



Expandir un negocio a través de las fronteras siempre ha sido un sueño para los emprendedores. Pero escalar globalmente es un gran desafío. Requiere inversión y experiencia local.

Sin embargo, hoy en día, la inteligencia artificial (IA) está cambiando esta realidad. La IA permite a los emprendedores, con herramientas poderosas, crecer más rápido y de forma más inteligente. Pero ¿cómo exactamente?

En esta entrada de blog, exploraremos cómo los emprendedores pueden usar la IA para expandir sus negocios globalmente. Analicemos sus aplicaciones y cómo implementar la IA en diferentes áreas de negocio para impulsar el crecimiento.

1. Comprender los mercados globales con IA

Al ingresar a nuevos países, uno de los mayores desafíos que enfrentan las empresas es comprender las diferencias culturales de un país, como las preferencias de sus clientes y las demandas del mercado.

Tradicionalmente, comprender esto requería realizar una investigación exhaustiva en el país y contratar consultores costosos. Sin embargo, la IA hace que la investigación de mercados globales sea accesible incluso para las pequeñas empresas.

Los análisis basados en IA pueden recopilar y procesar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, Google Trends o las plataformas de investigación de mercado pueden mostrar qué compran y de qué hablan las personas, o qué buscan las personas en regiones específicas.

El análisis de sentimientos a través de IA ayuda a comprender cómo se sienten los clientes “potenciales” con respecto a determinados productos o competidores.

Esto ahorra tiempo y minimiza el riesgo de juzgar mal un nuevo mercado.

Por ejemplo, una startup de moda estadounidense podría usar IA para rastrear las tendencias en Asia. Podrían modificar sus diseños antes de entrar en ese mercado para adaptarse a las preferencias de su público. Esto ayuda a evitar conjeturas y a tomar mejores decisiones.

2. Rompiendo las barreras del idioma

Las diferencias lingüísticas son un gran obstáculo para la expansión global de cualquier negocio. Los malentendidos en la comunicación pueden afectar la marca y la atención al cliente. Pero ahora, la buena noticia es que la IA está cerrando esta brecha.

Las herramientas de traducción de IA como DeepL y los asistentes ChatGPT pueden ayudar a las empresas a traducir contenido (descripciones de productos, sitios web y campañas de marketing) a varios idiomas con precisión y a costos menores.

Además, el procesamiento del lenguaje natural (PLN) puede transformar el contenido con su capacidad de traducir a expresiones locales.

Por ejemplo, una pequeña empresa de software que se expande a Latinoamérica puede usar IA. Puede traducir su sitio web al español y adaptar el tono a la comunicación regional.

3. Automatización de la atención al cliente

Las empresas globales necesitan operar en diferentes zonas horarias, ya que operan globalmente. Sin embargo, esto hace que la atención al cliente las 24 horas sea más esencial, aunque también más difícil. Contratar equipos de soporte 24/7 puede ser costoso.

En este escenario, los chatbots de IA ofrecen respuestas instantáneas a las consultas de los clientes en cualquier momento. No necesitan estar presentes físicamente. Pueden responder preguntas frecuentes y resolver problemas como los humanos, lo que significa que pueden guiar a los clientes en sus compras.

Más importante aún, el soporte multilingüe de AI permite que los clientes en diferentes regiones obtengan ayuda en su idioma nativo.

Esta automatización permite a las empresas escalar sin verse limitadas por la disponibilidad de personal. Una pequeña startup europea, por ejemplo, puede atender a clientes de Asia y Norteamérica con IA simultáneamente.

4. Personalización del marketing

La personalización es lo que los clientes demandan. Sin embargo, adaptar las experiencias a los distintos mercados puede ser un desafío.

En este caso, la IA puede ser de gran ayuda. Las plataformas de recomendación de IA (como las que utilizan Netflix o Amazon) pueden recomendar productos o contenido a un cliente en función de sus hábitos y preferencias.

Los análisis predictivos son excelentes para ayudar a las empresas a pronosticar lo que un cliente de una región quisiera comprar o ver a continuación.

