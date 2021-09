Cómo leer e interpretar datos

Para los buscadores de empleo era bastante común encontrarse entre los requisitos el “saber usar la computadora”. Hoy, sin embargo, la mayoría de las solicitudes de empleo se realizan en línea, e incluso nuestros teléfonos móviles pueden considerarse supercomputadoras. Es decir, saber utilizar una computadora ya es dado por hecho.

Por ello, para los puestos de trabajo calificados, en cualquier área, es estar “alfabetizado” en datos. Esto significa que el profesional necesita saber leer y analizar datos, explicar qué significan y contextualizarlos.

Según Felipe Mafra, instructor de ciencia de datos en Udemy, es importante que los profesionales sepan interpretar datos porque están en la era de la información, donde todo se basa en estos. “El matemático británico Clive Humby dijo que los datos son el nuevo petróleo y estoy de acuerdo con él. Las áreas de negocio y tecnología de las empresas prácticamente se fusionaron y, por lo tanto, es muy importante que las empresas cuenten con profesionales que entiendan su negocio y sepan analizar sus datos”, dice Mafra.

RECOMENDAMOS Cae la confianza del consumidor

De acuerdo con el libro electrónico de Udemy Business “Conocimiento de datos: una habilidad esencial para todos los empleados” y Mafra, estos son los tres consejos que las compañías necesitan seguir para ‘alfabetizar’ en datos a sus empleados:

1. Centrarse en habilidades, no en herramientas. Por supuesto, es importante enseñar Excel y Power BI a los empleados. Pero si no pueden interpretar los datos que ven, entonces saber cómo usar estas herramientas no será suficiente, estos no hablan por sí mismos. Según la empresa de tecnología Seagate Technology, el 68% de los datos disponibles en las empresas nunca son utilizados por estas.

Por lo tanto, es necesario capacitar a los empleados para que lean los datos, los analicen, utilicen a diario y narren historias con ellos. Todo esto, el equipo puede aprender a través de cursos online o tutorías con otros miembros de la empresa que ya tengan esta habilidad.

2. No asumir que los empleados ya están “alfabetizados” en datos. Incluso si la empresa tiene entre sus empleados algunos “maestros” en Excel o Power BI, esto no significa necesariamente que sepan leer estos datos de la mejor manera posible. Una forma de saber dónde están los empleados en términos de datos es aplicar una prueba, por ejemplo, como cuando se aplica un examen de idioma. Por lo tanto, es posible separar al equipo por niveles de competencia y prestar la atención necesaria a cada nivel al momento de enseñar.

“Para comprender los datos relacionados con una empresa, a menudo es importante que el empleado tenga una visión integral de esta. Por ejemplo, alguien que trabaja en ventas puede aprender más sobre cómo negociar con proveedores. Así, entenderá mejor cómo se forma el precio final de los productos. Todo esto son datos”, menciona Mafra.

3. Ayudar a los empleados a mejorar sus habilidades con los datos. El tercer consejo para poner en práctica esta “alfabetización” de datos es establecer qué métricas son importantes para su empresa, qué fuentes deben usarse para buscar.

Estos datos y cómo deben analizarse. Esta información se puede utilizar para crear un programa de capacitación interno, que puede incluir rutas de aprendizaje, mentores y metas (tanto personales como para los empleados y para la empresa en general). “De esta forma, los empleados podrán utilizar los datos en cualquier presentación o conversación”, comenta Mafra.

Recuerda dejarnos un comentario