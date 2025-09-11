Cómo medir los activos intangibles de tu empresa: guía práctica para medianas empresas





En la actualidad, los activos intangibles —como la reputación, el talento, la innovación, la experiencia de cliente o la propiedad intelectual— representan gran parte del valor de una empresa. Estudios recientes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) muestran que en 2024 el valor global de estos activos creció un 28 % respecto al año anterior, y pueden representar entre el 50 % y 80 % del valor total de la compañía, especialmente en industrias de tecnología, servicios y retail.

Sin embargo, medir y gestionar estos activos sigue siendo un reto para muchas medianas empresas, ya que no existen facturas ni inventarios que los respalden. Por eso, implementar metodologías y formatos de medición de intangibles es clave para materializar su valor y convertirlo en ventaja competitiva.

Formatos más utilizados para medir activos intangibles

Balanced Scorecard (BSC): mide el desempeño empresarial a través de indicadores vinculados a finanzas, clientes, procesos internos y aprendizaje. Skandia Navigator: clasifica los intangibles en capital humano, estructural, de clientes e innovación. VAIC™ (Value Added Intellectual Coefficient): calcula la eficiencia con que los activos intangibles generan valor agregado. Modelos ISO: como ISO 10668 (valor de marca) o ISO 56000 (gestión de innovación). Encuestas de percepción y reputación: NPS, CSAT e índices de reputación como RepTrak ayudan a medir la percepción externa sobre tu marca. Flujos de caja descontados (DCF): para calcular el valor económico de patentes, software o licencias.

Cómo empezar: descarga tu plantilla práctica

Para facilitar la implementación de estas metodologías, hemos preparado un Excel descargable que incluye:

Plantillas para Balanced Scorecard con KPIs para capital humano, clientes, procesos internos e innovación.

con KPIs para capital humano, clientes, procesos internos e innovación. Tablas listas para aplicar VAIC™ y medir la eficiencia de tus activos intangibles.

y medir la eficiencia de tus activos intangibles. Espacios para registrar métricas de reputación, satisfacción de clientes y desempeño ESG.

Fórmulas automáticas que permiten visualizar resultados cuantitativos y cualitativos.

Esta herramienta permite a las medianas empresas materializar sus activos invisibles y tener un control más claro sobre su valor económico y estratégico.

➡️ Descarga aquí tu Excel para medir activos intangibles

Beneficios de medir tus intangibles

Toma decisiones estratégicas fundamentadas: prioriza proyectos que realmente aporten valor.

prioriza proyectos que realmente aporten valor. Aumenta la competitividad: identifica fortalezas y áreas de mejora que impactan la percepción de clientes y empleados.

identifica fortalezas y áreas de mejora que impactan la percepción de clientes y empleados. Protege tu inversión en innovación: asegura que patentes, software y procesos críticos estén bien gestionados.

asegura que patentes, software y procesos críticos estén bien gestionados. Facilita la comunicación con inversionistas: reportar métricas de intangibles genera confianza y transparencia.

Para profundizar en la importancia de los activos intangibles en la resiliencia empresarial, te invitamos a leer la nota “Responsabilidad Social y Resiliencia: importancia de los activos intangibles y del comportamiento”, donde se destaca cómo elementos como la marca, la calidad, la imagen y el saber hacer se han convertido en factores diferenciadores clave para las PyMEs en un mercado saturado de bienes y servicios. La inversión en intangibles, como el capital humano y las tecnologías emergentes, no solo potencia la competitividad, sino que también fortalece la capacidad de adaptación y supervivencia de las empresas a largo plazo.

