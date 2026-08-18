ExpoTrastienda 2026 reúne a 6,876 pequeños comerciantes

La tercera edición de ExpoTrastienda, organizada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), reunió a 6,876 pequeños comerciantes de distintos estados del país, superando la asistencia registrada el año pasado.

El encuentro contó con 40 stands, más de 30 expositores y 22 ponentes, además de conferencias y talleres orientados a fortalecer la operación y profesionalización del pequeño comercio.

Entre los principales anuncios destacó la presentación, por parte de la Agencia de Transformación Digital, de los avances de una ventanilla única que permite realizar en línea el aviso para la apertura de negocios en aproximadamente 10 minutos y que actualmente opera en cerca de 500 municipios.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentó también las nuevas cuentas N2 Bis, orientadas a ampliar la inclusión financiera y bancarización de pequeños comerciantes.

Como parte de las actividades de capacitación, 500 comerciantes recibieron certificación laboral mediante un programa desarrollado con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y CONOCER. El programa de conferencias incluyó la participación de especialistas e instituciones como el SAT, la Agencia de Transformación Digital, Nielsen y Banxico.

Durante el evento, el presidente de ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, destacó el creciente reconocimiento del pequeño comercio como un actor relevante de la economía nacional y señaló que el sector requiere, además del reconocimiento, herramientas que contribuyan a su desarrollo y profesionalización.

La jornada de clausura estuvo a cargo de La Sonora Santanera, como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional del Pequeño Comerciante, celebrado el 7 de agosto.

ANPEC anunció que la cuarta edición de ExpoTrastienda se realizará los días 6 y 7 de agosto de 2027, con una agenda enfocada en oportunidades de negocio, capacitación, herramientas y vinculación para el pequeño comercio.