Las plataformas de marketing de IA pueden personalizar automáticamente los anuncios y los precios para adaptarse a los gustos locales.

Por ejemplo, una tienda online puede observar, mediante análisis de IA, que los clientes japoneses prefieren diseños de embalaje específicos, mientras que los europeos son más receptivos a los mensajes ecológicos. Adaptar las campañas a los gustos de la audiencia permite a los emprendedores establecer mejores conexiones globales.

5. Simplificación de la cadena de suministro y logística

Escalar internacionalmente implica gestionar una logística sofisticada: adquisición de materiales, envíos internacionales y control de costos. La IA optimiza estos procesos.

La IA puede pronosticar la demanda. Puede predecir qué productos, cuántos y dónde se venderán, y cuándo y dónde, para evitar tanto el exceso de inventario como la escasez.

Los sistemas logísticos basados en IA también pueden determinar rutas óptimas para el envío, lo que puede reducir tiempos y gastos.

Los sistemas de inteligencia artificial inteligentes pueden realizar un seguimiento de los suministros en tiempo real e iniciar nuevos pedidos.

Por ejemplo, una marca internacional de café puede emplear IA para predecir el aumento de la demanda en determinados países. Puede preabastecer los almacenes para satisfacer la demanda y así operar sin desperdiciar recursos.

6. Decisiones financieras inteligentes

Globalizarse implica gestionar múltiples divisas, regímenes fiscales variables y riesgos financieros. Las herramientas financieras basadas en IA ofrecen una ventaja a los emprendedores.

Los sistemas de contabilidad automatizados pueden automatizar la clasificación de gastos y gestionar múltiples monedas.

El software de detección de fraude identifica comportamientos sospechosos, protegiendo a las empresas contra ataques cibernéticos.

Los planificadores de inversiones con inteligencia artificial ofrecen asesoramiento sobre las mejores opciones de inversión y planes de precios en nuevos mercados.

Por ejemplo, un sistema de IA puede reconocer a los clientes de una región específica que son sensibles al precio y recomendar diferentes soluciones de precios para satisfacer sus expectativas.

7. Mejora del desarrollo de productos

Los requisitos de los clientes internacionales suelen ser variados, y la IA facilita la adaptación de productos a múltiples mercados.

Pruebas de productos mediante IA: Los empresarios pueden modelar el rendimiento de sus productos en otros mercados sin necesidad de una inversión significativa.

Análisis de la opinión de los clientes: El software de IA analiza rápidamente las reseñas y las actualizaciones en redes sociales para identificar las áreas de mejora.

Prototipado asistido por IA: La IA facilita el diseño y las pruebas, lo que permite a las empresas desarrollar versiones de su producto específicas para cada región.

Considere, por ejemplo, una aplicación móvil creada en EE. UU. Mediante IA, los creadores pueden reconocer que los clientes asiáticos prefieren esquemas de colores más brillantes y elementos gamificados. Sin embargo, los clientes europeos aprecian un diseño más orientado a la privacidad. Estos aspectos pueden parecer triviales, pero ajustarlos a estas preferencias aumentará la adopción global de la aplicación. Y al igual que se perfecciona el diseño para audiencias globales, las empresas también pueden mejorar la calidad de la comunicación mediante un humanizador de texto con IA para que su contenido suene más natural y auténtico en diferentes culturas.

8. Reclutamiento y gestión de equipos

La IA también desempeña un papel en el reclutamiento y la gestión.

Dado que la contratación de equipos globales puede ser compleja debido a las diferencias culturales y de comunicación, las herramientas de RR.HH. basadas en IA lo simplifican. Así es como:

Las plataformas de reclutamiento con IA escanean currículums, relacionan a los candidatos con las descripciones de puestos e incluso predicen la adecuación cultural. Al mismo tiempo, las herramientas que ayudan a eliminar plagio en documentos, como esta, garantizan que los materiales de contratación y las comunicaciones internas se mantengan originales y profesionales.

