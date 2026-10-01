Generar su propia energía: el nuevo desafío de las empresas en México

El proceso para obtener un permiso energético en México atraviesa una etapa de transformación institucional con la entrada en funciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE). En sus primeros diez meses de operación, la nueva autoridad otorgó 797 permisos, equivalentes a 17.5 % de los 4,535 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en todo el sexenio anterior.

Esta actividad regulatoria ocurre en un contexto marcado por objetivos de expansión industrial, el nearshoring y la llegada de nuevos proyectos de inversión, para los que contar con infraestructura y permisos en tiempos previsibles es un factor determinante. Cecilia Curiel, líder de la práctica de Energía en Pérez Correa González, puntualiza al respecto:

“La tendencia creciente en el número de permisos otorgados muestra el dinamismo que está adquiriendo nuevamente el sector energético. El reto para las empresas es incorporar una dimensión regulatoria que permita reducir contingencias y retrasos en sus proyectos. Requisitos, tiempos, obligaciones y condiciones deben analizarse desde el inicio como variables que pueden determinar la viabilidad, los costos y los riesgos de una inversión.”

Sectores de manufactura, automotriz, centros de datos, minería, industria química y otras actividades intensivas en electricidad enfrentan una creciente necesidad de contar con un suministro suficiente y predecible. Actualmente, los 477 parques industriales que operan en México cuentan con una capacidad instalada de 13,200 megavatios, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP).

Ante este escenario, las empresas que dependen de un suministro eléctrico intensivo también pueden evaluar esquemas de generación para autoconsumo como parte de sus estrategias de expansión y eficiencia energética. Esto introduce una nueva dimensión regulatoria para compañías que tradicionalmente eran únicamente consumidoras de electricidad: dependiendo de la capacidad y características de cada proyecto, deberán considerar aspectos como generación, interconexión, almacenamiento y las obligaciones asociadas a su operación.

“La frontera entre las empresas que producen energía y las que la consumen comienza a cambiar. Cada vez más industrias están evaluando esquemas de generación propia, almacenamiento y gestión de su demanda para atender sus necesidades operativas. Esto hace que la regulación energética deje de ser un asunto exclusivo de los desarrolladores y se convierta en una variable estratégica para empresas de prácticamente cualquier sector que busquen mayor eficiencia, autonomía y certidumbre en su suministro” comenta Cecilia Curiel.

Una empresa puede instalar, por ejemplo, paneles solares para cubrir parte de su consumo sin necesariamente requerir un permiso de generación. En estos casos, existen esquemas que permiten a los negocios producir electricidad para sus propias necesidades, aunque deben cumplir con requisitos técnicos y de interconexión. Cuando un proyecto aumenta su escala o busca participar de otra manera en el mercado eléctrico, también aumentan sus responsabilidades regulatorias.

“La creciente demanda eléctrica y la llegada de nuevas inversiones representan uno de los grandes retos para México. Para las empresas, la energía ya forma parte de las decisiones de crecimiento y competitividad: generar para autoconsumo, incorporar almacenamiento o mejorar la eficiencia puede ser una herramienta para acompañar la expansión de sus operaciones. La viabilidad de estos proyectos deberá evaluarse desde sus dimensiones técnica, financiera y jurídica”, concluye la experta en regulación energética de Pérez Correa González.

México cuenta con un amplio potencial de recursos energéticos y atraviesa una etapa de expansión de su infraestructura eléctrica. Como parte de esta estrategia, el Gobierno federal contempla incorporar 22,674 MW adicionales de capacidad por parte de la CFE y otros 6,400 MW mediante inversión privada, lo que abre nuevas oportunidades para proyectos de generación, interconexión, almacenamiento y autoconsumo.

En este contexto, la evolución de la regulación energética será un factor clave para que estas oportunidades puedan traducirse en nuevos proyectos y, al mismo tiempo, para que las empresas participen de manera activa en la generación y gestión de la energía que necesitan.