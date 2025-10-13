Diez años trazando camino: el rol decisivo de la ASEM en el ecosistema emprendedor mexicano





Emprender no es simplemente tener una idea prometedora: exige visión estratégica, resiliencia frente a obstáculos, redes de apoyo y un entorno regulatorio que acompañe. En México, desde hace una década, la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) ha asumido un papel clave para construir ese ecosistema propicio al crecimiento de empresas emergentes y consolidadas.

Con motivo de la Cumbre Emprendedora 2025, celebrada en la Universidad Panamericana (con el respaldo de EY y Siigo Aspel), la ASEM celebró sus diez años de trabajo, presentó un nuevo liderazgo y reiteró su apuesta por unir fuerzas para transformar el ámbito emprendedor del país.

En este artículo exploraremos:

La evolución y principales aportes de la ASEM Logros clave como la SAS y el Emprendecálogo Los hitos de la Cumbre Emprendedora 2025 Retos y recomendaciones para el futuro del emprendimiento

1. Diez años construyendo el ecosistema emprendedor

Desde su fundación, la ASEM se ha planteado como puente entre emprendedores, autoridades, inversionistas y organizaciones de apoyo. Su misión ha sido, en esencia, reducir la brecha entre una idea con potencial y un negocio sostenible.

Programas, capacitación y redes

A lo largo de su trayectoria, la ASEM ha capacitado a más de 170,000 personas mediante talleres, mentorías, programas y eventos. Además, ha otorgado alrededor de 2,000 asesorías legales gratuitas y ha publicado 24 estudios especializados, entre los que destaca su informe insignia, la Radiografía del Emprendimiento en México.

Los estudios de investigación —más allá del mero diagnóstico— sirven como insumo para propuestas de política pública, tal como lo evidencia su sección de proyectos de investigación institucional.

Además, la ASEM ha construido herramientas prácticas como el Manual Legal del Emprendimiento, así como programas de vinculación comercial entre sus miembros y alianzas estratégicas. En su portal oficial puede consultarse su ecosistema de herramientas, convocatorias y recursos para emprendedores.

Incidencia en políticas públicas

Uno de los distingos más relevantes de la ASEM ha sido su capacidad para incidir en reformas legales que favorecen la actividad emprendedora. Su rol fue relevante, por ejemplo, en la promoción de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), figura societaria que reduce barreras formales para emprender en México.

Desde su entrada en vigor, se estima que más de 100,000 empresas se han constituido bajo este régimen, generando ahorros superiores a los 2,000 millones de pesos para emprendedores.

Pero ¿qué es la SAS y por qué ha sido tan relevante? Veamos ese punto con más detalle.

2. La SAS: transformación jurídica al alcance de emprendedores

La figura de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es uno de los avances institucionales más importantes para emprendedores que quieren formalizarse sin enfrentar la burocracia pesada tradicional.

¿Qué ofrece la SAS?

El trámite es 100 % digital , sin necesidad de acudir a notarios ni oficinas físicas.

, sin necesidad de acudir a notarios ni oficinas físicas. Puede constituirse con un solo socio (unipersonal).

(unipersonal). No exige un capital mínimo para su constitución.

Proporciona responsabilidad limitada: el riesgo personal del socio queda protegido frente a los acreedores.

Reglamento simplificado de estatutos sociales: la Secretaría de Economía pone a disposición modelos de estatutos, lo que acorta plazos.

No requiere escritura pública, pólizas o formalidades adicionales de uso común.

Cuando está integrada por un solo accionista, ese socio funge como administrador y órgano supremo de la sociedad.

Estas características hacen que la SAS se convierta en una alternativa óptima para micro y pequeñas empresas, startups y emprendedores que no cuentan con recursos legales o técnicos amplios.

Limitaciones y consideraciones

No obstante, la SAS tiene sus límites:

No es ideal para inversionistas sofisticados que requieren emitir múltiples tipos de acciones o estructurar sociedades con complejas cláusulas de control.

Está pensada para empresas con ingresos moderados: algunas disposiciones legales estiman límites de facturación para permanecer en este régimen.

La transformación a otros tipos sociales (por ejemplo, a sociedades anónimas) puede requerir procesos adicionales y formalidades.

En general, la SAS ha representado un hito porque reduce costos, tiempo y carga burocrática para quienes desean formalizar su actividad. En ese sentido, la ASEM considera su promoción como un avance institucional esencial para emprender con mayor equidad.

3. Cumbre Emprendedora 2025: celebración, retos y liderazgo

La Cumbre Emprendedora 2025 fue el escenario para reconocer una década de logros de la ASEM, conectar actores y sentar bases hacia el siguiente ciclo. Bajo el lema “construir soluciones colectivas”, este evento reunió a emprendedores, inversionistas, representantes públicos y organizaciones del sector privado.

Nuevo liderazgo: Juan Carlos Cante

En la Cumbre se nombró a Juan Carlos Cante como nuevo presidente del Consejo Directivo de la ASEM (2025-2027), en sustitución de Juana Ramírez, quien presidió el organismo entre 2020 y 2025.

