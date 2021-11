¿Comprar con tarjeta de crédito o con un crédito personal?

Prestadero, la primera comunidad de préstamos entre personas en Internet en México, da la respuesta en estos momentos que ya se acercan las compras para Fin de Año.

El estudio “Vaccines, variants, and deja vu: The 2021 holiday shopping and travel outlook”, realizado por IBM Institute for Business Value, reveló qué los compradores de países (Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, México, España, Reino Unido y Estados Unidos) tienen un mayor interés en adquirir viajes para visitar a sus amigos y familiares en esta época, además de realizar mayores actividades fuera de casa, como una manera de recompensarse por el confinamiento marcado durante tanto tiempo debido a Covid-19.

Tras 2020, año azotado por la pandemia, las preferencias de los mexicanos para gastar su dinero cambiaron exponencialmente, según el estudio un factor que sorprendió fue 88% de los consumidores tienen la intención de comprar diversos artículos y servicios durante las próximas semanas. Incluso, 30% de los encuestados afirmó que ya se adelantó y comenzó a comprar desde octubre; mientras que 58% de los compradores afirmó que lo hará entre noviembre y diciembre.

Para los que han sido constantes con sus ahorros destinando un presupuesto para estas fechas de consumo, podrán disponer de éstos para las compras oportunas, pero para los que no, tienen un dilema: si voy a comprar con crédito, ¿qué me conviene más, usar tarjetas de crédito o un crédito personal? Ambas tienen sus pros y sus contras que desglosamos a continuación para que puedas tomar la decisión que mejor se adapte a tu economía, señala Gerardo Obregón, Fundador y Director General de Prestadero.com.

• Analiza y compara tasas de interés Como bien sabemos, los intereses son el dinero que nos cobrarán las instituciones financieras por prestarnos dinero, entonces si aún no tienes un crédito y quieres solicitar uno para esta época de compras, entonces compara las tasas y elige la más baja. En el caso de los créditos personales, en tus pagos mensuales ya viene incluido el interés a pagar, por lo contrario, en las tarjetas de crédito tenemos la opción de no pagarlos si somos puntuales con nuestros pagos mensuales, eso claro, si dentro de nuestra tarjeta tenemos opción de meses sin intereses.

• Tiempo en que se difiere la deuda Para el siguiente tip solamente funcionará si el interés a pagar es fijo durante el tiempo a pagar del crédito, ya sea tarjeta o crédito personal. Para no tronarnos los dedos mes a mes con el pago del crédito, busquemos el que nos deje diferirlo al mayor tiempo posible, de esta manera, tendremos mensualidades cómodas. Recuerda no abusar de este recurso, ya que tener demasiados productos o servicios a pagos pequeños le podrían cargar mucho la mano a nuestra economía.

• Beneficios adicionales Dentro de las tarjetas de crédito, las instituciones nos ofrecen diferentes promociones al realizar compras con sus tarjetas como meses sin intereses, sistemas de puntos que te servirán para otras compras, descuentos dentro de sus tiendas participantes, etc. por lo que tener en cuenta estos beneficios es importante para hacer tu estrategia de compras.

• No uses tu crédito para todo Tener dinero disponible es muy tentador y muchos caen en el error de comprar todo con su crédito, mejor usa tu línea crediticia inteligentemente comprando solamente los artículos que no te sea posible adquirir cotidianamente como electrodomésticos, televisiones, videojuegos, muebles etc. Mejor dispón de tus créditos sólo para productos de mayor valor.

Obregón concluyó: Sea cual sea la opción que vayas a elegir para realizar tus compras, no abuses de tus créditos, recuerda que no es dinero que te regala el banco, es “prestado” y tendrás que regresarlo.

Toma en cuenta que después de estas fechas vendrá la cuesta de enero y necesitarás estar preparado para eso.

Cabe resaltar que Gerardo Obregón, Fundador y Director General de Prestadero.com, participará en el Argentina Fintech Forum 2021, que se realizará el 23, 24 y 25 de noviembre de 2021 de forma digital y presencial.

Obregón participará en el panel titulado “Financiamiento Colectivo: ¿qué está pasando en Argentina y la región?”, que será transmitido en la página de los organizadores, el próximo 23 de noviembre a las 12.00 pm (hora de CDMX). A este espacio se sumará Diego Herrera, Financial Markets Leads Specialist de BID; Gonzalo Abalsamo, CEO de Simplestate y Matias Kelly, Director de Sumatoria.

