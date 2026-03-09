Del trabajo invisible a las startups: mujeres mexicanas que están digitalizando la economía del hogar





En México, donde el trabajo doméstico representa cerca del 24% del PIB, nuevas startups lideradas por mujeres están desarrollando soluciones tecnológicas para transformar la gestión del hogar en un sistema digital, colaborativo y productivo.

Durante décadas, el trabajo doméstico y de cuidados ha sido uno de los pilares invisibles de la economía mexicana. Aunque no aparece en los estados financieros ni en las nóminas formales, su impacto económico es enorme. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor económico del trabajo no remunerado en los hogares representa cerca del 24% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, una cifra que incluso supera a sectores completos como la manufactura o el comercio.

Tradicionalmente, este trabajo ha recaído principalmente en las mujeres. Sin embargo, una nueva generación de emprendedoras mexicanas está comenzando a transformar esa realidad, convirtiendo la administración del hogar en un campo de innovación tecnológica con potencial económico.

Hoy, el hogar ya no es únicamente un espacio privado. Para muchos emprendedores tecnológicos, se está convirtiendo en un ecosistema de gestión, datos y servicios digitales, donde existen oportunidades para desarrollar soluciones que optimicen la organización familiar, automaticen tareas y mejoren la administración de recursos.

Uno de los ejemplos más interesantes de esta tendencia es Mayordomm, una startup mexicana fundada por Odile Juárez, que busca convertir la gestión doméstica en un sistema colaborativo e inteligente.

El hogar como una empresa: una nueva oportunidad de negocio

La premisa detrás de Mayordomm es sencilla, pero poderosa: administrar un hogar es muy parecido a dirigir una pequeña empresa.

En una casa se gestionan presupuestos, horarios, proveedores de servicios, educación, salud, logística familiar e incluso personal doméstico. Sin embargo, en la mayoría de los casos toda esta operación se concentra en una sola persona.

“Estoy descentralizando que las mamás seamos el cuello de botella de la operación del hogar. El manejo de una casa es como dirigir una empresa, pero sin herramientas, sin sistemas y sin reconocimiento”, explica Odile Juárez, CEO y cofundadora de Mayordomm.

A partir de esta observación, la emprendedora identificó un problema que pocas veces se aborda desde la tecnología: la carga mental que implica organizar un hogar.

Este concepto se refiere a la planificación constante de tareas, responsabilidades y decisiones que mantienen funcionando la vida familiar, desde recordar citas médicas hasta coordinar horarios escolares o pagos de servicios.

La propuesta de Mayordomm es resolver este desafío mediante una aplicación basada en Inteligencia Artificial que permite anticipar, organizar y distribuir las tareas del hogar entre todos los miembros de la familia.

De un MVP en WhatsApp a una plataforma tecnológica

Como muchas startups tecnológicas, Mayordomm comenzó con un MVP (Producto Mínimo Viable) diseñado para validar la necesidad del mercado antes de invertir en una plataforma completa.

En su primera etapa, la solución operó a través de Telegram y WhatsApp, lo que permitió probar rápidamente el concepto con usuarios reales.

La respuesta del mercado confirmó que el problema existe: muchas familias necesitan herramientas que faciliten la organización del hogar y reduzcan la carga operativa que suele concentrarse en una sola persona.

Actualmente, la empresa evoluciona hacia una plataforma con altos estándares de ciberseguridad, diseñada para proteger información sensible de los hogares, como:

Documentos personales

Información médica

Datos escolares

Archivos familiares

Información financiera básica

En una siguiente etapa, la plataforma planea incorporar funcionalidades relacionadas con la administración de recursos dentro del hogar, lo que podría abrir una nueva categoría dentro del ecosistema tecnológico: la productividad familiar digital.

El surgimiento de la “productividad familiar digital”

A nivel internacional, las aplicaciones para organización familiar han comenzado a ganar popularidad, especialmente en hogares donde ambos padres trabajan y el tiempo se convierte en un recurso cada vez más escaso.

Sin embargo, el enfoque de Mayordomm busca ir más allá de simples calendarios compartidos o listas de pendientes.

La visión del proyecto apunta a integrar herramientas como:

Administración de gastos familiares

Pagos internos entre miembros del hogar

Gestión de nómina del personal doméstico

Asignación de recursos dentro de la familia

Automatización de tareas recurrentes

Este enfoque convierte al hogar en una unidad económica organizada, con sistemas de gestión similares a los que utilizan muchas pequeñas empresas.

Para el ecosistema emprendedor, esto representa una oportunidad interesante: desarrollar soluciones tecnológicas para un mercado que históricamente ha sido ignorado por la innovación digital.

