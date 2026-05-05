Agricultura regenerativa: la apuesta de las microempresas rurales para sobrevivir —y crecer— en un campo mexicano bajo presión

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La sostenibilidad dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en una condición de supervivencia para miles de microempresas del campo mexicano. En un entorno marcado por el cambio climático, la presión sobre los recursos naturales y la volatilidad de los mercados, tres palabras están redefiniendo la conversación productiva: sostenibilidad, productividad y resiliencia.

Hoy, la agricultura regenerativa emerge como una de las respuestas más viables frente a uno de los desafíos estructurales más graves del sector: la degradación del suelo. Y aunque el tema suele asociarse a grandes corporativos o iniciativas globales, la realidad es que su impacto más profundo puede darse en las microempresas rurales, que representan la base del sistema agroalimentario en México.

Un problema estructural que impacta directamente al negocio

Las cifras no dejan espacio a interpretaciones. De acuerdo con las Cuentas Económicas y Ecológicas del INEGI (2024), la degradación del suelo en México tiene un costo estimado de 212,348 millones de pesos, equivalente aproximadamente al 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Más allá del dato macroeconómico, el impacto real se vive en campo: menor fertilidad, reducción de rendimientos, mayor dependencia de insumos químicos y, en consecuencia, una caída sostenida en la rentabilidad de las unidades productivas.

Para una microempresa agrícola —muchas veces con márgenes limitados y acceso restringido a financiamiento— esto no es solo un problema ambiental, sino un riesgo directo de desaparición.

Agricultura regenerativa: del discurso a la rentabilidad

Frente a este escenario, la agricultura regenerativa está ganando terreno como un modelo que no solo busca reducir el impacto ambiental, sino mejorar la rentabilidad del productor.

A diferencia de los sistemas convencionales, este enfoque pone al suelo como el activo central del negocio. La lógica es clara: un suelo sano retiene mejor el agua, captura carbono, promueve biodiversidad y, en consecuencia, genera mejores condiciones para la productividad sostenida.

Esto cambia la conversación: ya no se trata solo de producir más, sino de producir mejor, con menores costos en el largo plazo y mayor estabilidad ante factores externos como sequías o variaciones climáticas.

El papel de las microempresas en la transformación del campo

En México, más del 90% de las unidades económicas del sector agropecuario pueden considerarse micro o pequeñas. Esto significa que cualquier transformación estructural del campo necesariamente pasa por ellas.

La agricultura regenerativa ofrece ventajas particularmente relevantes para este segmento:

Reducción de costos a mediano plazo : menor dependencia de fertilizantes y agroquímicos.

: menor dependencia de fertilizantes y agroquímicos. Mayor resiliencia climática : suelos con mejor capacidad de retención de agua.

: suelos con mejor capacidad de retención de agua. Acceso a nuevos mercados : consumidores y empresas demandan cada vez más productos sostenibles.

: consumidores y empresas demandan cada vez más productos sostenibles. Mejora en la productividad: sistemas más equilibrados generan rendimientos más estables.

Sin embargo, la adopción no es automática. Requiere conocimiento técnico, acompañamiento y, en muchos casos, inversión inicial.

El rol de la iniciativa privada: escalando el modelo

En este contexto, empresas globales del sector alimentario están comenzando a jugar un papel clave como facilitadores de esta transición.

Un ejemplo relevante es el programa global de agricultura regenerativa impulsado por ADM, que ya ha superado las 20.2 millones de hectáreas cultivadas bajo estas prácticas, trabajando con más de 28,000 agricultores en distintos continentes.

Los resultados no son menores: las iniciativas han contribuido a reducir más de un millón de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero, además de favorecer la captura de carbono en los suelos.

Pero más allá del impacto ambiental, lo relevante para las microempresas está en los resultados económicos.

México: casos concretos que demuestran viabilidad

En el país, ADM ha comenzado a implementar proyectos piloto que permiten dimensionar el potencial de este modelo en condiciones reales.

