Media, reputación y comunidad: los nuevos filtros del capital para startups en México

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En el ecosistema emprendedor latinoamericano, el capital no ha desaparecido. De hecho, sigue fluyendo con dinamismo en comparación con otros periodos recientes. Sin embargo, su distribución es hoy más selectiva que nunca. Para las startups mexicanas y de la región, esto implica un cambio de reglas: ya no basta con tener un buen producto o una propuesta innovadora; ahora, la atención, la reputación y la capacidad de construir comunidad se han convertido en factores decisivos para acceder a financiamiento.

Este giro en la lógica de inversión será uno de los ejes centrales del Media Capital Forum, un encuentro que se llevará a cabo el próximo 21 de mayo en Ciudad de México, organizado por Startuplinks, Apolo 25, Cuantico VP y Techla. El evento reunirá a actores clave del ecosistema para analizar cómo las variables intangibles están redefiniendo las decisiones de inversión en América Latina.

Un ecosistema más grande, pero más exigente

Las cifras recientes confirman esta transformación. En 2025, las startups en Latinoamérica levantaron 4,126 millones de dólares a través de 681 rondas de inversión, lo que representó un crecimiento anual de 13.8%. Sin embargo, el número de operaciones alcanzó su nivel más bajo desde 2017, de acuerdo con datos de Cuantico VP.

Esta aparente contradicción —más capital, pero menos rondas— refleja una tendencia clara: los inversionistas están concentrando sus recursos en menos empresas, privilegiando aquellas que ya muestran tracción, posicionamiento y señales sólidas de crecimiento.

Para México, donde las pequeñas y medianas empresas representan más del 99% del tejido empresarial y generan cerca del 72% del empleo formal, según el INEGI, este fenómeno tiene implicaciones profundas. Aunque no todas las pymes son startups tecnológicas, muchas están adoptando modelos escalables o buscan financiamiento para crecer, por lo que enfrentan este mismo filtro más riguroso.

Más allá del producto: los nuevos criterios de inversión

En este contexto, el análisis de riesgo por parte de los inversionistas ha evolucionado. Ya no se limita a métricas financieras o al potencial del mercado. Hoy incorpora elementos como la percepción pública de la empresa, su narrativa y la solidez de su comunidad.

Israel García, CEO de Startuplinks, lo resume de forma contundente: “La reputación, la narrativa y la capacidad de construir comunidad son determinantes en cómo se percibe una empresa”.

Este enfoque responde a una realidad: en mercados saturados y altamente competitivos, la visibilidad y la confianza pueden acelerar —o frenar— el acceso a capital.

Atención, reputación y comunidad: activos que sí convierten

Diversos estudios respaldan el peso de estos factores. El International Review of Financial Analysis señala que la probabilidad de recibir inversión aumenta en 33% cuando una organización cuenta con cobertura mediática.

Esto no solo valida el papel de los medios de comunicación, sino también la importancia de una estrategia de relaciones públicas bien estructurada. No se trata de aparecer una vez, sino de construir una narrativa consistente que refuerce la credibilidad del proyecto.

Por otro lado, la comunidad se ha convertido en un acelerador clave de decisiones. De acuerdo con Common Room, el 72% de los acuerdos influenciados por comunidad se concretan en menos de 90 días, frente al 42% de los generados por canales de ventas tradicionales.

En términos prácticos, esto significa que una startup con una base activa de usuarios, seguidores o clientes comprometidos tiene mayores probabilidades de cerrar una ronda de inversión en menos tiempo.

El rol estratégico del storytelling

Uno de los temas centrales del Media Capital Forum será el storytelling, entendido no como un recurso creativo superficial, sino como una herramienta estratégica para captar atención en un entorno saturado de información.

Para las pymes y startups mexicanas, esto representa un cambio de mentalidad. Comunicar ya no es un complemento del negocio; es parte del negocio.

Un buen storytelling permite:

Traducir datos complejos en mensajes claros y atractivos

Diferenciarse en mercados con propuestas similares

Generar conexión emocional con inversionistas y audiencias

Construir confianza a largo plazo

En un país donde cada año nacen miles de nuevas empresas, pero muchas no superan los primeros cinco años de vida, según cifras del INEGI, la capacidad de comunicar valor puede marcar la diferencia entre crecer o desaparecer.

