Así cambia el real estate médico en México

En México, el consultorio médico empieza a dejar de ser un inmueble independiente. La tendencia apunta hacia complejos que reúnen consultorios, quirófanos, diagnóstico, hospitalización y servicios para médicos y pacientes.

En 2025, los establecimientos particulares de salud registraron 2,329,690 egresos hospitalarios, 35,732 camas censables, 17,453 consultorios y 5,145 quirófanos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ese año operaron 2,689 establecimientos privados en 554 municipios del país.

En ese escenario participa Torres Médicas, desarrolladora vinculada con Javier de Lope Francés, y la red hospitalaria 50 Doctors. Su modelo combina la construcción de complejos médicos con la preventa de consultorios y la participación de médicos socios. El especialista puede adquirir un espacio y formar parte de una comunidad que comparte hospital, servicios diagnósticos, quirófanos e infraestructura de apoyo.

Las formas de participación incluyen la compra de consultorios y la participación en la expansión de la red. La estructura jurídica y los derechos de cada socio dependen del contrato de cada desarrollo. La preventa permite reunir recursos antes de terminar la obra y acercar al proyecto a quienes utilizarán el inmueble.

“El desarrollo médico no puede medirse solo en metros cuadrados, en su lugar un complejo funciona que conecta la práctica del especialista con las necesidades del paciente: consultorio, diagnóstico, quirófano, hospitalización y seguimiento aportan más valor. Por eso es importante que los médicos participen desde el inicio y que el proyecto se piense con una lógica clínica y también inmobiliaria”, señaló Javier de Lope Francés.

La red 50 Doctors cuenta actualmente con cuatro hospitales en operación y 19 desarrollos en camino en 15 estados de México y con proyectos en El Salvador y Guatemala. Entre sus obras en construcción se encuentra el hospital de Tehuacán, Puebla, que contempla 114 consultorios, siete locales comerciales, urgencias, imagenología, quirófanos, CEyE y habitaciones hospitalarias.

En Oaxaca, el gobierno estatal anunció otro el proyecto torre médica Fifty Doctors, con una inversión privada de 500 millones de pesos, más de 8,000 metros cuadrados, 206 consultorios y un hospital con tres quirófanos. Son proyectos en distintas etapas de desarrollo.

La hospitalización de corta estancia requiere algo más que menos camas. Implica seleccionar bien a los pacientes, ordenar los procesos y conectar consulta, diagnóstico, cirugía, recuperación y alta. Una revisión Cochrane identificó 14 ensayos con 2,872 participantes, pero concluyó que la evidencia disponible todavía es insuficiente para asegurar mejores resultados clínicos o menores costos frente a la hospitalización convencional.

Para el real estate médico es un hecho que el inmueble debe diseñarse alrededor de la operación. Las circulaciones, los tiempos entre áreas, la privacidad y la flexibilidad de los espacios tienen impacto en el uso del edificio y en la experiencia del paciente. Un estudio de Boston University, con 406 participantes, encontró que los acabados de mayor calidad y el personal formado en hospitalidad fueron los atributos que más influyeron en la elección de una habitación hospitalaria. Los pacientes con peor estado de salud mostraron una disposición promedio 13% mayor a pagar por espacios con características tipo hotel.

En un consultorio o un hospital, el diseño hotelero no significa reemplazar la función clínica por decoración. Significa hacer más clara la llegada, reducir la ansiedad, cuidar la privacidad y facilitar la relación entre pacientes, familiares y personal médico. La iluminación, la señalización, los materiales y la distribución forman parte de la operación.