La infraestructura digital, el activo que las PyMEs no controlan







Una PyME puede invertir años en construir su presencia en línea y descubrir que no controla el activo más

importante de su operación en internet: su infraestructura digital. Dominios registrados por terceros, tiendas alojadas en plataformas externas y cuentas corporativas vinculadas a correos personales forman parte de una práctica frecuente que limita la autonomía de miles de negocios mexicanos.

Para José Luis González Rodríguez, CEO de Neubox una de las prioridades de las empresas debe ser dónde se almacena la información del negocio y quién conserva el acceso cuando cambian los proveedores o los responsables internos.

“Existen compañías que venden en línea, reciben prospectos desde su sitio web y gestionan gran parte de su comunicación por medios digitales pero desconocen quién tiene el control de su dominio o de la infraestructura donde se encuentran sus datos. Esa dependencia puede provocar interrupciones operativas y costos innecesarios en el corto plazo”, explica.

De acuerdo con el Domain Name Industry Brief de Verisign, a nivel global los nuevos registros de nombres de dominio .com y .net sumaron un total de 11.5 millones tan solo durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento de 1.4 millones en comparación con el mismo periodo de 2025.

Para el mercado mexicano, esta tendencia subraya una aceleración en la digitalización de PyMEs y corporativos. Asegurar una identidad digital respaldada por las extensiones más reconocidas del mundo permite a los negocios blindar su marca, potenciar su alcance y generar confianza entre sus consumidores.Al mismo tiempo, la estrategia digital de las empresas incluye más elementos como sitios web, correos corporativos y bases de datos. Estos funcionan como activos que son controlados por el negocio independientemente de los cambios en plataformas, tendencias o canales de comercialización.

“Es un riesgo muy grande ceder la titularidad de tu identidad digital a terceros. En el momento en que un proveedor o colaborador se va, tratar de recuperar esos accesos se convierte en una crisis logística que afecta directamente la atención al cliente, el flujo de ventas y los resultados financieros de cualquier negocio”, agrega José Luis González.

Ante el avance de la digitalización entre las PyMEs mexicanas, la conversación ya incluye temas que son

imprescindibles para los negocios como la propiedad digital, la seguridad y el control operativo.“Una página web, un dominio o un servicio de hosting son mucho más que presencia en internet; son activos del

negocio. Cuando la compañía conserva el control de ellos, fortalece su crecimiento, incrementa su capacidad de adaptación y toma decisiones con mayor independencia”, concluye el CEO de NEUBOX.