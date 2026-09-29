Tarifa GDMTH: qué empresas pueden beneficiarse y cómo optimizar su consumo

Para cualquier director de operaciones o gerente de planta en México, la factura eléctrica representa uno de los costos fijos más significativos del balance financiero. La forma en que la CFE calcula este cobro responde a una estructura compleja que va más allá de medir los kilovatios-hora consumidos, y entenderla es el primer paso para convertir ese gasto en una oportunidad de ahorro.

La tarifa GDMTH: ¿qué es y cuáles son sus principales características?

La tarifa GDMTH es un esquema tarifario diseñado por la CFE para usuarios que reciben suministro eléctrico en media tensión (superior a 1 kV e inferior o igual a 35 kV) y que registran una demanda contratada de al menos 100 kW.

A diferencia de las tarifas de baja tensión, donde el precio de la energía suele ser uniforme, la tarifa de Gran Demanda en Media Tensión Horariavaría el costo de la electricidad en función de la hora del día y la temporada del año. Sus principales características son:

Estructura horaria diferenciada: el día se divide en tres bloques de consumo con distintos precios por kilovatio-hora ($/kWh): Periodo Base: comprende la madrugada y primeras horas de la mañana. Es el bloque con el costo de energía más bajo. Periodo Intermedio: abarca la mayor parte del día productivo, con un costo moderado. Periodo Punta: las horas de mayor saturación de la red, habitualmente de 18:00 a 22:00 h. Durante este bloque, el precio de la energía se incrementa de forma considerable .

el día se divide en tres bloques de consumo con distintos precios por kilovatio-hora ($/kWh): Cobro por Capacidad y Distribución (Demanda Máxima): la CFE factura tanto los kilovatios-hora consumidos como la potencia máxima instantánea exigida a la red durante el mes. Este cargo se desglosa en capacidad , calculada sobre la demanda en horario punta, y distribución , sobre la demanda máxima mensual. Un solo pico no controlado en horario punta puede encarecer la factura de todo el mes.

la CFE factura tanto los kilovatios-hora consumidos como la potencia máxima instantánea exigida a la red durante el mes. Este cargo se desglosa en , calculada sobre la demanda en horario punta, y , sobre la demanda máxima mensual. Un solo pico no controlado en horario punta puede encarecer la factura de todo el mes. Variación estacional y geográfica: las tarifas varían según la región del país y cambian entre temporada de verano y fuera de verano, con mayor impacto en zonas como Baja California Sur, Centro Sur y Noroeste, donde los ajustes recientes han sido más pronunciados, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que desde la reforma eléctrica de 2025 absorbió las funciones regulatorias que antes correspondía a la CRE.

¿Qué empresas pueden beneficiarse de la tarifa GDMTH?

Estar clasificado en la tarifa GDMTH ofrece una ventaja importante: la variabilidad de precios permite que las empresas con capacidad de adaptar sus patrones de consumo reduzcan de forma significativa su facturación. Los perfiles que más se benefician son:

Plantas manufactureras e industriales: fábricas de inyección de plástico, metalmecánica, textil, empaques y ensambladoras con operaciones de varios turnos.

fábricas de inyección de plástico, metalmecánica, textil, empaques y ensambladoras con operaciones de varios turnos. Industria de alimentos y cadena de frío: plantas procesadoras, frigoríficos y almacenes refrigerados con alto consumo continuo.

plantas procesadoras, frigoríficos y almacenes refrigerados con alto consumo continuo. Sector hospitalario: clínicas y hospitales privados con requerimientos intensivos de climatización y equipos médicos.

clínicas y hospitales privados con requerimientos intensivos de climatización y equipos médicos. Grandes superficies comerciales y hotelería: cadenas hoteleras, plazas comerciales y supermercados con demandas superiores a 100 kW.

cadenas hoteleras, plazas comerciales y supermercados con demandas superiores a 100 kW. Edificios corporativos y centros de datos: complejos con consumo constante de enfriamiento e infraestructura tecnológica.

Estrategias para optimizar el consumo en GDMTH

Optimizar la tarifa GDMTH exige reducir el consumo en las horas más caras y aplanar los picos de demanda máxima. Las empresas mexicanas aplican tres estrategias principales:

Desplazamiento de cargas (Load Shifting)

Consiste en reorganizar los procesos productivos más intensivos en energía para ejecutarlos durante el periodo base o intermedio, evitando activar la maquinaria pesada durante el horario punta. En industrias con cierta flexibilidad de turno, esta medida puede reducir el cargo por capacidad sin inversión adicional en equipos.

Corrección del factor de potencia

La CFE aplica bonificaciones o penalizaciones según la eficiencia del uso eléctrico. Mantener el factor de potencia por encima del 95% mediante bancos de capacitores evita recargos y genera descuentos en la facturación.

Integración de almacenamiento energético (BESS) y paneles solares

Los sistemas BESS permiten aplicar peak shaving de forma automatizada: durante las horas punta, las baterías suministran la energía acumulada previamente, reduciendo la potencia demandada a la red y, con ello, el cargo por capacidad. Esta estrategia es especialmente efectiva en plantas con picos de demanda predecibles, como los arranques de turno o la puesta en marcha simultánea de equipos de alta potencia. En sectores como la manufactura, los alimentos o los centros de datos, la combinación de load shifting con almacenamiento BESS puede reducir la factura eléctrica hasta un 40%, según estimaciones de empresas especializadas como Quartux, con un retorno de inversión que en la mayoría de los casos se sitúa entre los 3 y 5 años

Cómo evaluar si su empresa puede optimizar su tarifa GDMTH

Antes de decidir qué estrategia aplicar, conviene responder tres preguntas sobre el perfil de consumo de la planta:

¿Cuándo se producen los picos de demanda?

Analizar la curva de consumo en intervalos de 15 minutos a partir de la factura eléctrica o un analizador de red permite identificar si los picos son predecibles o aleatorios, y dimensionar la solución con precisión.

¿Qué procesos son flexibles?

Determinar qué cargas pueden reprogramarse fuera del horario punta sin comprometer la producción define el potencial del load shifting antes de evaluar inversiones en equipamiento.

¿Cuál es el peso del cargo por capacidad en la factura?

Si el cargo por demanda representa una fracción elevada del total, el peak shaving con BESS tiene mayor potencial de impacto. Si el peso es bajo, las estrategias de corrección de factor de potencia o load shifting pueden ser suficientes.

Las empresas que responden estas preguntas con datos reales de su operación están en posición de evaluar con precisión qué inversión genera el mayor retorno en su perfil tarifario específico.