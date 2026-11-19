Europa recomienda prepararse para interrupciones de servicios esenciales. Para México, cuya economía depende del comercio con Estados Unidos y mantiene vínculos estrechos con la Unión Europea, la continuidad operativa de los negocios adquiere una nueva relevancia.

La digitalización ha transformado la manera de hacer negocios. Cobros electrónicos, inventarios en la nube, transferencias y ventas por internet facilitan las operaciones, pero también generan nuevas dependencias. ¿Qué ocurriría si estos servicios dejaran de funcionar durante tres días?

En noviembre de 2026, la Comisión Europea reforzó sus recomendaciones para que la población pueda cubrir sus necesidades básicas durante 72 horas ante emergencias, incluidos desastres naturales, ataques cibernéticos o interrupciones de servicios esenciales.

Por su parte, el Banco Central de los Países Bajos recomendó desde 2025 mantener efectivo y alternativas de cobro ante posibles fallas de los pagos electrónicos.

Ninguna de estas medidas anuncia un apagón inminente. Son estrategias preventivas que reconocen una realidad: incluso las economías más digitalizadas necesitan mecanismos para operar cuando la tecnología falla.

México no está lejos de los riesgos internacionales

La relación comercial con Europa explica por qué estas advertencias también merecen atención en México.

Según la Comisión Europea, el intercambio bilateral de mercancías alcanzó 86,800 millones de euros en 2025. Una interrupción prolongada de los sistemas financieros, logísticos o productivos europeos podría afectar a empresas mexicanas integradas en esas cadenas comerciales.

La exposición es todavía mayor frente a Estados Unidos, destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas. De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial estadounidense, el intercambio bilateral de bienes y servicios alcanzó aproximadamente 964,100 millones de dólares en 2025.

Esta integración representa una ventaja económica, pero también una vulnerabilidad. Una falla tecnológica o logística en Estados Unidos podría traducirse en retrasos de suministros, pagos o entregas para empresas mexicanas, incluso aquellas que no exportan directamente.

Para las MiPyMEs, cuya operación frecuentemente depende de pocos clientes, proveedores y recursos financieros limitados, la capacidad de respuesta puede ser menor.

Los riesgos digitales también están presentes en México

El Banco de México reconoce en su Reporte de Estabilidad Financiera de junio de 2026 que la ciberseguridad es uno de los riesgos que requieren atención y medidas de prevención en el sistema financiero.

Aunque Banxico considera que el sistema mantiene condiciones de resiliencia, una pequeña empresa no necesita enfrentar una crisis nacional para sufrir consecuencias. Un corte eléctrico, una falla de internet o un ataque informático pueden detener su facturación, cobros, inventarios y comunicación con clientes.

La vulnerabilidad aumenta cuando todos los procesos dependen de una misma plataforma o conexión.

Los Censos Económicos 2024 del INEGI muestran que la digitalización empresarial avanza de manera desigual: en 2023, el 4.4% de los micronegocios realizaba ventas por internet, frente al 28.8% de las pequeñas y medianas empresas.

La adopción tecnológica continúa siendo necesaria para mejorar la competitividad, pero debe acompañarse de medidas que permitan mantener las operaciones esenciales ante contingencias.

La continuidad operativa, un desafío pendiente para las PyMEs

Prepararse para una interrupción tecnológica no significa abandonar la digitalización. Implica identificar qué actividades deben continuar, proteger información indispensable y contar con alternativas para cobrar, registrar operaciones y comunicarse con proveedores.

El efectivo, los respaldos de información, las conexiones alternativas y los procedimientos de emergencia pueden formar parte de una estrategia proporcional al tamaño y las necesidades de cada negocio.

Las recomendaciones europeas no constituyen una alerta específica para México, pero plantean una discusión oportuna para una economía profundamente integrada en los mercados internacionales.

La transformación digital no debería medirse únicamente por los procesos que una empresa logra automatizar, sino también por su capacidad para continuar operando cuando esos sistemas dejan de funcionar.

Si Europa considera necesario prepararse para las primeras 72 horas de una emergencia, vale la pena preguntarse: ¿cuántas pymes mexicanas podrían mantener sus operaciones durante tres días sin acceso a sus herramientas digitales habituales?