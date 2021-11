Crear el cambio construye oportunidades

INCmty, la plataforma de emprendimiento del Tec de Monterrey, inauguró la novena edición del festival de América Latina para este sector con un llamado a todos los participantes a unirse como ecosistema para aprovechar las oportunidades que se están presentando para salir adelante.

INCmty expone las problemáticas para ser resueltas, por lo que en esta edición el hilo conductor y temática principal es ‘Creating Change and Building Opportunities’.

En este contexto, Neil Patel, reconocido autor y una de las principales figuras del Marketing Digital destacó en la conferencia magistral “How to become a successful entrepreneur in the new era with the new markets” cuáles son las claves para tomar ventaja de las innovaciones que se están generando en el marketing digital. Para esto, el SEO (Posicionamiento en buscadores) es una de las herramientas clave ya que permite generar tráfico sin la necesidad de gastar demasiados recursos.

Neil Patel compartió a la audiencia los factores principales son: optimizar experiencias móviles de contenido; centrar el tema de contenido, si por ejemplo, tu contenido de acerca de gatos, con palabras claves debes de ser minucioso y tienes que es experto en el tema ; la longitud de contenido, modelar los caracteres del texto ; empoderar la marca dominando los algoritmos, backlinks, encriptación, traducción de contenido a otros idiomas se ajusta al mercado, monitorear los algoritmos, actualizar el contenido, utiliza herramientas gratis, entre otros.

Durante el evento se contará con más de 200 conferencistas que participarán en más de 200 actividades, incluyendo clases maestras, mesas redondas, conferencias, fireside chats, talleres, concursos, entre otros durante 3 días para propiciar la innovación, el networking y la creación de emprendedores que impulsen el crecimiento de todo el ecosistema.

Precisamente, uno de los concursos fue B Challenge 2021 – laconvocatoria de INCmty que busca ofrecer su primera experiencia a emprendedores a entusiastas de todo el ancho y largo del país- Los participantes estuvieron en un boot camp intensivo donde a través de mentoría, talleres, capacitaciones y networking pudieron fortalecer su perfil, de tal manera que obtuvieron las habilidades básicas de emprendimiento a tan temprana edad. De los 100 competidores, estos fueron los emprendimientos ganadores: primer lugar Nazar, segundo lugar Chemtech y tercer lugar Sexstudiando.

Nazar. Proponen la creación de una plataforma en la que el usuario podrá identificar por medio de una bocina objetos que estén frente a él. Estado de Morelos

Proponen la creación de una plataforma en la que el usuario podrá identificar por medio de una bocina objetos que estén frente a él. Estado de Morelos Chemtec. Mediante la creación de un dispositivo y software que detecta y notifica al instante la presencia de hidrocarburos en el agua. Estado de Sonora

Mediante la creación de un dispositivo y software que detecta y notifica al instante la presencia de hidrocarburos en el agua. Estado de Sonora Sextudiando. A través de una plataforma digital de e-learning y marketplace para ayudar a difundir educación sexual gratuita y a la vez fungirá como un marketplace en donde la gente pueda comprar juguetes sexuales confiables de emprendimientos locales. Ciudad de México.

Además de todos estos eventos, se inauguraron dos foros que buscan complementar el emprendimiento a través de la investigación y el fortalecimiento de las familias empresarias. El IV Encuentro Internacional de Investigación en Emprendimiento estará reuniendo a investigadores de diferentes universidades y países con el objetivo de fomentar una comunidad en torno a la disciplina del emprendimiento.

En el INC Family Forum, organizado por el Instituto de Familias Empresarias para México y LATAM, del Tecnológico de Monterrey se impulsará a que las familias de emprendedores continúen el desarrollo de su legado aprovechando las oportunidades que el futuro promete.

Para mayor información del evento: https://www.incmty.com/

Para los ganadores de B Challenge 2021 https://youtu.be/5L2Dn3EL7bY

