Emprendimiento femenino en México: de la intuición a la estrategia, el nuevo motor de las MiPyMEs

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En México, emprender ya no es solo una alternativa económica: es una declaración de independencia, resiliencia y visión de futuro. Y en ese terreno, las mujeres están marcando una transformación profunda. De acuerdo con datos recientes de CONTPAQi® en su estudio “Emprender es poder: Mujeres que vencen barreras y hacen crecer sus ideas”, hoy existen 6.8 millones de mujeres emprendedoras en el país, una cifra que no solo habla de volumen, sino de evolución.

Este crecimiento ocurre en un contexto donde las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) representan el 99.8% de las unidades económicas en México, según cifras del INEGI, y generan cerca del 72% del empleo formal. Sin embargo, su tasa de supervivencia sigue siendo uno de los grandes retos: apenas 8.4 años en promedio. En este escenario, el avance del emprendimiento femenino no solo es relevante, sino estratégico para la estabilidad económica nacional.

Lo que revela el estudio de CONTPAQi® va más allá del número de emprendedoras: muestra un cambio de mentalidad. Hoy, las mujeres que lideran negocios están transitando de modelos basados en la intuición hacia esquemas más estructurados, donde la digitalización, la gestión financiera y el uso de datos son pilares del crecimiento.

Digitalización: el punto de inflexión para escalar

Uno de los hallazgos más contundentes es la adopción tecnológica. Siete de cada diez MiPyMEs lideradas por mujeres ya operan con algún nivel de digitalización, y el 98% reconoce que la tecnología ha mejorado la productividad de su negocio.

Este dato es particularmente relevante si se considera que, históricamente, la digitalización en pequeñas empresas ha sido lenta, principalmente por falta de recursos, capacitación o percepción de complejidad. Hoy, ese paradigma está cambiando.

Las emprendedoras están incorporando herramientas digitales no solo para resolver tareas operativas —como facturación, control de inventarios o gestión de clientes—, sino para tomar decisiones estratégicas. La tecnología deja de ser un soporte y se convierte en un habilitador de crecimiento.

En términos de SEO y SEM, este cambio también tiene implicaciones importantes: negocios más digitalizados tienen mayor capacidad de posicionarse en buscadores, entender a sus audiencias y competir en mercados más amplios, incluso fuera de su localidad.

Finanzas claras: el nuevo estándar competitivo

Otro de los grandes avances identificados en el estudio es la evolución en la gestión financiera. Durante años, uno de los principales motivos de fracaso de las MiPyMEs en México ha sido la falta de control sobre ingresos, egresos y rentabilidad.

Hoy, la tendencia es distinta:

9 de cada 10 emprendedoras conocen su margen de ganancia.

El 85% sabe cuánto necesita vender para cubrir sus costos.

6 de cada 10 ya realiza algún tipo de planeación financiera.

Estos datos reflejan una profesionalización del emprendimiento femenino. Tener claridad financiera ya no es un lujo, sino una condición para competir.

Además, este enfoque permite a las empresarias acceder con mayor facilidad a financiamiento, inversión o alianzas estratégicas, al contar con información sólida que respalda sus decisiones.

Desde la perspectiva de negocio, esto también reduce la vulnerabilidad ante crisis económicas o cambios en el mercado, un factor clave en un entorno como el mexicano, donde la volatilidad es constante.

Datos: de registro operativo a inteligencia de negocio

El uso de datos es otro de los pilares que está redefiniendo el ecosistema emprendedor femenino. El estudio señala que el 42% de las empresas recopila información de manera diaria y el 83% de las emprendedoras se siente preparada para utilizarla.

Este cambio es profundo. Durante años, muchas MiPyMEs operaban con registros mínimos o desordenados, lo que limitaba su capacidad de análisis. Hoy, los datos comienzan a asumirse como una herramienta estratégica.

Esto se traduce en decisiones más informadas: desde identificar productos más rentables hasta entender patrones de consumo o anticipar necesidades del mercado.

En términos prácticos, implica pasar de reaccionar a planear. Y en un entorno altamente competitivo, esa diferencia puede definir la permanencia o desaparición de un negocio.

Más que emprendedoras: líderes empresariales

Uno de los puntos más relevantes del análisis es el cambio de fondo en la narrativa del emprendimiento femenino. Ya no se trata únicamente de mujeres que inician negocios por necesidad o autoempleo, sino de líderes empresariales con visión de largo plazo.

Esta evolución implica:

Mayor capacidad de organización.

Enfoque en crecimiento sostenido.

Adaptabilidad ante cambios del entorno.

Construcción de modelos de negocio más resilientes.

Además, el emprendimiento femenino en México tiene una característica particular: su integración con la vida personal. Lejos de ser una limitante, esta dualidad está impulsando modelos más flexibles, eficientes y humanos.

Las mujeres emprendedoras están desarrollando habilidades clave como la priorización, la toma de decisiones bajo presión y la adaptabilidad, que se traducen en ventajas competitivas reales.

El contexto: retos que persisten

Aunque el panorama es positivo, los desafíos siguen presentes. De acuerdo con distintos estudios del ecosistema emprendedor en México:

El acceso a financiamiento sigue siendo limitado para mujeres.

Persisten brechas en capacitación tecnológica avanzada.

La informalidad continúa siendo un obstáculo para el crecimiento.

Sin embargo, el avance en digitalización, finanzas y uso de datos indica que las emprendedoras están construyendo bases más sólidas para enfrentar estos retos.

En este sentido, el papel de empresas tecnológicas como CONTPAQi® resulta clave, al ofrecer herramientas que facilitan la transición hacia modelos de gestión más estructurados.

Una nueva forma de hacer empresa

El emprendimiento femenino está redefiniendo la manera de construir negocios en México. No solo por su crecimiento en números, sino por su enfoque.

Se trata de empresas que combinan:

Estrategia con resiliencia.

Tecnología con intuición.

Rentabilidad con propósito.

Este equilibrio está generando modelos más sostenibles, capaces de adaptarse a un entorno cambiante sin perder de vista el largo plazo.

Como señala Marlene García, Directora General de CONTPAQi®, el emprendimiento femenino está entrando en una nueva etapa, donde la gestión con datos, el control financiero y la visión estratégica marcan la diferencia.

Por su parte, René Martín Torres Fragoso, Cofundador y Presidente de la compañía, refuerza la idea de que la digitalización no solo optimiza procesos, sino que transforma la forma en que se toman decisiones.

Conclusión: el futuro de las MiPyMEs también es femenino

El estudio “Emprender es poder” deja una conclusión clara: las MiPyMEs lideradas por mujeres en México están evolucionando hacia modelos más maduros, estructurados y competitivos.

En un país donde las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía, este cambio tiene implicaciones profundas. No solo fortalece el tejido empresarial, sino que impulsa un crecimiento más inclusivo y sostenible.

El reto ahora será acompañar este avance con políticas públicas, acceso a financiamiento y capacitación que permitan consolidar esta transformación.

Porque si algo queda claro, es que el emprendimiento femenino ya no es una tendencia: es una fuerza estructural que está redefiniendo el futuro económico de México.