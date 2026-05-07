Natura acelera su estrategia omnicanal en México al llegar a Mercado Libre: una jugada clave para el crecimiento de las medianas empresas

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En un entorno donde la digitalización ya no es una ventaja competitiva sino una condición de supervivencia, las estrategias omnicanal se han convertido en el eje de crecimiento para empresas de todos los tamaños. La reciente llegada de Natura a Mercado Libre en México no solo marca un paso importante para la marca, sino que también ofrece una lectura clara para las medianas empresas: el futuro del comercio está en la integración inteligente de canales.

Esta decisión se inserta en un momento particularmente favorable para el comercio electrónico en el país. De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online, el eCommerce retail en México alcanzó los 941 mil millones de pesos en 2025, con un crecimiento anual de 19.2%, superando con creces el desempeño del PIB nacional. Este dinamismo convierte al canal digital en una oportunidad estratégica que las medianas empresas no pueden ignorar.

Omnicanalidad: más que una tendencia, una necesidad empresarial

El movimiento de Natura responde a una lógica clara: integrar lo mejor de dos mundos. Por un lado, su modelo tradicional basado en consultoras y consultores de belleza —una red de venta directa que ha construido relaciones de confianza durante décadas— y, por otro, la capacidad logística, tecnológica y de alcance que ofrece Mercado Libre.

“Históricamente en Natura hemos construido vínculos cercanos y de confianza con consumidores a través de Consultoras y Consultores de Belleza… esta red no solo se mantiene sino crecerá. La apuesta con Mercado Libre es conquistar el ecosistema digital”, explicó Guido Gallo, Director de Comercio Electrónico de Natura.

Para las medianas empresas, este enfoque es particularmente relevante. Muchas aún operan con estructuras híbridas —tiendas físicas, distribuidores, ventas por catálogo o redes sociales—, pero enfrentan el reto de escalar sin perder cercanía con sus clientes. La omnicanalidad permite precisamente eso: ampliar mercados sin sacrificar la experiencia personalizada.

El consumidor digital mexicano: exigente, informado y multicanal

Uno de los factores que explica el crecimiento del comercio electrónico en México es la evolución del consumidor. Hoy, el comprador digital no solo busca conveniencia, sino también confianza, rapidez y una experiencia coherente en todos los puntos de contacto.

Según Mercado Libre, el consumidor de belleza en su plataforma es “curioso, informado y busca marcas que le generen confianza y que tengan una historia detrás del producto”. Este perfil obliga a las empresas a elevar sus estándares, no solo en producto, sino en comunicación, reputación y servicio.

Para las medianas empresas, esto implica un cambio profundo: ya no basta con estar en línea, es necesario construir una presencia digital sólida, con logística eficiente, atención al cliente ágil y una narrativa de marca clara.

Logística y confianza: los nuevos diferenciadores

Uno de los grandes retos para las empresas medianas en su transición digital es la logística. En este sentido, alianzas con plataformas como Mercado Libre pueden ser determinantes.

La promesa de entregas en 24 horas, sumada a sistemas de compra protegida, reduce significativamente las barreras de entrada para nuevos consumidores. Además, permite a las marcas enfocarse en su core de negocio —producto y marca— mientras delegan la operación logística.

Para Natura, esta alianza representa una forma de complementar su modelo actual. Para las medianas empresas, puede ser la puerta de entrada a una operación más eficiente y escalable.

Belleza y cuidado personal: una categoría en auge

El caso de Natura es especialmente significativo porque se inserta en una de las categorías más dinámicas del comercio electrónico: belleza y cuidado personal. De acuerdo con la AMVO, este segmento se mantiene consistentemente entre los tres más vendidos en línea en México.

Esto abre oportunidades importantes para medianas empresas que operan en este sector o en categorías relacionadas. Sin embargo, también eleva el nivel de competencia, obligando a diferenciarse no solo por precio, sino por propuesta de valor, innovación y sostenibilidad.

