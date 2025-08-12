ExpoTrastienda 2025: Impulso y reconocimiento al pequeño comercio mexicano





Este viernes 15 de agosto a las 10:00 de la mañana abrirán las puertas del Centro Banamex para la segunda edición de ExpoTrastienda 2025, un evento emblemático que celebra y fortalece al pequeño comercio en México. Organizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), ExpoTrastienda reunirá a comerciantes, expertos, proveedores y aliados estratégicos en un espacio que combinará dinámicas, talleres, conferencias, promociones, premios y, por supuesto, diversión con conciertos y baile.

La importancia del Día Nacional del Pequeño Comerciante

¿Por qué ANPEC impulsa con tanta pasión esta feria? La respuesta radica en la reciente institucionalización del Día Nacional del Pequeño Comerciante, celebrado oficialmente cada 7 de agosto desde 2024. Aunque la fecha fue reconocida formalmente el año pasado, la alianza lleva desde 2022 trabajando para consolidar este reconocimiento, que busca visibilizar la enorme contribución que hacen las micro y pequeñas tiendas a la economía y la vida social del país.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, explica que este logro fue resultado de un arduo proceso legislativo:

“Durante dos años realizamos un intenso trabajo de cabildeo legislativo, la presentación del decreto en abril del 2022, la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados en marzo de 2023, el aval del Senado en noviembre y finalmente, la publicación en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2023.”

Este reconocimiento es fundamental para un sector que representa el 52% de la demanda nacional en México y aglutina más de 1.2 millones de puntos de venta en todo el país.

El pequeño comercio: motor económico y social en las comunidades

El pequeño comercio en México no es solo un canal de venta; es un pilar comunitario que genera más de 2 millones de autoempleos y da sustento directo a aproximadamente 5 millones de personas. En muchas ocasiones, estas tiendas funcionan como una banca social, ofreciendo pequeños créditos “a la palabra” para que las familias puedan comprar lo esencial sin trámites engorrosos. Esta solidaridad es una muestra palpable del tejido social que sostiene a millones de mexicanos.

En palabras de Rivera:

“El pequeño comercio mueve la economía local y activa los bolsillos de los hogares, además de ser un espacio de convivencia y comunicación que fortalece el tejido social.”

Esta función social y económica es especialmente relevante en las zonas más vulnerables, donde la cercanía y la confianza que generan los tenderos son insustituibles.

Tradición y resiliencia frente a la modernidad

El pequeño comercio mexicano tiene raíces históricas profundas, que se remontan a los tiempos del trueque en Mesoamérica. Este canal tradicional ha evolucionado hasta adaptarse a tecnologías modernas, desde pagos electrónicos hasta plataformas digitales de venta, pero mantiene su esencia comunitaria y de proximidad.

La fortaleza de estas tiendas de barrio reside en su capacidad de resiliencia ante la competencia de canales modernos y la economía informal. Rivera advierte que no hay que preocuparse por la desaparición de este sector, sino enfocarse en su fortalecimiento:

“El pequeño comercio mexicano está presto y listo para enfrentar los retos de la modernidad y garantizar su sostenibilidad.”

ExpoTrastienda 2025: un programa para aprender, crecer y celebrar

El programa de ExpoTrastienda 2025 incluye una amplia variedad de conferencias y talleres que buscan capacitar a los pequeños comerciantes en temas clave para la actualidad y el futuro del sector:

Oportunidad comercial en la venta de medicamentos OTC en tiendas de barrio (Bayer)

(Bayer) Amenaza de la economía informal para el canal tradicional (Panel de especialistas)

(Panel de especialistas) 100 años en el canal tradicional (Grupo Modelo)

(Grupo Modelo) Régimen de personas trabajadoras independientes (IMSS)

(IMSS) Similitudes entre la “tienda de barrio” de México y los “colmaderos” de República Dominicana (Panel de experiencia)

(Panel de experiencia) Pasos prácticos para formalizarte sin miedo (SAT)

(SAT) Decidir es renunciar (Conferencia magna de Luis García)

(Conferencia magna de Luis García) Vende seguro, identifica cigarros ilegales (PMI)

(PMI) Digitalización del canal tradicional (ANAM, Nielsen, AMVO)

(ANAM, Nielsen, AMVO) Ejercicio y alimentación en el ciclo menstrual (Vida Saludable)

(Vida Saludable) Cómo subir tus ventas ante el nuevo entorno regulatorio (CANACINTRA)

(CANACINTRA) Vende más con Didi Shop (Didi)

(Didi) Una solución al servicio de la vida y tu negocio (Electrolit)

(Electrolit) Valor compartido (Purina)

(Purina) Tu tienda, tus finanzas (BBVA)

(BBVA) Licencia de protección civil (Protección Civil)

(Protección Civil) Entrega de diplomas de capacitación (Escuela ANPEC)

(Escuela ANPEC) Baile con el grupo Mi Banda el Mexicano

Esta agenda formativa refleja la intención de fortalecer la capacidad competitiva y adaptativa de las microempresas que operan en el canal tradicional.

El pequeño comercio como eje de desarrollo local

Más allá de su función económica, las tiendas de barrio actúan como nodos de interacción social, donde se construye y se mantiene la identidad local. Son espacios donde los vecinos se encuentran, intercambian ideas y fortalecen el sentido de comunidad.

De acuerdo con nuestro análisis de sobre la importancia del comercio local, el impulso a estos negocios tiene un efecto multiplicador positivo en la economía, incrementando la generación de empleo y la recirculación de ingresos dentro de las localidades.

¿Por qué los microempresarios deben aprovechar ExpoTrastienda?

Participar en ExpoTrastienda no solo significa ser parte de una celebración, sino una oportunidad real de capacitación, actualización y networking. Para los microempresarios, asistir a este tipo de eventos es clave para:

Conocer tendencias y adaptarse a nuevos modelos de negocio, como la digitalización del canal tradicional.

Estar al día con regulaciones y formalización, evitando sanciones y accediendo a beneficios.

Establecer relaciones comerciales con proveedores y aliados estratégicos.

Mejorar sus habilidades de gestión financiera y comercial.

Participar en dinámicas que fomentan la innovación y la competitividad.

Además, el componente cultural y recreativo de ExpoTrastienda contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo por el trabajo del pequeño comercio.

El futuro del pequeño comercio es de todos

En un país donde más del 50% de la población depende del canal tradicional para su consumo diario, fortalecer estas micro y pequeñas empresas es indispensable para el desarrollo económico y social. El reconocimiento oficial del Día Nacional del Pequeño Comerciante y la consolidación de eventos como ExpoTrastienda son señales claras del valor estratégico que este sector tiene para México.

Para quienes desean saber más sobre el impacto del pequeño comercio y cómo se está transformando para seguir siendo competitivo, recomendamos leer también la nota “La importancia de la digitalización en el comercio tradicional”, donde se exploran herramientas y estrategias para integrar tecnología en negocios tradicionales.

ExpoTrastienda 2025 es una cita que ningún microempresario debe perder para seguir contribuyendo al motor económico más cercano y vital: el pequeño comercio mexicano. La invitación está abierta, la agenda está lista y la comunidad está esperando para compartir conocimientos, oportunidades y éxito.

No te olvides de dejarnos tus comentarios.



