acuerdo con DEC México, las organizaciones que hoy marcan la pauta comparten una visión que trasciende sectores e industrias.

1. La experiencia dejó de pertenecer al área de atención al cliente.

Las empresas más avanzadas entienden que cada decisión —desde tecnología y operaciones hasta recursos humanos, logística, marketing o finanzas— impacta directamente en la percepción del cliente. Customer Experience dejó de ser una función; hoy es una estrategia transversal.

2. La confianza comienza antes de la compra.

Los clientes forman una opinión sobre una marca mucho antes de hablar con ella. Buscadores impulsados por inteligencia artificial, reseñas, redes sociales y recomendaciones digitales construyen la primera experiencia. Las empresas líderes gestionan esa percepción desde el primer contacto, incluso antes de que exista una venta.

3. La inteligencia artificial ya no se mide por eficiencia, sino por su capacidad para mejorar la experiencia humana.

La automatización dejó de perseguir únicamente productividad. Las organizaciones más competitivas utilizan la inteligencia artificial para anticipar necesidades, personalizar interacciones, reducir tiempos de respuesta y ofrecer experiencias más simples, cercanas y relevantes.

4. Las empresas ya no buscan vender más; buscan eliminar fricciones.

Las compañías con mejores resultados analizan cada punto donde el cliente pierde tiempo, enfrenta complejidad o experimenta incertidumbre. Reducir el esfuerzo que realiza una persona para resolver una necesidad se está convirtiendo en uno de los nuevos indicadores de competitividad.

5. Los datos dejaron de explicar el pasado para comenzar a anticipar el futuro.

Las organizaciones líderes utilizan analítica avanzada para comprender comportamientos, identificar expectativas y tomar decisiones antes de que aparezcan los problemas. La información deja de ser un reporte y se convierte en inteligencia estratégica para construir experiencias memorables.

6. El éxito ya no se mide únicamente por ingresos, sino por la capacidad de generar confianza.

Las empresas más avanzadas incorporan indicadores como recomendación, lealtad, retención, esfuerzo del cliente, satisfacción y valor de vida del cliente junto con métricas financieras tradicionales. Entienden que la confianza es uno de los activos con mayor capacidad para impulsar crecimiento sostenible.

Como parte de su promesa para profesionalizar la gestión de la experiencia del cliente en México, DEC México lanzó la sexta edición de la Certificación Profesional Experto en Customer Experience (CX) en formato online. El programa, con reconocimiento internacional, prepara a ejecutivos y líderes para diseñar estrategias de experiencia con impacto directo en el crecimiento, la lealtad y la rentabilidad de las organizaciones. Además de ofrecer una metodología de vanguardia alineada con las mejores prácticas globales, la certificación brinda acceso a una comunidad de profesionales y líderes empresariales que impulsa el intercambio de conocimiento, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de una red de contactos de alto nivel.

Hacia 2030, la experiencia del cliente será uno de los principales factores que determinarán el liderazgo empresarial. En un entorno donde la innovación tecnológica será cada vez más accesible, las organizaciones que lograrán diferenciarse serán aquellas capaces de construir relaciones consistentes, humanas y memorables. “La próxima gran ventaja competitiva no será tecnológica; será la confianza. Las empresas que liderarán la siguiente década serán aquellas capaces de convertir cada interacción en una oportunidad para fortalecer la relación con las personas. El futuro ya no pertenecerá necesariamente a quienes desarrollen el mejor producto, sino a quienes construyan la experiencia que los clientes nunca olviden”, concluye Marta Santiago, directora general de DEC México.