Sostenibilidad y propósito: factores clave en la decisión de compra

Uno de los elementos distintivos de Natura es su enfoque en sostenibilidad. En un mercado donde los consumidores son cada vez más conscientes, este tipo de valores se convierten en un factor decisivo.

La llegada a Mercado Libre no solo amplía su alcance, sino que también permite llevar su propuesta de valor a nuevos segmentos de consumidores que priorizan compras responsables.

Para las medianas empresas, este es un punto crítico. Incorporar prácticas sostenibles ya no es solo una cuestión reputacional, sino una estrategia de negocio que puede influir directamente en las ventas.

Expansión regional: México como mercado clave

La alianza entre Natura y Mercado Libre no es nueva. Desde 2024, ambas compañías han trabajado juntas en mercados como Argentina y Brasil. La incorporación de México como tercer mercado clave refleja la importancia estratégica del país en el ecosistema digital latinoamericano.

Con más de 80 millones de internautas y una penetración de comercio electrónico en constante crecimiento, México se posiciona como uno de los mercados más atractivos para la expansión digital.

Para las medianas empresas locales, esto representa tanto una oportunidad como un desafío. Por un lado, tienen acceso a plataformas y herramientas de nivel global. Por otro, compiten con marcas internacionales que llegan con estrategias bien definidas.

Proyecciones y crecimiento: el potencial del canal digital

La tienda oficial de Natura en Mercado Libre inicia operaciones con un portafolio que se expandirá progresivamente. Para el cierre de 2026, la marca proyecta alcanzar mil productos en línea y comercializar más de 50 mil unidades a través del comercio digital en México.

Estas cifras reflejan el potencial del canal, pero también la necesidad de una planificación estratégica. No se trata solo de subir productos a una plataforma, sino de gestionar inventarios, optimizar precios, invertir en marketing digital y analizar datos para tomar decisiones.

Lecciones para las medianas empresas

El caso Natura-Mercado Libre deja varias lecciones claras para las medianas empresas en México:

1. Integrar canales es más efectivo que sustituirlos.

La transformación digital no implica abandonar modelos tradicionales, sino complementarlos.

2. Las alianzas estratégicas son clave para escalar.

Plataformas como Mercado Libre pueden acelerar el crecimiento sin requerir grandes inversiones en infraestructura.

3. La experiencia del cliente es el nuevo campo de competencia.

Logística, atención y confianza son tan importantes como el producto.

4. La sostenibilidad y el propósito importan.

Los consumidores valoran cada vez más las marcas con impacto positivo.

5. El comercio electrónico seguirá creciendo.

Ignorarlo no es una opción viable para empresas que buscan mantenerse competitivas.

Un cambio de mentalidad empresarial

Más allá de la estrategia puntual de Natura, este movimiento refleja un cambio más profundo en la forma de hacer negocios. La omnicanalidad no es solo una cuestión tecnológica, sino cultural.

Implica romper silos internos, integrar equipos, redefinir procesos y, sobre todo, poner al cliente en el centro de todas las decisiones.

Para las medianas empresas, este cambio puede parecer complejo, pero también representa una oportunidad única para reinventarse y crecer en un mercado cada vez más digital.

Conclusión

La llegada de Natura a Mercado Libre en México es mucho más que una expansión comercial. Es un ejemplo claro de cómo las empresas pueden adaptarse a un entorno cambiante, aprovechando las oportunidades que ofrece la digitalización sin perder su esencia.

En un país donde el comercio electrónico crece a doble dígito y los consumidores exigen cada vez más, las medianas empresas tienen frente a sí un escenario desafiante pero lleno de posibilidades.

La clave estará en entender que el futuro no es físico ni digital, sino una combinación inteligente de ambos. Y en esa integración, quienes actúen con estrategia, agilidad y visión de largo plazo serán quienes logren capitalizar el verdadero potencial del mercado.