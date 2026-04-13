El factor humano: el verdadero motor del emprendimiento en México

En el marco del Día del Emprendimiento en México, la conversación suele centrarse en herramientas digitales, innovación tecnológica y procesos de automatización. Sin embargo, en medio de esta narrativa orientada al futuro, hay un elemento que no solo permanece vigente, sino que cobra cada vez mayor relevancia en cualquier negocio: el factor humano.

Hablar de emprendimiento en México implica ir más allá de plataformas, software o tendencias digitales. Significa reconocer que cada negocio nace de una historia personal: de una necesidad detectada, de una intuición afinada por la experiencia o de la cercanía con una comunidad específica. Desde una tienda de barrio hasta una empresa en expansión, los emprendedores construyen sus proyectos a partir de su conocimiento del cliente, su capacidad de adaptación y su entendimiento del entorno.

Este enfoque no es menor si se observa el tamaño y la relevancia del ecosistema empresarial en el país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen más de 5.4 millones de unidades económicas, de las cuales el 95.5% son microempresas. Estas, además, concentran el 41.5% del empleo total, lo que las posiciona como uno de los principales motores de la economía nacional.

Estas cifras reflejan una realidad contundente: el emprendimiento en México no es un fenómeno aislado ni exclusivo de grandes innovadores tecnológicos. Es una dinámica cotidiana que ocurre en colonias, mercados, comunidades y ciudades enteras, donde miles de personas toman decisiones todos los días para sostener y hacer crecer sus negocios. Y en ese proceso, el componente humano es determinante.

Tecnología sí, pero con propósito

En los últimos años, la digitalización ha transformado la manera en que operan las pequeñas y medianas empresas. Desde sistemas de punto de venta hasta plataformas de comercio electrónico, la tecnología ha facilitado procesos, mejorado la gestión y ampliado las oportunidades de crecimiento.

No obstante, la incorporación de estas herramientas ocurre en un contexto donde la experiencia humana sigue siendo central. De acuerdo con el KPMG Global Tech Report 2026, incluso en entornos altamente digitalizados, las habilidades humanas —como la toma de decisiones, la empatía y la creatividad— continúan siendo esenciales para el éxito de las iniciativas de transformación digital.

En este sentido, la tecnología no sustituye al emprendedor; lo potencia. Su verdadero valor radica en la capacidad de ordenar la operación, reducir la carga administrativa y ofrecer información clara para la toma de decisiones.

“Emprender siempre va a ser un acto profundamente humano. La tecnología no sustituye la intuición ni la cercanía con el cliente, pero sí puede ayudar a ordenar el negocio y a darle sostenibilidad en el tiempo. Cuando un emprendedor tiene claridad sobre lo que está pasando en su operación, puede crecer con más certeza y menos desgaste”, señala Ana María Correa, Country Manager de Bsale en México.

Esta visión pone sobre la mesa un punto clave: el reto no es únicamente adoptar tecnología, sino hacerlo con sentido estratégico.

El verdadero diferencial: saber usar la tecnología

Uno de los errores más comunes en el ecosistema emprendedor es pensar que la simple incorporación de herramientas digitales garantiza mejores resultados. En la práctica, esto no siempre ocurre.

El verdadero diferencial está en la capacidad del emprendedor para entender, aprender y utilizar estas herramientas de manera efectiva. No se trata de digitalizar por tendencia, sino de identificar qué procesos pueden optimizarse, qué tareas pueden automatizarse y qué información puede aprovecharse para mejorar la gestión del negocio.

Por ejemplo, el uso adecuado de un sistema de inventarios puede evitar pérdidas, reducir errores y mejorar la planificación de compras. De igual forma, el análisis de ventas permite identificar productos más rentables, temporadas de mayor demanda y oportunidades de crecimiento.

Cuando estas herramientas se integran correctamente, el impacto es claro: se libera tiempo operativo, se reducen fricciones en la gestión diaria y se abre espacio para que el emprendedor se enfoque en lo estratégico.

Y aquí es donde el factor humano vuelve a cobrar relevancia. Porque interpretar datos, tomar decisiones y ajustar el rumbo del negocio sigue siendo una tarea profundamente humana.

Resiliencia y adaptación: habilidades clave del emprendedor mexicano

El entorno económico actual plantea desafíos constantes para las micro, pequeñas y medianas empresas. Inflación, cambios en el consumo, competencia creciente y transformación digital son solo algunos de los factores que obligan a los emprendedores a mantenerse en constante evolución.

En este contexto, la resiliencia y la capacidad de adaptación se convierten en habilidades esenciales. El emprendedor mexicano ha demostrado, una y otra vez, su capacidad para reinventarse, ajustar su modelo de negocio y encontrar oportunidades incluso en escenarios adversos.

Esta resiliencia no proviene de la tecnología, sino de la experiencia, el conocimiento del mercado y la cercanía con el cliente. Es el resultado de entender qué funciona, qué no y qué puede mejorarse.

Sin embargo, cuando esta capacidad se combina con herramientas digitales adecuadas, el potencial de crecimiento se multiplica. La tecnología permite escalar lo que ya funciona, medir resultados con mayor precisión y tomar decisiones informadas.

Humanizar la digitalización

Uno de los grandes retos actuales es evitar que la digitalización desplace el componente humano del negocio. En muchos casos, la implementación de tecnología puede generar procesos más fríos o impersonales, lo que afecta la relación con el cliente.

Por ello, es fundamental que los emprendedores encuentren un equilibrio. La tecnología debe utilizarse para mejorar la experiencia del cliente, no para reemplazarla.

Esto implica mantener la cercanía, escuchar activamente, entender las necesidades del consumidor y construir relaciones de confianza. En un entorno cada vez más competitivo, estos elementos pueden marcar la diferencia entre un negocio que sobrevive y uno que logra consolidarse.

Un mensaje claro para el Día del Emprendimiento

En el Día del Emprendimiento, el mensaje para las micro y pequeñas empresas es claro: el éxito de un negocio no depende únicamente de la tecnología que utiliza, sino de la combinación que logra entre herramientas digitales y talento humano.

La tecnología es un habilitador, pero no un sustituto. Permite ordenar, medir y optimizar, pero son las personas quienes interpretan, deciden y ejecutan.

En un país donde más del 95% de las unidades económicas son microempresas, fortalecer el factor humano no es una opción, sino una necesidad. Capacitarse, aprender nuevas habilidades y desarrollar una visión estratégica son pasos fundamentales para enfrentar los retos del entorno actual.

Porque, al final, los negocios no crecen por los sistemas o las plataformas que implementan. Crecen por las decisiones que toman las personas que están detrás de ellos.

Y es ahí, en esa combinación entre intuición, experiencia y tecnología, donde se encuentra el verdadero motor del emprendimiento en México.