Las herramientas de IA para el lenguaje y la colaboración también pueden minimizar las brechas de comunicación dentro de equipos internacionales que hablan diferentes idiomas. Esto permite a los emprendedores contratar al talento adecuado en todo el mundo sin limitarse a candidatos locales, lo que facilita enormemente las operaciones globales.

9. Ciberseguridad más fuerte

La expansión global también hace que la ciberseguridad sea más importante y difícil de gestionar. Las empresas globales tienen mayor riesgo de sufrir ciberataques.

La tecnología de IA ofrece protección avanzada contra estas amenazas y ayuda a resolver este problema.

Los sistemas de seguridad de IA detectan patrones inusuales, como intentos de piratería o violaciones de datos, en tiempo real.

La evaluación predictiva de riesgos puede señalar posibles puntos débiles en la infraestructura digital de una empresa.

La detección del fraude puede prevenir pérdidas financieras derivadas de la ciberdelincuencia. Esto es fundamental en las transacciones transfronterizas.

De esta manera, los empresarios pueden asegurarse de que los datos de sus clientes estén protegidos y las operaciones comerciales permanezcan más seguras, independientemente de la región.

10. Construyendo una marca global con creación y asistencia de contenido de IA

Escalar un negocio a nivel global requiere estrategias de contenido sólidas para que resulte atractivo a públicos diversos.

La IA ayuda a los emprendedores a crear y distribuir contenido de forma más eficiente. Por ejemplo:

Los asistentes de escritura con inteligencia artificial generan publicaciones de blogs, descripciones de productos, títulos para redes sociales, boletines informativos y todo otro contenido adecuado para audiencias locales.

Un humanizador de texto con IA y eliminador de plagio puede humanizar y eliminar el plagio para que el contenido generado por IA se sienta personal y original, mientras que una herramienta de parafrasear online puede reescribir el contenido y adaptarlo a diferentes audiencias sin esfuerzo humano.

Las herramientas de localización de contenido pueden cambiar el tono y el estilo para que el contenido sea culturalmente relevante.

Las herramientas de generación de vídeo e imágenes facilitan a las empresas la producción de material de marketing profesional a costes más reducidos.

Consideraciones antes de utilizar la IA para el escalamiento global

Los emprendedores deben tener en cuenta algunas cosas antes de utilizar la IA para escalar globalmente:

Las leyes de privacidad de datos varían según el país. Las empresas deben cumplir con sus normativas, como el RGPD en Europa.

Sensibilidad cultural: Las herramientas de IA no son perfectas. Se requiere supervisión humana para evitar malentendidos cuando la IA no puede gestionar las cosas.

Costos de integración de IA: la configuración de las herramientas de IA requiere una inversión inicial.

Equilibrio entre la automatización y el contacto humano: Los clientes buscan interacciones personales. Por lo tanto, la IA debería potenciar las relaciones humanas en lugar de reemplazarlas.

Conclusión

La IA es una herramienta que los emprendedores pueden usar para expandir sus negocios globalmente. Esta tecnología ofrece soluciones a casi todos los desafíos de la expansión global. Puede ayudar a superar las barreras lingüísticas, personalizar el marketing, optimizar la logística y mejorar la ciberseguridad de su empresa.

Los emprendedores que utilizan IA hoy en día están escalando con mayor rapidez y se mantienen a la vanguardia de la competencia. Sin embargo, es mejor usar la tecnología con cuidado, combinando la asistencia humana. Es necesario equilibrar la automatización con la autenticidad y la eficiencia con la empatía.

Para profundizar en los riesgos que implica el uso de la inteligencia artificial generativa sin controles adecuados, te recomiendo leer este análisis: “IA generativa en México: la innovación descontrolada puede convertirse en un riesgo empresarial”, donde se abordan temas clave como la “IA en la sombra”, la falta de gobernanza y las vulnerabilidades de seguridad que todo emprendedor debe considerar antes de escalar su negocio con estas tecnologías.