Cante es un emprendedor con larga trayectoria: ha fundado más de 25 marcas, tiene experiencia en exportación, atracción de inversión y es coautor del libro Start-up to Scale-Up. Además, sus estudios en el Tec de Monterrey, IPADE y el MIT le brindan un perfil sólido para liderar esta nueva etapa.

En su discurso inaugural hizo un llamado a la colaboración colectiva para fortalecer la comunidad emprendedora: “solo trabajando juntos podremos construir respuestas reales a los retos del país”, afirmó.

Reconocimientos emblemáticos: Premio Impulso Emprendedor

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega del Premio Impulso Emprendedor, la distinción máxima de la ASEM, en su categoría Legado, al C.P. Víctor González Dr. Simi, representado por su hijo Víctor González Herrera (presidente ejecutivo de Farmacias Similares).

La distinción reconoce trayectorias que trascienden en lo empresarial y en lo social, marcando huellas en el desarrollo del país. En su conferencia magna sobre marketing social, González Herrera habló del emprendimiento con causa, de cómo un negocio puede alinearse con valores y generar impacto.

También se premiaron:

La AMEXCAP como categoría “Principal”

como categoría “Principal” La agencia Minimalist en la categoría “Gratitud”

Diálogos estratégicos y tendencias emergentes

Durante el panel “Impulsando un país emprendedor”, participaron líderes como Abril Rodríguez (EY México), Pablo Coballasi (AMEXCAP), Michelle Guerrero (Gobierno de Baja California) y Óscar Garza (Asociación Insurtech México). La conversación se centró en el enorme capital humano de México, pero también en los obstáculos que siguen limitando su crecimiento.

Otro episodio destacado fue la intervención de Maca Rotter (CEO de La Panadería Licensing & Marketing), quien enfatizó la importancia de la sostenibilidad de marca basada en innovación, fidelidad y coherencia.

Por su parte, David Ortiz (CEO de Siigo LATAM) narró la evolución de su empresa, desde sus orígenes modestos hasta convertirse en una plataforma contable en la nube con alcance latinoamericano.

4. Aportes estructurales: el Emprendecálogo y sus implicaciones

Más allá del evento, la ASEM ha puesto sobre la mesa propuestas estructurales para impulsar el emprendimiento en México. Uno de sus principales instrumentos es el Emprendecálogo, una agenda público-privada compuesta por 10 propuestas clave.

Entre ellas destacan:

Garantía de plazos de pago justos para las mipymes proveedoras

para las mipymes proveedoras Modernización de la constitución y operación de figuras societarias (como la SAS)

Incremento del acceso a crédito empresarial, mediante garantías, mejores condiciones y educación financiera

Si se aplicaran integralmente estas iniciativas, se estima que podrían generarse más de 12,000 millones de pesos en ahorros anuales, además de elevar el PIB nacional y mejorar sustancialmente el entorno para emprender.

En resumen, el Emprendecálogo busca atacar cuellos de botella estructurales que frenan el crecimiento de empresas emergentes.

5. Retos persistentes y hacia dónde dirigir los esfuerzos

A pesar de todos los avances de la ASEM y su ecosistema, el ambiente emprendedor en México sigue enfrentando desafíos estructurales. La Radiografía del Emprendimiento en México 2024 da cuenta de algunos de esos obstáculos:

El 69.8 % de los emprendedores considera que sus ventas no justifican la formalización de su negocio

considera que sus ventas no justifican la formalización de su negocio El 10.7 % de los negocios señala desconocimiento sobre los procesos legales necesarios para constituirse formalmente

señala desconocimiento sobre los procesos legales necesarios para constituirse formalmente La escasa digitalización, brechas de género y desigualdad regional siguen presentes como barreras persistentes

Estas cifras sugieren que, para muchos emprendedores, la formalización no es viable o no resulta rentable en las primeras etapas. Por ello, la promoción de sistemas flexibles como la SAS es fundamental.

Sin embargo, para avanzar, se requiere:

Coordinación interinstitucional: los estados, municipios, entidades federales y organismos de innovación deben operar con una visión coherente. Educación empresarial temprana: llevar capacitación legal, financiera y administrativa a emprendedores en territorio. Financiamiento accesible y adaptado: no basta con ofrecer crédito; debe ajustarse a la realidad de los emprendedores en etapas iniciales. Cultura de colaboración: fomentar alianzas público-privadas, clústeres sectoriales, redes de mentoría y capital social. Evaluación continua y adaptación: monitorear resultados y ajustar políticas sobre la marcha.

6. Conclusión: un nuevo capítulo para emprender

La Cumbre Emprendedora 2025 no solo fue una celebración simbólica de los primeros diez años de la ASEM, sino un hito de consolidación: la entrega del liderazgo a Juan Carlos Cante, la entrega de reconocimientos icónicos y la profundización de su agenda estructural.

Hoy, la ASEM no solo es un actor de apoyo, sino un motor de cambio institucional para que emprender en México deje de ser un riesgo marginal para transformarse en una opción viable y competitiva.

Para cualquier emprendedor que esté comenzando o buscando escalar, este ecosistema fortalecido por décadas de esfuerzo colectivo le ofrece más infraestructura —legal, de capacitación, de networking— para que su aventura empresarial logre trascender.

