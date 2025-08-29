El poder de los pagos locales en eCommerce: clave para conquistar América Latina





En la era del comercio electrónico, donde la experiencia de compra en línea define el éxito de los negocios, América Latina presenta una oportunidad de crecimiento sin precedentes —pero también desafíos significativos. El recién publicado dLocal LATAM Retail & Payments Report 2025 ofrece insights esenciales para cualquier empresa —especialmente las pymes— que aspira a expandirse en esta región estratégica.

Pagos locales: el factor decisivo para el consumidor latino

Según el informe de dLocal, el 94 % de los consumidores latinoamericanos considera indispensable poder pagar con métodos locales como billeteras digitales, transferencias bancarias, pagos en efectivo o esquemas “compra ahora y paga después” (BNPL). Si estas opciones no están disponibles, siete de cada diez abandonan la compra.

Profundizando en los obstáculos que enfrentan los consumidores al momento de pago:

45 % considera la falta de métodos alternativos (billeteras digitales, transferencias, efectivo) como la razón principal para no completar la compra.

considera la falta de métodos alternativos (billeteras digitales, transferencias, efectivo) como la razón principal para no completar la compra. 33 % señala la ausencia de opciones de pago en cuotas o BNPL como una barrera.

señala la ausencia de opciones de pago en cuotas o BNPL como una barrera. 21 % identifica no poder pagar en moneda local como un impedimento.

Estos datos confirman que asegurar una experiencia de pago local fluida ya no es opcional: es crucial para convertir.

Contexto macro: mercado en expansión, con consumidores exigentes

El crecimiento del comercio electrónico en América Latina es sólido, con una penetración actual del 66 % de la población adulta. Mientras tanto, los pagos digitales representan cerca del 60 % del gasto del consumidor, de acuerdo con análisis recientes.

Proyecciones adicionales indican que el eCommerce en la región podría crecer entre 16 % y 21 % anual, impulsado por el uso creciente del móvil, la digitalización y la confianza del consumidor. Además, organizaciones como PCMI estiman un crecimiento compuesto en retail digital del 21 % entre 2023 y 2026.

En México, aunque el efectivo aún juega un rol relevante, se proyecta un crecimiento del eCommerce de 11 % anual entre 2023 y 2027, más acelerado que el gasto en puntos de venta físicos.

Prioridades del consumidor: calidad y precio en el entorno digital

El informe dLocal revela que al elegir productos en línea, los consumidores priorizan:

Calidad : 47 % lo mencionan como factor decisivo.

: 47 % lo mencionan como factor decisivo. Precio: 41 % lo consideran determinante.

Sin embargo, incluso con una intención clara de compra, la falta de métodos de pago locales adecuados suele cambiar la decisión de compra —lo cual subraya por qué este tema merece protagonismo en la agenda de cualquier empresa.

México: un microcosmos de desafíos y oportunidades

El comportamiento del consumidor digital en México refleja tendencias similares, pero con matices relevantes:

52 % identifica la falta de métodos de pago alternativos como su principal barrera.

identifica la falta de métodos de pago alternativos como su principal barrera. 36 % siente la ausencia de opciones BNPL con fuerza.

siente la ausencia de opciones BNPL con fuerza. Solo el 16 % mencionó la falta de moneda local como obstáculo.

mencionó la falta de moneda local como obstáculo. 69 % abandonaría su carrito si no encuentra su método de pago habitual.

Además, los sitios chinos tienen una buena impresión entre los mexicanos: el 73 % muestran imagen favorable, aunque solo un 7 % compra frecuentemente; la mayoría (52 %) lo hace ocasionalmente. Entre el grupo de 18–24 años, un 22 % valora muy favorablemente estas plataformas, aunque limita su frecuencia de compra por cuestiones económicas, hábitos prudentes o barreras aduaneras.

¿Y qué ofrece dLocal? Una solución integral para pagos locales

Para abordar estas fricciones, dLocal propone su modelo “One dLocal”, que permite:

Integrar más de 900 métodos de pago locales en más de 40 países , incluidas soluciones en América Latina, Asia, África y Medio Oriente.

en más de , incluidas soluciones en América Latina, Asia, África y Medio Oriente. Operar mediante una sola API , un único contrato y un punto de contacto central.

, un único contrato y un punto de contacto central. Apoyarse en más de 30 licencias regulatorias , incluida una obtenida en 2024 por la FCA del Reino Unido .

, incluida una obtenida en 2024 por la . Cotizar en Nasdaq desde 2021.

Como señala Sofía Posada, Head of Local Payment Methods en dLocal: “Este informe es mucho más que un diagnóstico: es una hoja de ruta para las empresas globales que quieren escalar en América Latina…”.

Panorama futuro: una apuesta por el crecimiento sostenible

El informe concluye con proyecciones inspiradoras:

América Latina está destinada a aportar 65 % del crecimiento económico global hacia 2035 .

. Para 2050, el 90 % de los consumidores menores de 20 años vivirá en mercados emergentes.

Esto refuerza que adaptar hoy los métodos de pago locales es una inversión estratégica a largo plazo.

Recomendaciones clave para pymes:

Implementar soluciones de pago locales (Pix, billeteras digitales, efectivo en tiendas, BNPL) desde el diseño del sitio.

Evaluar servicios como dLocal u otras fintech que simplifiquen la integración multiplataforma.

Enfocar esfuerzos en la calidad y transparencia del producto, acompañadas de pasarelas de pago confiables.

Monitorear tendencias como el crecimiento del mobile commerce, datos de penetración digital y nuevos hábitos generacionales.

Para complementar esta lectura, te recomendamos consultar “E-commerce y su impacto en las PyMEs”, que profundiza en los desafíos logísticos, de pagos, confianza y estrategia digital que enfrentan las pequeñas y medianas empresas al vender en línea en Latinoamérica.

