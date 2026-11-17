El Buen Fin proyectó ventas por 235 mil millones de pesos, pero sus primeros resultados no permiten identificar cuánto beneficiaron a las pequeñas empresas ni si los descuentos se tradujeron en mayores ganancias.

El Buen Fin 2026, celebrado del 13 al 17 de noviembre, llegó con una expectativa de crecimiento de 7.3% respecto al año anterior. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) proyectó una derrama económica de 235 mil millones de pesos y la participación de alrededor de 200 mil establecimientos.

Sin embargo, detrás de las expectativas de ventas surge una pregunta: ¿qué tanto aprovechan realmente las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) esta temporada comercial?

Las cifras agregadas permiten dimensionar el consumo, pero no muestran cómo se distribuyen sus beneficios entre las grandes cadenas y los negocios independientes. Una diferencia relevante en un país donde las MiPyMEs representan 99.8% de los establecimientos del sector privado y las empresas paraestatales, según los Censos Económicos 2024 del INEGI.

Buen Fin 2026: más ventas, pero ¿para quién?

Los resultados preliminares de Concanaco Servytur muestran un comportamiento comercial positivo: 78% de los participantes en su encuesta percibió ventas superiores a las de un fin de semana habitual. Entre quienes respondieron, 75% estimó incrementos mayores a 10%.

Aunque los resultados son alentadores, la propia organización advierte que el sondeo no constituye una muestra estadísticamente representativa. Además, comparar las ventas con un fin de semana normal no permite determinar si hubo crecimiento respecto al Buen Fin de 2025 ni conocer el comportamiento de las utilidades.

Esta distinción es importante para las PyMEs, que enfrentan condiciones comerciales diferentes a las de las grandes cadenas.

Mientras los grandes establecimientos pueden aprovechar su volumen de compra para negociar precios, administrar inventarios y distribuir costos publicitarios, los pequeños negocios suelen disponer de menores márgenes de maniobra para ofrecer descuentos.

La composición del consumo también plantea interrogantes. Según Concanaco, electrónica y tecnología encabezaron las menciones de categorías con mayor actividad comercial, con 33%, seguidas por línea blanca y electrodomésticos, con 24%, y ropa y calzado, con 12%.

Aunque estos mercados también incluyen distribuidores independientes, son sectores donde las economías de escala pueden representar ventajas competitivas importantes.

El desafío de competir sin sacrificar ganancias

Para una PyME, participar en el Buen Fin no consiste únicamente en reducir precios. Los descuentos deben absorberse junto con otros gastos, como comisiones bancarias, publicidad, logística y costos operativos.

Esta combinación puede provocar que un negocio incremente su facturación sin mejorar su rentabilidad. Por ello, el éxito de una promoción también debería medirse por su capacidad para atraer nuevos clientes, desplazar inventarios y generar compras posteriores.

El comercio electrónico amplía estas oportunidades, pero tampoco elimina las diferencias competitivas. Las plataformas digitales permiten llegar a nuevos mercados, aunque implican comisiones, gastos de envío y costos de adquisición de clientes que pueden afectar los márgenes.

La verdadera oportunidad para los pequeños negocios está en desarrollar estrategias comerciales que les permitan competir sin depender exclusivamente de descuentos difíciles de sostener.

Participar en el Buen Fin también tiene barreras

Los datos de Concanaco revelan otra situación: entre los participantes de su encuesta, 40% afirmó haberse registrado en el portal oficial del Buen Fin, mientras 31% señaló haber participado sin conseguir completar el proceso.

Aunque estas cifras no representan al conjunto de los comercios mexicanos, muestran dificultades de registro entre algunos de los establecimientos consultados.

A ello se suman los requisitos para acceder a determinados incentivos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) contempla 100 millones de pesos en premios para los comercios elegibles dentro del Sorteo El Buen Fin 2026, siempre que cumplan condiciones como estar al corriente en sus obligaciones fiscales, contar con medios de pago participantes y haber registrado ingresos acumulables de hasta cinco millones de pesos durante 2025.

Aunque estas reglas corresponden exclusivamente al sorteo fiscal, reflejan la importancia de contar con infraestructura administrativa y tecnológica para aprovechar los programas disponibles.

¿Dónde están las PyMEs en el balance del Buen Fin?

Pese a las expectativas de crecimiento, los reportes preliminares no ofrecen un desglose nacional que permita identificar qué porcentaje de la derrama económica corresponde a las MiPyMEs, cuántas incrementaron sus ventas respecto a 2025 o si lograron mejorar sus márgenes de utilidad.

Tampoco permiten saber cuánto del consumo fue adicional y cuánto correspondió a compras adelantadas de la temporada decembrina.

Contar con estos indicadores permitiría evaluar si el Buen Fin está generando oportunidades de crecimiento para los pequeños negocios o si las ventajas comerciales de los grandes establecimientos influyen de manera decisiva en la distribución de sus beneficios.

El programa puede impulsar el consumo y beneficiar a empresas de distintos tamaños, pero su éxito no debería medirse únicamente por la derrama económica nacional.

Las PyMEs no están necesariamente ausentes del Buen Fin: participan, ofrecen promociones y buscan atraer consumidores. Lo que sigue ausente de los resultados disponibles es una medición clara de cuánto ganan realmente con esta iniciativa.

Y sin esa información, los récords de ventas cuentan solo una parte de la historia.