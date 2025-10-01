5 claves por las que el vale de despensa sigue siendo la prestación favorita de los mexicanos





A 40 años de una prestación que transformó la vida laboral en México

Los vales de despensa en México cumplen más de 40 años de existencia y, lejos de perder vigencia, se han consolidado como la prestación favorita de millones de trabajadores. De acuerdo con la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales (ASEVAL), cada mes más de 10 millones de colaboradores reciben vales, lo que impacta positivamente a cerca de 40 millones de mexicanos y genera un efecto económico superior a los 114 mil millones de pesos anuales.

La evolución ha sido notable: de cupones impresos a soluciones digitales integradas en monederos electrónicos autorizados por el SAT, que hoy permiten pagar en más de 35,000 comercios, consultar saldo en tiempo real y acceder a promociones exclusivas.

En este contexto, es importante analizar las cinco razones clave por las que los vales de despensa siguen siendo el beneficio laboral más valorado en 2025 y por qué son tan importantes para las PyMEs mexicanas, que enfrentan el reto constante de atraer y retener talento.

1. Lo que opinan los trabajadores en 2025

Un estudio reciente de Edenred, líder en soluciones de beneficios para empleados, titulado “Percepción de las prestaciones laborales en distintas generaciones”, reveló que los vales de despensa se mantienen entre los cinco beneficios más valorados por los colaboradores, sin importar si pertenecen a la generación Baby Boomer, X, Millennial o Z.

Los otros beneficios destacados son:

Seguros de gastos médicos mayores o menores

Bonos de desempeño

Seguros de vida

Programas de desarrollo profesional

Este hallazgo es relevante para las PyMEs mexicanas, ya que demuestra que los vales de despensa son una prestación transversal, capaz de conectar con cualquier grupo de edad y nivel jerárquico dentro de la organización.

2. Una prestación que evoluciona con la tecnología

En sus inicios, los vales eran impresos en papel. Hoy, gracias a la digitalización, se transformaron en monederos electrónicos que garantizan seguridad, eficiencia y facilidad de uso.

Con herramientas como Edenred Wallet, los empleados pueden:

Revisar su saldo en tiempo real

Usar sus vales en más de 35,000 comercios a nivel nacional

Acceder a promociones exclusivas en supermercados, farmacias y tiendas departamentales

Para las empresas, la digitalización representa una ventaja administrativa: mayor control, trazabilidad y reducción de riesgos. Para una PyME, donde los recursos deben manejarse con precisión, estas soluciones significan eficiencia y ahorro.

3. Impacto positivo en las empresas

Los vales de despensa no solo generan satisfacción en los trabajadores, también tienen efectos directos en la competitividad de las organizaciones:

Satisfacción laboral : puede incrementarse entre 10 % y 30 % con la implementación de prestaciones atractivas.

: puede incrementarse entre 10 % y 30 % con la implementación de prestaciones atractivas. Reducción de rotación : hasta un 50 % menos, lo que significa ahorro en procesos de reclutamiento y capacitación.

: hasta un 50 % menos, lo que significa ahorro en procesos de reclutamiento y capacitación. Atracción de talento: el 70 % de los candidatos considera los vales de despensa como un factor decisivo al elegir dónde trabajar.

En el caso de las PyMEs, este beneficio puede ser la diferencia entre retener talento clave o perderlo frente a corporativos que ofrecen mayores sueldos.

4. 40 años de evolución con resultados tangibles

Los vales de despensa han acompañado la transformación del mercado laboral mexicano desde 1985. En estas cuatro décadas, han demostrado beneficios tanto para trabajadores como para empresas:

Deducción fiscal : las empresas pueden deducir hasta un 53 % del gasto en vales de despensa en su declaración de ISR, de acuerdo con ASEVAL.

: las empresas pueden deducir hasta un 53 % del gasto en vales de despensa en su declaración de ISR, de acuerdo con ASEVAL. Retención del talento : más del 90 % de los colaboradores asegura que recibir vales influye en su decisión de permanecer en un empleo.

: más del 90 % de los colaboradores asegura que recibir vales influye en su decisión de permanecer en un empleo. Impacto económico nacional: el uso de vales genera un flujo constante hacia el consumo interno, beneficiando directamente al comercio formal.

Incluso, ASEVAL ha impulsado iniciativas para que los vales vuelvan a ser deducibles al 100 %, lo cual podría aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores hasta en un 4 %.

5. De los vales al bienestar integral

Hoy, los vales de despensa se han convertido en una puerta de entrada hacia un concepto más amplio: el bienestar integral. Las empresas que los otorgan suelen ir más allá, complementando la prestación con programas de:

Bienestar físico (nutrición, actividad deportiva, chequeos médicos)

Bienestar emocional (atención psicológica, programas de mindfulness)

Bienestar financiero (educación en finanzas personales, apoyos para ahorro)

Como afirma Milagros Nadal, General Manager Benefits & Engagement de Edenred:

“El contexto económico, social y tecnológico ha cambiado profundamente desde 1985, pero los vales de despensa han sabido mantenerse relevantes al adaptarse a las necesidades reales de quienes trabajan”.

En otras palabras, esta prestación no solo sigue vigente: está evolucionando para integrarse en culturas organizacionales más humanas y centradas en las personas.

Consejos para PyMEs que quieren implementar vales de despensa

Si eres dueño o directivo de una pequeña o mediana empresa, considera estos pasos para aprovechar al máximo los vales de despensa:

Selecciona un proveedor autorizado y confiable: consulta el directorio de emisores en ASEVAL. Define montos competitivos: establece un valor que realmente impacte en la economía de tus colaboradores. Capacita e informa: explica cómo usar los vales, qué comercios los aceptan y cómo aprovechar promociones. Mide resultados: realiza encuestas de satisfacción laboral y mide indicadores como rotación y productividad. Integra un plan de bienestar integral: no te quedes solo con los vales; acompáñalos de iniciativas en salud, desarrollo y finanzas personales.

Retos y oportunidades hacia el futuro

Aunque los vales de despensa se mantienen como líderes, enfrentan ciertos desafíos:

Presión fiscal : la deducción limitada al 53 % sigue siendo un tema pendiente de mejora.

: la deducción limitada al 53 % sigue siendo un tema pendiente de mejora. Inclusión digital : en zonas rurales, la infraestructura tecnológica aún limita su uso.

: en zonas rurales, la infraestructura tecnológica aún limita su uso. Competencia de beneficios flexibles: cada vez más empleados buscan elegir entre diferentes prestaciones.

Sin embargo, las oportunidades son amplias: mayor penetración digital, comercio electrónico, programas de fidelización y una visión más integral de bienestar abren la puerta para que los vales sigan creciendo.

Conclusión

Los vales de despensa en México son mucho más que una prestación tradicional: representan un vínculo entre empresa y colaborador, un apoyo real al poder adquisitivo y un motor económico de gran alcance.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, las PyMEs que integren este beneficio en su estrategia no solo estarán cumpliendo con una prestación valorada, sino que estarán invirtiendo en su activo más importante: su gente.

A 40 años de su implementación, los vales de despensa siguen demostrando que son un elemento clave para fortalecer el bienestar, la productividad y la permanencia del talento en las organizaciones mexicanas.

