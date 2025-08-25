Amazon Bazaar aterriza en México: compras accesibles, confiables y divertidas





Amazon México presentó oficialmente Amazon Bazaar, una nueva experiencia de compra integrada dentro de su aplicación móvil. La propuesta busca replicar la emoción de un bazar tradicional, pero con la confianza de la logística, devoluciones y servicio al cliente que caracterizan a la plataforma.

¿Qué es Amazon Bazaar?

Se trata de una sección independiente en la app, con su propio buscador, carrito y proceso de pago, en la que los clientes pueden acceder a miles de productos de moda, hogar y estilo de vida. Lo más atractivo son los precios: artículos desde menos de $50 pesos y una gran variedad por debajo de los $199 pesos, todo con la garantía de Amazon.

Características clave

Precios accesibles : Miles de artículos desde $50 pesos y la mayoría por debajo de $199 pesos.

: Miles de artículos desde $50 pesos y la mayoría por debajo de $199 pesos. Descuentos por volumen : 5 % al comprar 5 o más productos y 10 % al comprar 10 o más.

: 5 % al comprar 5 o más productos y 10 % al comprar 10 o más. Entrega y devoluciones confiables : Envíos entre 6 y 14 días, envío gratis desde $1 peso y devoluciones sin costo dentro de los 15 días posteriores a la recepción.

: Envíos entre 6 y 14 días, envío gratis desde $1 peso y devoluciones sin costo dentro de los 15 días posteriores a la recepción. Confianza del ecosistema Amazon: Reseñas de clientes, atención al comprador y garantía A-a-z.

El acceso es sencillo: basta con actualizar la app móvil de Amazon México, entrar al ícono de Bazaar en el menú o buscar “Bazaar” en la barra. También puede visitarse en amazon.com.mx/bazaar.

Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México, señaló: “Sabemos que a nuestros clientes en México les encanta encontrar ofertas increíbles y acceder a las últimas tendencias. Por eso estamos emocionados de presentar Amazon Bazaar, una nueva forma de comprar en nuestra app que hace que adquirir los productos más buscados sea aún más divertido, dinámico y accesible. Apenas estamos comenzando con esta propuesta y esperamos escuchar la opinión de nuestros clientes mexicanos mientras expandimos esta oferta en las próximas semanas y meses.”

Oportunidades para emprendedores

Para los emprendedores y pymes mexicanas, Amazon Bazaar representa:

Una vitrina digital de alta visibilidad en un entorno de precios bajos.

en un entorno de precios bajos. Escalabilidad mediante ventas por volumen incentivadas con descuentos.

mediante ventas por volumen incentivadas con descuentos. La posibilidad de aprovechar la infraestructura logística de Amazon sin necesidad de invertir en plataformas propias.

de Amazon sin necesidad de invertir en plataformas propias. Un espacio ideal para productos de tendencia y creatividad, que funcionan bien en una experiencia tipo bazar digital.

Para explorar cómo las pymes pueden aprovechar recursos y plataformas digitales —como Amazon— para expandir sus operaciones, te recomendamos la nota “Emprendimiento en México: desafíos, oportunidades y plataformas que impulsan el crecimiento”, donde se abordan justamente las herramientas que pueden impulsar crecimiento y alcance desde el ecosistema digital