Uno de estos proyectos, desarrollado en más de 600 hectáreas con la participación de 64 productores, arrojó resultados contundentes:

Reducción del 8% en emisiones de CO₂

Disminución del 10.5% en el consumo de agua

Incremento del 62% en la rentabilidad por hectárea

Este último dato es clave. Para una microempresa, un incremento de esa magnitud puede significar la diferencia entre subsistir o escalar.

El proyecto integró monitoreo de indicadores ambientales, productivos y económicos, incluyendo huella de carbono, eficiencia en el uso de nitrógeno y rentabilidad. Todo ello respaldado por herramientas tecnológicas y alianzas estratégicas.

Tecnología y colaboración: claves para la adopción

Uno de los principales mitos sobre la agricultura regenerativa es que implica volver a prácticas tradicionales sin tecnología. La realidad es exactamente la contraria.

El modelo se apoya cada vez más en:

Plataformas digitales de monitoreo

Sistemas de medición de carbono

Herramientas de optimización de insumos

Análisis de datos para toma de decisiones

Para las microempresas, esto representa una oportunidad, pero también un reto. La adopción tecnológica requiere capacitación y, en muchos casos, acceso a redes de apoyo.

Aquí es donde la colaboración se vuelve crítica: empresas, organizaciones, gobierno y productores deben operar como un ecosistema.

Más allá del medio ambiente: una estrategia de negocio

Uno de los errores más comunes al hablar de sostenibilidad es tratarla como un tema reputacional o de cumplimiento. En el caso del campo mexicano, la agricultura regenerativa es, ante todo, una estrategia económica.

Permite:

Reducir riesgos operativos

Estabilizar ingresos

Acceder a cadenas de valor más exigentes

Incrementar la competitividad

Además, responde a una tendencia global: grandes compradores y mercados internacionales están comenzando a exigir trazabilidad y prácticas sostenibles en toda la cadena de suministro.

Para las microempresas, esto puede traducirse en una ventaja competitiva si logran integrarse a estos modelos.

América Latina: una región con alto potencial

México y América Latina tienen una posición estratégica en el desarrollo de la agricultura regenerativa a nivel global.

La combinación de:

Amplias superficies agrícolas

Ecosistemas megadiversos

Condiciones climáticas que aceleran los ciclos biológicos

convierte a la región en un territorio con alto potencial de regeneración.

Esto no solo tiene implicaciones ambientales, sino económicas. La región puede posicionarse como un proveedor clave de alimentos sostenibles en los próximos años.

El reto: escalar sin excluir

El principal desafío ahora no es demostrar que la agricultura regenerativa funciona, sino escalarla sin dejar fuera a las microempresas.

Esto implica atender tres frentes:

Financiamiento: modelos que permitan cubrir la transición inicial. Capacitación: acceso a conocimiento técnico práctico. Articulación: integración en cadenas de valor más amplias.

Sin estos elementos, existe el riesgo de que la sostenibilidad se convierta en un privilegio de grandes jugadores, dejando fuera a quienes más lo necesitan.

Una oportunidad para redefinir el futuro del campo

El campo mexicano está en un punto de inflexión. La degradación del suelo, el cambio climático y la presión económica obligan a replantear los modelos productivos.

La agricultura regenerativa no es una solución única ni inmediata, pero sí representa una de las rutas más sólidas para construir un sistema más resiliente.

Para las microempresas, el mensaje es claro: adaptarse ya no es opcional. Pero dentro de ese desafío también hay una oportunidad.

Quienes logren integrar estos modelos no solo estarán protegiendo sus recursos, sino construyendo negocios más rentables, sostenibles y preparados para el futuro.

En un entorno donde producir más ya no es suficiente, la verdadera ventaja competitiva estará en cómo se produce. Y ahí, el suelo —literalmente— puede ser el activo más valioso del negocio.