Cuántica: al borde de una metamorfosis cibernética





El 14 de abril, el Día Cuántico pone de relieve una transformación profunda, una que aún permanece en gran medida subestimada, pero que está a punto de redefinir todo nuestro ecosistema digital.

Para comprender la magnitud de esta disrupción, primero hay que considerar la criptografía, el fundamento invisible de la confianza digital. Operando tras bambalinas, los mecanismos de cifrado y firma digital protegen la seguridad e integridad de nuestras transacciones, comunicaciones e identidades, al mismo tiempo que sostienen la columna vertebral de nuestras infraestructuras digitales.

En términos prácticos, esta base depende de componentes seguros integrados en tecnologías cotidianas: chips en tarjetas de pago, documentos de identidad, pasaportes biométricos y tarjetas SIM. Junto a ellos, los módulos de seguridad de hardware (HSM, por sus siglas en inglés), verdaderas bóvedas digitales en el núcleo de los servidores informáticos generan y protegen las claves de cifrado. Sin esta piedra angular arquitectónica, no puede haber transacciones firmadas (y, por tanto, no repudiables) ni datos cifrados.

¿Por qué, entonces, replantear una infraestructura construida meticulosamente durante décadas? Porque una transformación radical es inminente, impulsada por la aparición de la computación cuántica.

Las computadoras cuánticas del mañana, dotadas de una capacidad de procesamiento sin precedentes, podrán comprometer la eficacia de muchos algoritmos de cifrado y firma de los que depende la protección de nuestra información más sensible. Este riesgo está lejos de ser teórico: ya se está materializando mediante la estrategia de “capturar ahora, descifrar después”. Hoy se interceptan y almacenan datos que serán descifrados en cuanto la tecnología lo permita.

En América Latina, donde la digitalización de servicios financieros, identidad digital, telecomunicaciones y gobierno electrónico avanza rápidamente, esta amenaza adquiere una relevancia particular. La región enfrenta el reto de proteger infraestructuras críticas en un entorno de madurez tecnológica desigual y creciente exposición a ciberataques.

¿Qué tipo de información está en juego? Comunicaciones diplomáticas, secretos industriales, historiales médicos, transacciones financieras: activos críticos cuyo valor perdura mucho en el tiempo.

En respuesta, la criptografía poscuántica se vuelve imprescindible. Esto implica reemplazar los algoritmos de cifrado actuales por alternativas resistentes a ataques cuánticos. Sin embargo, esta transición va mucho más allá de una simple actualización técnica.

Supone orquestar la migración cibernética más extensa jamás emprendida, que requiere:

Un inventario exhaustivo de todos los procesos basados en criptografía actualmente desplegados dentro de una organización; La planificación estructurada y ejecución de estrategias de migración adaptadas a cada proceso identificado.

Miles de millones de dispositivos están afectados: teléfonos inteligentes, objetos conectados, vehículos, tarjetas de pago, documentos de identidad, infraestructuras industriales. Cada punto de confianza deberá actualizarse, muchas veces sin interrumpir el servicio, en entornos restringidos y a lo largo de ciclos de vida prolongados.

Para la región, esto implica desafíos significativos en sectores estratégicos como banca digital, fintech, energía, transporte y servicios públicos, donde muchas organizaciones aún operan con infraestructuras heredadas que requerirán modernización progresiva para adaptarse a estándares poscuánticos.

Esta tarea vasta y desafiante no es una abstracción: ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) estima que más de 22 mil millones de dispositivos conectados en todo el mundo están expuestos a la amenaza cuántica.

Frente a un riesgo que puede parecer lejano o demasiado teórico, la tentación de posponer la acción sigue siendo fuerte.

Eso sería un error estratégico crítico.

Las recientes crisis cibernéticas han demostrado que una sola filtración de datos puede, en cuestión de horas, erosionar reputaciones construidas durante años, desestabilizar organizaciones enteras y comprometer la privacidad de millones de personas. La amenaza cuántica no reduce esta realidad; la amplifica.

Postergar esta transición podría ampliar brechas de seguridad en una región donde los ataques cibernéticos ya crecen de forma sostenida. Para gobiernos, empresas y operadores de infraestructura crítica en América Latina, anticiparse será clave para evitar costos mayores en resiliencia, confianza y competitividad digital.

Por ello, es esencial una movilización colectiva y decidida. Diversas autoridades y organismos internacionales, ya están instando a anticipar de inmediato la transición hacia soluciones resistentes a la computación cuántica, con un despliegue progresivo previsto para 2030. Ahora corresponde a las organizaciones integrar esta transformación en sus estrategias de ciberseguridad, a fin de evitar el conocido “efecto precipicio”.

Sin embargo, hay motivos para un optimismo prudente. Ya están en marcha avances tangibles, incluidos tarjetas inteligentes certificadas poscuánticas, tarjetas SIM compatibles con 5G y la evolución de módulos criptográficos capaces de manejar nuevos algoritmos a gran escala. Actores pioneros de la industria, como Thales, están estructurando activamente este ecosistema, especialmente mediante la criptoagilidad, una capacidad crítica que permite actualizar remotamente componentes de seguridad frente a amenazas emergentes.

Más allá del logro técnico, el imperativo último sigue siendo preservar la confianza digital, piedra angular de nuestras sociedades conectadas.

La tecnología cuántica es una revolución que abre oportunidades sin precedentes para la ciencia, la industria y la sociedad. Pero, como toda disrupción, exige anticipar sus consecuencias con claridad y determinación.

La pregunta ya no es si esta metamorfosis ocurrirá, sino si estaremos preparados, como industria, gobiernos y sociedades, para afrontarla a tiempo y con visión de futuro.

Por Philippe Vallée, Vicepresidente Ejecutivo de Ciberseguridad e Identidad Digital, Thales