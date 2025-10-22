CDMX otorgará capital semilla de 25 mil pesos y créditos de hasta 100 mil para impulsar a las pequeñas empresas





La Ciudad de México ha lanzado una serie de apoyos financieros destinados a fortalecer la economía local y apoyar a los emprendedores y microempresarios. A través del Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO), se otorgarán capital semilla de hasta 25 mil pesos y créditos de hasta 100 mil pesos para nuevos negocios y proyectos productivos. Esta iniciativa busca fomentar la formalización, el autoempleo y la generación de nuevas fuentes de ingreso en la capital.

Un impulso necesario para la economía local

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Ciudad de México concentra casi medio millón de unidades económicas, lo que equivale al 98% de las empresas en la ciudad. Estas micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) generan más de 3.4 millones de empleos, siendo un pilar fundamental de la economía local.

Sin embargo, muchas de estas empresas enfrentan dificultades para acceder a financiamiento debido a la falta de historial crediticio, garantías o conocimientos financieros. Ante esta situación, el gobierno capitalino ha decidido intervenir para ofrecer soluciones accesibles y efectivas.

Modalidades de apoyo: Capital Semilla e Ikal

El programa de apoyo se divide en dos modalidades:

Capital Semilla: Dirigido a personas con una idea de negocio o proyecto productivo que requieran el respaldo del gobierno local. Este apoyo consiste en una entrega única de 25 mil pesos no reembolsables, lo que significa que los beneficiarios no deberán devolver este recurso. Además, se brindará asesoría técnica para garantizar la viabilidad de los proyectos. Créditos Xitopehua: Para emprendedores y microempresarios que buscan fortalecer o expandir su negocio. Estos créditos ofrecen montos que van desde 10 mil hasta 100 mil pesos, con tasas de interés que oscilan entre el 0% y el 3% anual, dependiendo del monto solicitado. Los plazos de pago varían entre 12 y 36 meses, y se incluye un periodo de gracia de hasta 3 meses en el pago de capital.

Requisitos para acceder a los apoyos

Para solicitar estos apoyos, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos:

Identificación oficial vigente .

. CURP .

. Comprobante de domicilio en la Ciudad de México .

. Plan de negocio o proyecto productivo .

. Constancia de participación en cursos o talleres impartidos por FONDESO.

Es importante destacar que los trámites son gratuitos y no requieren de gestores externos. Los interesados pueden registrar su solicitud en línea a través del portal oficial de FONDESO.

Acompañamiento y seguimiento

Además del apoyo financiero, los beneficiarios recibirán acompañamiento técnico para garantizar el éxito de sus proyectos. Este acompañamiento incluye asesoría en áreas como administración, marketing, ventas y gestión financiera, entre otras. El objetivo es proporcionar las herramientas necesarias para que los emprendedores puedan consolidar y hacer crecer sus negocios de manera sostenible.

Impacto esperado

Con una inversión superior a 500 millones de pesos, el gobierno capitalino espera beneficiar a miles de emprendedores y microempresarios en la Ciudad de México. De estos recursos, 200 millones de pesos están destinados a proyectos de autonomía económica de mujeres, con el fin de promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres en el ámbito empresarial.

Recomendación: Capacitación y recursos para emprendedores

Conclusión

Los apoyos financieros ofrecidos por el gobierno de la Ciudad de México a través de FONDESO representan una oportunidad valiosa para emprendedores y microempresarios que buscan iniciar o fortalecer su negocio. Además del capital semilla y los créditos accesibles, el acompañamiento técnico y la capacitación son elementos clave para garantizar el éxito y la sostenibilidad de los proyectos. Si eres emprendedor en la Ciudad de México, no dudes en aprovechar estas oportunidades y dar el siguiente paso hacia el crecimiento de tu negocio.

