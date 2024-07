¿Qué esperan los mexicanos al momento de comprar en línea?

El comercio electrónico ha crecido significativamente en México, convirtiéndose en uno de los canales favoritos de compra para los mexicanos. Según la Radiografía del comercio electrónico en México de Payments & Commerce Market Intelligence (PCMI), 7 de cada 10 adultos en México compran por internet, con un gasto promedio de $89 USD por compra. Este fenómeno no solo demuestra la popularidad del comercio electrónico, sino también subraya la importancia de entender las expectativas de los consumidores mexicanos al momento de comprar en línea.

Seguridad y transparencia: Claves para la confianza del consumidor

Más del 80% de los mexicanos consideran la seguridad y la transparencia de la información como aspectos cruciales al interactuar con tiendas en línea. Según Statista, el 81% de los mexicanos no realizan compras en línea si el vendedor o producto no les genera seguridad o si la información proporcionada no es suficiente para evitar fraudes. Para generar confianza, es fundamental que los comercios electrónicos cuenten con medidas de protección como datos encriptados, accesos únicos, SafeKey, y certificaciones como SSL e ISO 27001.

Excelencia en atención al cliente y experiencias de usuario

La calidad del servicio de atención al cliente es esencial para los consumidores. Un estudio de Genesys revela que el 89% de los consumidores de América Latina consideran que una empresa es buena cuando su servicio de atención al cliente es excelente. Además, los usuarios demandan cada vez más experiencias personalizadas que se adapten a su estilo de vida y necesidades específicas.

Diversificación e inclusión de métodos de pago

En México, solo el 49% de la población está bancarizada, lo que hace imprescindible que los comercios en línea ofrezcan una variedad de métodos de pago. Aunque las tarjetas de crédito y débito son las más utilizadas, es crucial incluir opciones como pagos en efectivo, transferencias bancarias, y métodos innovadores como el Buy Now Pay Later (BNPL) y links de pago. Esto asegura que las ventas no se vean limitadas por la forma de pago preferida del cliente.

Categorías más populares en el comercio electrónico

Las categorías de productos más compradas en línea por los mexicanos incluyen ropa (63%), calzado (51%), cosmética y cuidado corporal (40%), salud (39%), bebidas (37%), accesorios para el cuidado del hogar (35%), alimentos (34%), electrónica (31%) y productos para mascotas (30%). Esto refleja una adopción generalizada del comercio electrónico en diversos aspectos de la vida diaria en México.

Ventajas y experiencias diferenciadas

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) destaca que las compras en línea son preferidas por las ventajas y experiencias que ofrecen, como la variedad, exclusividad, practicidad en las entregas, personalización y facilidad de devolución de productos. En un entorno digital donde los usuarios están cada vez más informados y exigentes, es crucial ir más allá de simplemente ofrecer productos; es necesario crear experiencias diferenciadas y personalizadas que satisfagan las necesidades específicas de cada consumidor.

En conclusión, para tener éxito en el comercio electrónico en México, es fundamental que los comercios en línea prioricen la seguridad y transparencia de la información, ofrezcan una atención al cliente de alta calidad, diversifiquen sus métodos de pago y brinden experiencias de compra excepcionales y personalizadas. Al cumplir con estas expectativas, los comercios electrónicos pueden construir relaciones sólidas y duraderas con sus clientes, asegurando su lealtad y satisfacción.