Reputación: el activo invisible que impacta el valor

La reputación corporativa ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en un activo tangible. Hoy influye directamente en la percepción de riesgo, uno de los principales criterios de inversión.

Una empresa con buena reputación:

Reduce la incertidumbre para inversionistas

Facilita alianzas estratégicas

Mejora su posicionamiento frente a competidores

Aumenta su valor percibido

En contraste, una mala gestión de la comunicación puede afectar incluso a proyectos con fundamentos sólidos.

Para las pymes, esto implica profesionalizar sus estrategias de comunicación desde etapas tempranas, integrando relaciones públicas, marketing digital y gestión de crisis como parte de su operación.

Nuevos medios, nuevas oportunidades

Otro de los ejes del foro será el papel de los nuevos formatos de medios. Podcasts, newsletters y plataformas digitales están redefiniendo la forma en que las empresas construyen audiencias propias.

A diferencia de los medios tradicionales, estos canales permiten:

Controlar el mensaje y la narrativa

Generar comunicación directa con la audiencia

Construir comunidades más segmentadas

Medir el impacto en tiempo real

Para los emprendedores mexicanos, esto abre una oportunidad relevante: no depender exclusivamente de terceros para generar visibilidad, sino desarrollar sus propios canales de comunicación.

Media for Equity: una tendencia en crecimiento

El modelo de Media for Equity también será parte de la conversación. Este esquema permite a startups intercambiar participación accionaria por espacios publicitarios o exposición mediática.

En mercados como Europa, este modelo ha ganado terreno como una alternativa para empresas en مراحل tempranas que necesitan visibilidad sin comprometer flujo de efectivo.

En México y América Latina, su adopción aún es incipiente, pero representa una oportunidad tanto para emprendedores como para medios de comunicación que buscan diversificar sus fuentes de ingreso.

Un ecosistema que exige visión integral

El Media Capital Forum busca precisamente articular esta conversación desde una perspectiva integral. Reunirá a perfiles del ecosistema emprendedor, de inversión y de medios, como Fernando Caralt (Espresso Matutino), Jorge Sánchez (Apolo 25), Paola Villareal (The Entrepreneur Agent), Ileana Figueroa (Pulso Capital), Elizabeth Meza (El Economista) y Diego Juárez (Televisa Univisión), entre otros.

El objetivo, en palabras de García, es claro: “articular una conversación relevante para inversionistas, fundadores y profesionales en comunicación porque el acceso a capital en la región responde hoy a variables más amplias que el desarrollo tecnológico”.

¿Qué significa esto para las pymes mexicanas?

Aunque el evento está enfocado en startups, las conclusiones son aplicables para cualquier pyme que busque crecer, escalar o acceder a financiamiento.

Las principales lecciones son:

La comunicación ya no es opcional

No basta con tener un buen producto; hay que saber contarlo. La reputación se construye todos los días

Cada interacción, publicación o aparición pública suma —o resta— valor. La comunidad es un activo estratégico

Clientes, usuarios y seguidores pueden convertirse en impulsores clave del crecimiento. La visibilidad abre puertas

Estar presente en medios y plataformas relevantes incrementa las oportunidades de negocio. El capital sigue ahí, pero es más selectivo

Solo las empresas que logren combinar producto, narrativa y posicionamiento podrán acceder a él con mayor facilidad.

Un punto de inflexión para el emprendimiento

El ecosistema emprendedor en México está entrando en una etapa de madurez. La era del crecimiento a toda costa ha quedado atrás. Hoy, la sostenibilidad, la credibilidad y la capacidad de generar confianza son los nuevos estándares.

En este escenario, el Media Capital Forum se presenta como un espacio oportuno para entender hacia dónde se dirige el mercado y cómo adaptarse a sus nuevas reglas.

El evento será gratuito, con cupo limitado, y está dirigido a emprendedores, inversionistas y profesionales de la comunicación interesados en comprender cómo la atención se está convirtiendo en una moneda tan valiosa como el capital mismo.

Para las pymes mexicanas, el mensaje es claro: el futuro del financiamiento no solo se construye en hojas de cálculo, sino también en la percepción, la conversación y la comunidad que logren generar.