Cómo emprender siendo desarrollador de videojuegos

La industria en videojuegos es una industria super multidisciplinaria donde se requiere de una serie de roles, de especialidades, skills de conocimientos y habilidades amplias. En un principio se requiere de un programador y un artista, pero conforme el desarrollador, avanza la empresa crece.

Quien decide entrar a esta industria tiene que tener una mentalidad de conocimientos de desarrollo y creación de empresas, es formalizarte como un estudio real, dejar atrás este sentimiento del proyecto escolar para transformarte en una empresa real que te va a hacer de caminar hacia adelante y los conocimientos que vienen con meterte a búsqueda de talento, crecimiento empresarial, modelos de inversión, modelo de negocio que te puedan servir para crecer dentro del ámbito del rubro videojuegos.

“Y para eso, requieres ser apasionado a esta comunidad y tener un buen ojo para los negocios para saber hacer un pitch de negocios, buscar inversión a través de capital semilla o de inversionistas ángeles o relaciones con publishers o completamente independiente, y saber cómo se mueve todo este mundo, pues realmente es la clave para que puedas tener éxito hacia delante”, asevera Guillermo Vizcaino, Head of PR and Marketing Lienzo, quienes desarrollan Aztech Forgotten Gods.

Cifras de la industria de los videojuegos alcanzó un valor en el mercado mexicano de 32, 229 millones de pesos según The Competitive Intelligence Unit (CIU) (por sus siglas en inglés), lo que ha generado que este modelo de negocio se convierta en una creciente demanda para los desarrolladores creativos de los videojuegos, inversionistas y gamers.

“En este punto te das cuenta que requieres un departamento de legal, contabilidad, diseño, mercadotecnia y relaciones públicas y terminas por hacer una película más compleja porque tiene ese factor de interactividad, donde tú audiencia, a diferencia del cine, tienes una audiencia pasiva, no que se siente y disfruta del producto, en videojuegos la audiencia activa en donde tú como espectador vive el juego, mueve al personaje, toma decisiones y obviamente esto cambia radicalmente”, explica el PR and Marketing Lienzo.

Guillermo Vizcaino comenta que el éxito no llega de un momento a otro y en especial con videojuegos, es un área técnica donde se necesita de conocimientos relativamente profundos de ciencias de la información o de tecnologías de la información para todo lo que es el desarrollo como de la parte de programación, inteligencia artificial y desarrollo de niveles, pero asimismo, tener una base de marketing para poder resaltar qué es lo que te hace diferente a tu competencia, poder hacer un análisis de competencia hasta conseguir el producto que sea atractivo que tenga puntos de venta únicas.

Antes de la pandemia específicamente el entretenimiento digital e interactivo, fueron una de las industrias que se vio beneficiada por el cambio de lo digital. Del 2020 al 2021 fuer un año de 160% de crecimiento anual.

“A la industria le veo un futuro fuerte donde nos acercarnos a ese punto de la validez y el reconocimiento que merece ya que videojuegos en el mundo es más grande que en música y cine puestos juntos y la mentalidad cambiando con jugadores clave e inversionistas que ven oportunidad y eso no pasaba hace 5 años”

Lienzo

“Lienzo se gestó y encubó originalmente en el parque de tecnologías del Tec de Monterrey para nosotros era una oportunidad y el panel que dimos durante el INCmty fue acerca de cómo ha crecido la industria, cómo va a seguir creciendo la industria con diferentes ramas que identificamos, como, por ejemplo, los screamers e influencers”, resalta Guilllermo.

“En Lienzo en particular hemos sobrevivido lo suficiente para poder tener la experiencia de ser un verdadero juego en grande. Hay una estadística que dice que tu séptimo videojuego el que termina teniendo éxito. Lienzo ha obtenido estos aprendizajes donde Mulaka fue conocido y tenemos la esperanza todavía de seguir creciendo en 5 o 6 años y podamos ver un Lienzo que sea un jugador clave en América por completo y poder competir con cualquier otro estudio y estamos trabajando en ello”, subraya Vizcaino.

La pregunta más común de los gamers hacia los desarrolladores de videojuegos es: ¿qué hay del otro lado del videojuego?

La respuesta es: “Si unos chavos desconocidos en Chihuahua que no está en un hub de tecnología, logró sacar un juego que está en todas las consolas que han llegado a todo el mundo, que ya tiene físicas y digitales, entonces, no hay ninguna excusa para poder lograrlo. La receta secreta es darse de topes con la pared donde se vence la pared y si tiene la disposición de hacerlo, entonces no hay razón para que no lo puedan lograr”, concluye Guillermo Vizcaino.

