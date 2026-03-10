El crecimiento de las microempresas femeninas enfrenta un nuevo riesgo financiero





En México, las mujeres se han consolidado como una de las fuerzas más dinámicas del ecosistema emprendedor. Cada vez más negocios nacen, crecen y se consolidan bajo liderazgo femenino, impulsando el desarrollo económico, generando empleo y transformando comunidades.

Sin embargo, junto con este crecimiento surge una vulnerabilidad poco visible que podría comprometer el futuro de miles de microempresas: la falta de protección patrimonial y estrategias de gestión de riesgos.

Mientras las mujeres en México representan una fuerza económica cada vez más dominante —siendo propietarias del 37% de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y sumando casi 7 millones de emprendedoras— una nueva brecha amenaza su estabilidad empresarial.

Un análisis de CAE Insurance Broker revela que aproximadamente 8 de cada 10 mujeres empresarias operan sin una estrategia integral de seguros y gestión de riesgos, lo que deja tanto a sus negocios como a su patrimonio personal expuestos ante eventos inesperados.

El crecimiento del emprendimiento femenino en México

El avance del emprendimiento femenino en el país es evidente. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en México existen 6.8 millones de mujeres empresarias.

De este universo, más de un millón son empleadoras, lo que significa que además de dirigir sus negocios generan oportunidades de empleo formal.

Este fenómeno confirma que el emprendimiento femenino ya no es un fenómeno marginal, sino un motor económico clave para el desarrollo de micro y pequeñas empresas.

Sin embargo, el crecimiento también enfrenta desafíos estructurales. Según estimaciones de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), cerca del 82% de los emprendimientos en el país opera en la informalidad, una condición que muchas veces implica la ausencia de seguros empresariales o mecanismos de protección financiera.

Esta situación genera una paradoja: mientras millones de mujeres construyen negocios exitosos y aportan valor económico y social, muchas lo hacen sin herramientas que protejan ese patrimonio ante situaciones adversas.

El riesgo de perder en días lo que tomó años construir

Para muchas empresarias, la prioridad está en el crecimiento del negocio: aumentar ventas, invertir en inventario, contratar personal o expandir operaciones. En ese proceso, la gestión de riesgos suele quedar en segundo plano.

De acuerdo con especialistas del sector asegurador, esta tendencia no responde a una falta de visión empresarial, sino a una brecha de información y asesoría.

“Hemos detectado una tendencia preocupante: mujeres líderes, exitosas y financieramente astutas que toman decisiones importantes de inversión para sus empresas, pero que no han transferido los riesgos operativos clave”, explica Ángel González, director general de CAE Insurance Broker.

El directivo señala que muchos negocios operan sin considerar escenarios críticos que podrían comprometer su continuidad.

“Se enfocan en el crecimiento, lo cual es fundamental, pero posponen la creación de una red de seguridad. Un incendio, una demanda por responsabilidad civil, la interrupción del negocio por un desastre natural o incluso un fraude interno pueden destruir en días lo que tardaron años en construir”, advierte.

Una brecha de información en el mercado asegurador

Uno de los factores que explica esta situación es la complejidad del mercado de seguros empresariales.

Durante décadas, muchas pólizas fueron diseñadas pensando en grandes empresas, con estructuras complejas y términos técnicos difíciles de interpretar para los emprendedores.

Para las microempresarias —que suelen gestionar múltiples responsabilidades al mismo tiempo— analizar contratos extensos o comparar coberturas puede resultar una tarea complicada.

“Nuestro trabajo no es vender pólizas, es diseñar certezas”, explica González.

Según el especialista, el papel de los intermediarios especializados consiste en traducir el lenguaje técnico de las aseguradoras en estrategias claras de protección empresarial.

“Nos sentamos con la empresaria para entender su operación, identificar sus riesgos específicos y traducir el lenguaje técnico de las aseguradoras a un plan de acción claro. Actuamos como un arquitecto de protección que selecciona las coberturas adecuadas de diferentes proveedores para construir una fortaleza a la medida de cada negocio”.

Los riesgos más subestimados por las microempresarias

De acuerdo con el análisis de CAE Insurance Broker, existen riesgos que con frecuencia son subestimados por los emprendedores, pero que pueden tener consecuencias financieras severas para una microempresa.

Interrupción de negocios

Uno de los escenarios más complejos ocurre cuando un negocio debe detener sus operaciones durante semanas o meses debido a un siniestro.

Un incendio, daños estructurales o un desastre natural pueden obligar a cerrar temporalmente. Sin ingresos, muchos negocios enfrentan dificultades para pagar renta, nómina o servicios básicos, lo que puede llevarlos al cierre definitivo.

Responsabilidad civil profesional

En empresas que ofrecen servicios profesionales —consultoría, asesoría, marketing o tecnología— un error o una omisión puede derivar en demandas por parte de clientes.

Las pólizas de responsabilidad civil profesional (Errors & Omissions) ayudan a cubrir gastos legales e indemnizaciones que podrían comprometer la estabilidad financiera de la empresa.

Riesgos cibernéticos

La digitalización ha permitido que muchas microempresas amplíen sus mercados, pero también ha abierto la puerta a nuevas amenazas.

Ataques informáticos, robo de datos o secuestro de información mediante ransomware pueden generar pérdidas económicas y afectar la reputación del negocio.

Los seguros cibernéticos comienzan a ganar relevancia como una herramienta para enfrentar este tipo de riesgos.

Fraude interno

Aunque la confianza es un elemento fundamental en cualquier equipo de trabajo, el fraude interno sigue siendo una de las principales causas de pérdidas en pequeñas empresas.

Las fianzas de fidelidad permiten proteger a las empresas frente a delitos cometidos por empleados, como desvío de recursos o manipulación de información financiera.

Proteger el legado empresarial

En el marco del Día Internacional de la Mujer, especialistas del sector financiero y asegurador hacen un llamado a las empresarias mexicanas a reflexionar no solo sobre el crecimiento de sus negocios, sino también sobre su protección.

El emprendimiento femenino se ha convertido en un pilar del desarrollo económico del país, especialmente en el segmento de microempresas. Sin embargo, garantizar su permanencia en el tiempo requiere incorporar estrategias de gestión de riesgos dentro de la planeación empresarial.

“La verdadera autonomía financiera no solo se trata de generar riqueza, sino de tener la capacidad de preservarla ante la adversidad”, señala González.

La gestión de riesgos como inversión estratégica

Para muchas emprendedoras, contratar seguros puede parecer un gasto innecesario en las primeras etapas del negocio. Sin embargo, los expertos coinciden en que se trata de una inversión estratégica para asegurar la continuidad empresarial.

Proteger instalaciones, operaciones, información y responsabilidad legal permite reducir la vulnerabilidad frente a eventos inesperados que podrían poner en riesgo años de esfuerzo.

“Una estrategia de gestión de riesgos no es un gasto, es una de las inversiones más importantes que una empresaria puede hacer en la continuidad y el futuro de su legado”, concluye González.

En un país donde millones de mujeres están impulsando el crecimiento de las microempresas, fortalecer la cultura de protección empresarial podría convertirse en el siguiente paso para consolidar ese avance.

Porque, como coinciden los especialistas, el mejor momento para construir una red de seguridad es cuando aún no se necesita.



