Canadá y México: una nueva etapa para profundizar el comercio bilateral





En un momento en que la diversificación comercial se ha convertido en prioridad estratégica para las economías norteamericanas, la Cámara de Comercio de Canadá anunció una nueva etapa de colaboración con sus contrapartes empresariales en México, con el objetivo de abrir mayores oportunidades de negocio entre ambos países, particularmente para las pequeñas y medianas empresas (PyMES).

La misión, encabezada por su Presidenta y Directora General, Candace Laing, se realiza en coordinación con la Misión Comercial Team Canada del Gobierno canadiense en México y reúne a más de treinta líderes empresariales de sectores clave como minería, energía, agricultura, transporte, tecnología, ciencias de la vida, así como firmas jurídicas, de consultoría y servicios financieros.

Diversificación comercial: más que una opción, una necesidad

La visita ocurre en un contexto geoeconómico complejo, donde las empresas canadienses buscan reducir riesgos, ampliar mercados y fortalecer cadenas de suministro confiables. México, por su cercanía geográfica, integración productiva y red de tratados comerciales, se posiciona como un socio estratégico natural.

“México y Canadá han estado vinculados por un gran acuerdo de libre comercio continental durante más de 30 años. Compartimos geografía y un fuerte deseo de hacer más juntos”, señaló Catherine Fortin LeFaivre, Vicepresidenta Sénior de Políticas Internacionales y Alianzas Globales de la Cámara de Comercio de Canadá.

Sin embargo, el intercambio bilateral aún muestra un amplio margen de crecimiento. Actualmente, solo el 1.1% de las exportaciones canadienses se destinan a México, una cifra que revela un potencial considerable sin explotar. Para Canadá, profundizar su relación comercial con México no es únicamente conveniente: es estratégico.

PyMES en el centro de la agenda

Uno de los ejes centrales de la misión es fortalecer las capacidades comerciales de las PyMES en ambos países. Para ello, la Cámara ha estrechado su colaboración con CanCham México, organización con sede en Ciudad de México que promueve activamente la inversión y el comercio bilateral.

Ambas instituciones explorarán mecanismos concretos para apoyar a empresas de menor escala en procesos de internacionalización, facilitación de contactos, comprensión regulatoria y generación de alianzas estratégicas.

“Esta nueva etapa de colaboración refleja nuestro compromiso compartido de fortalecer los lazos bilaterales y crear mayores oportunidades para nuestras comunidades empresariales”, destacó Carla Bustillos, directora general de CanCham México. “Estamos construyendo los puentes necesarios para convertir el diálogo en resultados tangibles”.

En un entorno donde la integración productiva de América del Norte se acelera, las PyMES pueden convertirse en piezas clave para ampliar cadenas de valor regionales más resilientes.

Alineación política y visión de largo plazo

Los esfuerzos empresariales están alineados con el Plan de Acción Canadá–México, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney. Dicho plan busca reforzar la cooperación económica, energética y tecnológica entre ambos países.

La Cámara de Comercio de Canadá, que conecta a cerca de 200,000 empresas de todos los tamaños, se ha propuesto contribuir a que Canadá duplique su volumen de comercio alternativo en la próxima década, fortaleciendo mercados estratégicos como México.

Respaldo institucional y financiero

La misión cuenta con el apoyo de actores financieros y corporativos clave como Scotiabank, Air Canada y Export Development Canada (EDC), así como de aliados mexicanos como ICC México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y Holland & Knight México.

Para Pablo Elek, Director General de Scotiabank México, recibir esta misión en su sede representa una señal clara de confianza y compromiso con el corredor económico de América del Norte. El objetivo es facilitar conexiones, generar confianza y proveer el capital necesario para que empresas de ambos países expandan sus operaciones más allá de sus fronteras.

Una relación con potencial aún por desarrollar

México es la decimoquinta misión empresarial internacional encabezada por la Cámara de Comercio de Canadá en poco más de dos años, lo que demuestra la intensidad de su agenda global. En 2026, la institución planea delegaciones a Francia, Japón y Washington, D.C., cada una con un enfoque regulatorio específico.

A más de tres décadas de integración comercial continental, Canadá y México mantienen una relación sólida pero aún subaprovechada. La coyuntura actual —marcada por la relocalización de cadenas productivas, la transición energética y la digitalización— abre una ventana de oportunidad para profundizar alianzas estratégicas.

El mensaje es claro: el comercio bilateral no solo puede crecer, sino que debe hacerlo. Y en esa expansión, las PyMES, las cámaras empresariales y los actores financieros jugarán un papel determinante en la construcción de una relación México–Canadá más robusta, diversificada y orientada al futuro.