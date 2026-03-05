De consumidores a comunidades: la nueva estrategia que está redefiniendo a las medianas empresas en México





Durante décadas, el consumo se entendió como una transacción simple: el cliente paga, recibe un producto o servicio y continúa con su vida. Sin embargo, esa lógica ha cambiado de forma profunda en los últimos años. Hoy, los consumidores comparan, investigan, cuestionan y comparten sus experiencias con otros usuarios antes de tomar decisiones de compra. En este contexto, las empresas —especialmente las medianas— enfrentan un nuevo desafío: pasar de vender productos a construir comunidades.

En México, este cambio es particularmente relevante. Las medianas empresas representan un segmento estratégico dentro del ecosistema empresarial del país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las pequeñas y medianas empresas generan cerca del 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y concentran alrededor del 72% del empleo formal en el país. Sin embargo, en un mercado cada vez más competitivo y digitalizado, la diferenciación ya no depende únicamente del precio o del producto, sino de la confianza que una marca es capaz de construir.

Hoy, la relación entre empresas y clientes está evolucionando hacia un modelo donde la pertenencia y la experiencia pesan tanto como el servicio en sí.

El consumidor cambió: ahora busca relaciones, no solo productos

La transformación del comportamiento del consumidor tiene múltiples causas. Entre ellas destaca el exceso de información, la saturación de mensajes publicitarios y la facilidad para comparar servicios en línea. Según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), más del 70% de los consumidores digitales en México revisa opiniones o reseñas antes de comprar, mientras que casi 8 de cada 10 confían más en recomendaciones de otros usuarios que en la publicidad directa de las marcas.

Este cambio también responde a un fenómeno más profundo: el cansancio frente a promesas de marketing que no se traducen en experiencias reales.

Durante años, muchas empresas apostaron por campañas llamativas, promociones agresivas o estrategias de adquisición masiva de clientes. Pero cuando el servicio no cumplía lo prometido, la relación con el consumidor se rompía rápidamente. Hoy, la confianza se ha convertido en el factor decisivo.

En otras palabras, el consumidor actual ya no quiere solo comprar; quiere entender lo que está contratando, tener control sobre su experiencia y sentir que la marca le habla con transparencia.

La pertenencia como ventaja competitiva

Este cambio de mentalidad ha impulsado un nuevo concepto dentro del marketing y la gestión empresarial: la pertenencia de marca.

Mientras que en el pasado las empresas buscaban “clientes fieles”, hoy muchas organizaciones buscan algo más profundo: construir comunidades alrededor de sus productos o servicios.

Una comunidad no está formada únicamente por consumidores recurrentes. Se trata de usuarios que participan, recomiendan, comparten experiencias y, en muchos casos, defienden a la marca cuando consideran que su propuesta de valor es auténtica.

Para las medianas empresas, este enfoque representa una oportunidad estratégica. A diferencia de las grandes corporaciones, que suelen tener estructuras rígidas, las empresas medianas pueden adaptarse con mayor rapidez a las expectativas del cliente y crear relaciones más cercanas con su audiencia.

De hecho, estudios de consultoras internacionales como Deloitte indican que las marcas que logran construir comunidades activas pueden aumentar su retención de clientes hasta en un 30% y reducir significativamente sus costos de adquisición.

En mercados saturados, donde el precio ya no es el único factor de decisión, la confianza y la claridad en la experiencia se convierten en activos empresariales clave.

La transformación también alcanza a industrias tradicionales

Uno de los aspectos más interesantes de esta tendencia es que ya no se limita a industrias aspiracionales como el gaming, el fitness o la moda, donde las comunidades digitales han sido históricamente fuertes.

Hoy, incluso sectores tradicionalmente percibidos como “utilitarios” están viviendo esta transformación. Entre ellos destacan la banca, los servicios financieros y las telecomunicaciones.

Durante muchos años, estos sectores operaron bajo modelos poco transparentes, donde las condiciones de servicio, tarifas o procesos de atención resultaban confusos para los usuarios. En consecuencia, la relación entre empresa y cliente era distante y, en muchos casos, basada únicamente en la necesidad del servicio.

Sin embargo, la digitalización y el aumento de la competencia están obligando a las empresas a replantear esa lógica.

En el caso de las telecomunicaciones, por ejemplo, el crecimiento de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) ha introducido nuevas dinámicas en el mercado mexicano. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el número de líneas operadas por OMV pasó de 10.6 millones en diciembre de 2022 a más de 21.1 millones en septiembre de 2024, lo que representa uno de los crecimientos más acelerados dentro del sector.