Mujeres emprendedoras: un motor clave para las pymes

El crecimiento de startups lideradas por mujeres no es casualidad. En México, cada vez más mujeres están participando activamente en la creación de empresas.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cerca del 37% de las pequeñas y medianas empresas en el país están lideradas por mujeres, lo que significa que aproximadamente tres de cada diez pymes tienen a una mujer al frente.

Este fenómeno tiene un impacto importante en la economía nacional. Las micro, pequeñas y medianas empresas generan más del 70% del empleo en México y aportan alrededor del 52% del PIB nacional, según datos del INEGI.

Sin embargo, a pesar de su creciente participación, las emprendedoras mexicanas todavía enfrentan desafíos estructurales importantes, particularmente en el acceso a financiamiento.

“Necesitamos cambiar la mentalidad de que los proyectos liderados por mujeres son solo candidatos a concursos pequeños. Somos negocios escalables, rentables y con capacidad de innovación real”, señala Juárez.

El reto del financiamiento para emprendedoras

Diversos estudios internacionales han mostrado que las empresas lideradas por mujeres suelen gestionar los recursos de forma más eficiente, además de detectar necesidades de mercado que anteriormente no habían sido atendidas.

Aun así, el acceso a capital sigue siendo uno de los principales retos dentro del ecosistema emprendedor.

Reportes de inversión en startups en América Latina indican que menos del 10% del capital de riesgo llega a empresas fundadas exclusivamente por mujeres, lo que refleja un desequilibrio importante en el financiamiento.

En este contexto, impulsar el emprendimiento femenino —especialmente en sectores tecnológicos— no es solo una agenda social, sino una estrategia económica para ampliar la innovación y la competitividad.

El papel del ecosistema fintech

Dentro de este escenario, el ecosistema fintech mexicano está comenzando a jugar un papel relevante para impulsar nuevas empresas lideradas por mujeres.

México es uno de los hubs fintech más importantes de América Latina, con más de 650 startups del sector, según distintos reportes de la industria.

Para Roxana Patiño, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas de Sistema de Transferencias y Pagos (STP), impulsar el crecimiento de las emprendedoras requiere algo más que financiamiento: se necesita construir un ecosistema que fortalezca sus modelos de negocio.

A través de la iniciativa Moviéndote by STP, la fintech especializada en pagos digitales busca acercarse a emprendedoras y empresarias para generar espacios de colaboración, aprendizaje y conexión dentro del sector tecnológico.

En este contexto, existen dos elementos clave para el crecimiento de las startups lideradas por mujeres:

Mentoría especializada

La mentoría permite profesionalizar modelos de negocio, fortalecer la estructura financiera y mejorar la estrategia tecnológica de las empresas emergentes.

Para muchas emprendedoras, el acompañamiento de expertos puede marcar la diferencia entre una buena idea y una empresa capaz de escalar.

Infraestructura de pagos digitales

El segundo elemento clave es el acceso a infraestructura financiera que permita operar con eficiencia. “La posibilidad de integrar transferencias inmediatas, conciliación automatizada y herramientas financieras digitales permite a startups lideradas por mujeres operar con mayor eficiencia, seguridad y proyección de crecimiento”, explica Patiño.

Espacios que impulsan el emprendimiento

Además del acceso a tecnología financiera, los espacios de encuentro dentro del ecosistema emprendedor también juegan un papel importante.

Eventos como el STP Summit han abierto oportunidades para que emprendedoras puedan:

Conectar con potenciales clientes

Acceder a mentores especializados

Presentar sus proyectos

Construir redes de colaboración

Para fundadoras como Odile Juárez, estos espacios pueden marcar una diferencia importante en la evolución de una startup. “Este tipo de iniciativas marcan la diferencia entre una buena idea y una empresa lista para escalar”, señala.

El futuro de la economía del hogar

El surgimiento de startups como Mayordomm refleja un cambio profundo en la forma en que se entiende la economía doméstica.

Lo que durante años fue considerado únicamente como trabajo doméstico ahora se reconoce como un sistema complejo de gestión económica y logística, susceptible de optimización tecnológica.

Si el trabajo doméstico representa cerca de una cuarta parte del PIB mexicano, entonces digitalizar su gestión abre un enorme campo de innovación.

En ese contexto, las emprendedoras mexicanas no solo están creando empresas. También están desarrollando soluciones tecnológicas que pueden transformar la forma en que las familias administran su tiempo, su dinero y sus recursos.

Con el acompañamiento adecuado en mentoría, acceso a capital e infraestructura financiera digital, es probable que en los próximos años surjan nuevas soluciones enfocadas en la economía del hogar.

Las mujeres ya administran una parte significativa de la economía. Ahora también están construyendo la tecnología que podría redefinirla.