El próximo incremento salarial podría fortalecer el consumo en México, pero también elevar los costos de operación de los pequeños negocios. La productividad y la informalidad serán factores determinantes para enfrentar el ajuste.

La discusión sobre el salario mínimo para 2027 vuelve a plantear uno de los principales desafíos de la economía mexicana: mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores sin comprometer la generación de empleo formal, particularmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Para 2026, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó un incremento de 13% al salario mínimo general, que alcanzó los 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte aumentó 5%, hasta los 440.87 pesos.

Aunque todavía no se determina el ajuste correspondiente a 2027, la discusión ya cuenta con nuevos elementos. En noviembre, la Comisión Consultiva de Conasami presentó un informe sobre los efectos de los incrementos salariales desde 2017 y el funcionamiento del Monto Independiente de Recuperación (MIR), mecanismo utilizado en la política de recuperación salarial.

El resultado de la negociación tendrá implicaciones para empresas de todos los tamaños, aunque su capacidad para absorber mayores costos será diferente.

Las MiPyMEs generan empleo, pero tienen menor participación en los ingresos

De acuerdo con los Censos Económicos 2024 del INEGI, las MiPyMEs concentraban el 70.7% del personal ocupado en las unidades económicas consideradas, pero generaban el 56.5% de los ingresos.

La diferencia es todavía más marcada entre las microempresas, que reunían el 41.5% del personal ocupado y participaban con apenas el 17.1% de los ingresos.

Aunque estos indicadores no equivalen a una medición de rentabilidad, permiten dimensionar las diferencias de escala que existen entre los negocios mexicanos.

Para una microempresa dedicada al comercio o los servicios, donde la nómina puede representar una proporción importante de los gastos, un nuevo incremento salarial exigirá revisar márgenes, precios y procesos operativos.

Por ejemplo, un negocio con diez trabajadores que perciben el salario mínimo general de 2026 enfrentaría, ante un aumento hipotético de 10%, un gasto adicional cercano a 115 mil pesos anuales únicamente en salarios, sin considerar prestaciones ni otras obligaciones patronales.

Este ejercicio no representa una previsión del incremento para 2027, pero ilustra la importancia de anticipar sus efectos financieros.

Más consumo, una oportunidad que no beneficiará a todos por igual

Los aumentos salariales también pueden generar oportunidades para las MiPyMEs. Un mayor ingreso disponible entre los trabajadores de menores remuneraciones podría favorecer la demanda de alimentos, artículos de primera necesidad y servicios locales.

Los pequeños comercios, restaurantes y negocios de proximidad podrían beneficiarse de este mayor consumo, particularmente en comunidades donde el gasto de los hogares constituye una fuente importante de actividad económica.

Además, mejores remuneraciones pueden contribuir a la retención de trabajadores y reducir los costos asociados con la rotación, la contratación y la capacitación.

Sin embargo, estos beneficios no están garantizados. Su alcance dependerá del comportamiento del consumo, la competencia y la capacidad de cada empresa para convertir mayores ventas en resultados sostenibles.

Productividad e informalidad, los principales desafíos

La limitada incorporación de tecnología, el acceso restringido al financiamiento y la dependencia de procesos manuales dificultan que numerosos pequeños negocios eleven su productividad al ritmo de sus costos.

A estas debilidades se suma la competencia de la informalidad. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en septiembre de 2026 la tasa de informalidad laboral alcanzó el 54.3% de la población ocupada.

Para las empresas formalmente establecidas, cumplir con las obligaciones salariales, fiscales y de seguridad social puede representar una desventaja de costos frente a competidores que operan al margen de estas disposiciones.

No obstante, atribuir al incremento del salario mínimo una eventual pérdida de empleos sería una simplificación. Sus efectos dependen de factores como el crecimiento económico, la demanda, la productividad y la estructura de costos de cada sector.

El reto consiste en evitar que las limitaciones estructurales de los negocios reduzcan los beneficios de una política dirigida a mejorar los ingresos laborales.

El desafío de 2027: mejores salarios y empresas sostenibles

La recuperación del salario mínimo representa un avance en el ingreso de los trabajadores, pero mantener sus beneficios requiere fortalecer las condiciones en las que operan las empresas.

Para las MiPyMEs, esto supone anticipar los costos de nómina, revisar sus modelos de negocio e identificar oportunidades para mejorar su eficiencia. Desde la política pública, implica facilitar el acceso a financiamiento, capacitación y tecnología, además de reducir las barreras a la formalización.

El aumento salarial también puede abrir una oportunidad para modernizar operaciones y fortalecer las relaciones laborales, siempre que existan recursos para emprender esos cambios.

La discusión de 2027 no debería limitarse al porcentaje de incremento. El verdadero desafío será conseguir que la recuperación del poder adquisitivo avance junto con la productividad, la competitividad y la generación de empleo formal.