Este avance refleja una demanda creciente por servicios más flexibles, digitales y centrados en el usuario.

Del precio a la experiencia: la nueva telefonía

El crecimiento de los OMV también está abriendo una conversación más amplia sobre la experiencia del cliente.

Durante años, las empresas de telecomunicaciones compitieron principalmente en precio o cobertura. Sin embargo, hoy muchos usuarios priorizan factores como la transparencia en las tarifas, la facilidad para contratar o cancelar servicios y la rapidez en la atención.

En otras palabras, ya no basta con ofrecer conectividad: es necesario ofrecerla con una experiencia clara y confiable.

Este enfoque ha dado lugar a lo que algunos analistas denominan “telefonía de pertenencia”, un modelo donde la relación entre marca y usuario se basa en la confianza, la claridad en los procesos y la capacidad de resolver problemas de forma sencilla.

Para las empresas que adoptan este enfoque, el objetivo deja de ser únicamente vender más líneas o servicios. La prioridad pasa a ser construir relaciones duraderas con los usuarios.

La comunidad empieza en el producto

Un ejemplo de esta tendencia puede observarse en empresas emergentes del sector de telecomunicaciones que han apostado por modelos centrados en el cliente.

Uno de estos casos es Dalefon, un operador móvil virtual que recientemente anunció su expansión en el mercado mexicano y que ha ganado visibilidad gracias a una propuesta enfocada en la experiencia del usuario.

Según Kenya, Head of Marketing de la compañía, el concepto de comunidad no se limita a la presencia en redes sociales. “Cuando hablamos de comunidad no hablamos de ‘fans’; hablamos de usuarios que quieren entender lo que están contratando y sentir que tienen el control. Si el proceso es claro y la experiencia no se rompe, lo que ocurre después es natural: la gente se queda, recomienda y participa”, explica.

Esta perspectiva refleja una idea clave en la construcción de comunidades de marca: la relación comienza en el producto y en la experiencia del servicio. “La comunidad no empieza en redes, empieza en el producto: en cómo te atienden, en cómo te explican, en qué tan fácil es resolver. Cuando eso funciona, lo demás ocurre solo: la recomendación, la conversación y el ‘aquí me quedo’”, agrega Kenya.

Una estrategia clave para las medianas empresas

Para las medianas empresas mexicanas, esta evolución del mercado representa tanto un desafío como una oportunidad.

Por un lado, los consumidores actuales tienen expectativas más altas y menor tolerancia a experiencias negativas. Un servicio deficiente puede viralizarse rápidamente en redes sociales y afectar la reputación de una marca.

Por otro lado, las empresas que logran construir relaciones auténticas con sus clientes pueden beneficiarse de una ventaja competitiva difícil de replicar.

La pertenencia —esa sensación de que una marca escucha, explica y respeta a sus usuarios— se está convirtiendo en uno de los activos más valiosos en la economía actual.

En lugar de depender únicamente de campañas publicitarias o promociones, muchas empresas están apostando por estrategias que priorizan la claridad en sus procesos, la transparencia en sus precios y la calidad de la atención al cliente.

Este enfoque no solo fortalece la confianza, sino que también genera recomendaciones orgánicas, uno de los motores de crecimiento más poderosos para cualquier negocio.

El futuro del consumo: construir relaciones que duren

En un mercado cada vez más saturado, la pregunta que enfrentan las empresas ya no es simplemente “¿cómo vendemos más?”, sino algo más profundo: ¿qué lugar ocupamos en la vida de nuestros clientes y por qué nos elegirían cuando podrían elegir a cualquiera?

Responder a esa pregunta implica entender que el consumo ya no se limita a una transacción.

Hoy, los clientes buscan marcas que ofrezcan experiencias claras, relaciones honestas y un sentido de pertenencia. Cuando esas condiciones se cumplen, la relación con la empresa se transforma: los usuarios no solo compran, también recomiendan, participan y permanecen.

Para las medianas empresas mexicanas, que operan en un entorno de alta competencia y cambios tecnológicos constantes, comprender esta transformación puede marcar la diferencia entre crecer o quedar rezagadas.

Porque en la economía actual, las marcas que logran sobrevivir no son necesariamente las más grandes ni las más baratas, sino aquellas que consiguen construir algo más difícil de replicar: confianza y comunidad.