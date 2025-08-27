Fin de la exención “de minimis” en EE. UU.: un desafío urgente para las Pymes mexicanas exportadoras





Desde el lunes 25 de agosto y con efectos a partir del 29 de agosto de 2025, la eliminación de la exención aduanera conocida como “de minimis” representa un giro de 180 grados en el comercio transfronterizo. Esta medida, impuesta por la administración estadounidense, afecta directamente a más de 4 millones de envíos diarios de bajo valor, complicando especialmente la operación de pequeñas y medianas empresas (Pymes) mexicanas enfocadas en e-commerce.

¿Qué es la exención “de minimis” y por qué terminó?

La exención “de minimis” permitía ingresar a Estados Unidos paquetes de hasta 800 USD sin pagar aranceles ni trámites complejos, reduciendo significativamente los costos logísticos para exportadores de bajo valor. A partir del 29 de agosto de 2025, esta prerrogativa desaparecerá, obligando a todos los envíos a cumplir con nuevos requisitos aduaneros y pagos, ya sean tarifas fijas de 80 a 200 USD o aranceles ad valorem del 10 % al 50 % según el origen y la categoría del producto.

Impacto global y reacciones internacionales

En respuesta a esta decisión, diversos servicios postales anunciaron la suspensión temporal de envíos hacia EE. UU., principalmente en Europa (España, Bélgica, Francia, Alemania, Reino Unido, entre otros). Entre los afectados, solo Correos de España ha especificado que continuará con envíos de cartas, documentos, libros o regalos de valor inferior a 100 USD, excluyendo paquetes con fines comerciales.

Esta medida revela la magnitud de los cambios logísticos y la urgencia de adaptar los procesos de envío internacional.

Repercusiones directas para las PyMEs mexicanas

1. Encarecimiento y pérdida de competitividad

Las Pymes mexicanas que dependían de envíos pequeños (como moda, belleza, artículos electrónicos o repuestos) enfrentan ahora una subida considerable en costos. Con tarifas fijas de hasta 200 USD o porcentajes elevados, el margen de ganancia se reduce drásticamente.

2. Retrasos y carga administrativa

Más allá de los costos, el nuevo entorno supone mayores tiempos de despacho y trámites aduaneros, lo que puede afectar la satisfacción del cliente y la confiabilidad de las marcas mexicanas.

3. Rediseño logístico estratégico

Expertos en comercio exterior recomiendan revalorizar modelos de exportación, redefinir rutas logísticas y considerar alianzas como Zonas Francas en EE. UU. (Foreign-Trade Zones) para mitigar barreras.

Estrategias recomendadas para que las PyMEs afronten el reto

Opción 1: Consolidación de envíos

Agrupar pedidos para alcanzar envíos de mayor valor que justifiquen los costos y optimizar la logística.

Opción 2: Uso de zonas francas o hubs en EE. UU.

Esto puede eliminar el costo inicial y retraso aduanero, permitiendo despacho nacional desde territorio estadounidense.

Opción 3: Mejorar la clasificación arancelaria (HS Codes)

Revisar y optimizar la categoría de productos con asesoría aduanal puede evitar sanciones o clasificaciones erróneas.

Opción 4: Negociar con transportistas

Buscar acuerdos de puerta a puerta o entregas “Delivered Duty Paid” (DDP), donde el remitente absorbe los aranceles, o bien adoptar cuotas de envío que incluyan los derechos.

Opción 5: Educación al cliente final

Comunicar proactivamente posibles cargos de importación para evitar quejas y mejorar transparencia.

Herramientas digitales para que las PyMEs enfrenten la nueva realidad aduanera

El nuevo entorno de comercio internacional obliga a las pequeñas empresas a profesionalizar su gestión logística y aduanera. Hoy en día existen plataformas tecnológicas que pueden facilitar este proceso:

1. Plataformas de logística digital

DHL Express Commerce , UPS Marketplace Shipping o FedEx Cross Border permiten integrar tiendas en línea (Shopify, Tiendanube, WooCommerce, Amazon, Mercado Libre) con la logística internacional, generando automáticamente guías, calculando costos de envío con aranceles incluidos y mejorando la trazabilidad.

, o permiten integrar tiendas en línea (Shopify, Tiendanube, WooCommerce, Amazon, Mercado Libre) con la logística internacional, generando automáticamente guías, calculando costos de envío con aranceles incluidos y mejorando la trazabilidad. Beneficio: el cliente final conoce desde el inicio el costo total, evitando sorpresas.

2. Software de gestión aduanera

Herramientas como Thomson Reuters ONESOURCE Global Trade o Descartes CustomsInfo ayudan a clasificar productos con el código arancelario correcto (HS Code) y calcular impuestos en tiempo real.

o ayudan a clasificar productos con el código arancelario correcto (HS Code) y calcular impuestos en tiempo real. Beneficio: reduce riesgos de multas o errores en trámites.

3. Plataformas de consolidación de envíos

SkyPostal , ShipStation o EasyPost ofrecen servicios de consolidación de pedidos, reduciendo el costo por unidad.

, o ofrecen servicios de consolidación de pedidos, reduciendo el costo por unidad. Beneficio: ideal para Pymes con alto volumen de pedidos pequeños.

4. Marketplaces con logística integrada

Amazon Global Selling, eBay Export o incluso Mercado Libre Cross Border permiten vender directamente al consumidor en EE. UU., trasladando parte de la gestión aduanera a la plataforma.

Beneficio: simplifica trámites y agiliza entregas.

5. Soluciones fintech para pagos internacionales

Plataformas como Payoneer , Stripe o Wise Business permiten recibir pagos internacionales con menores comisiones y convertir divisas de manera eficiente.

, o permiten recibir pagos internacionales con menores comisiones y convertir divisas de manera eficiente. Beneficio: las Pymes pueden mantener márgenes más estables aun con el aumento de costos logísticos.

Checklist práctico para las Pymes exportadoras

✅ Revisa la clasificación arancelaria de tus productos.

✅ Calcula el costo total de importación con herramientas digitales.

✅ Evalúa consolidar envíos o crear un hub logístico en EE. UU..

✅ Actualiza tus políticas de envío y comunícalas en tu e-commerce.

✅ Explora marketplaces globales con logística incluida.

✅ Considera diversificar tus destinos de exportación.

Como se detalló en el artículo El impacto de los aranceles en las pymes, las recientes imposiciones arancelarias del presidente Donald Trump, que incluyen un 25% a las importaciones de productos mexicanos a partir del 1 de febrero de 2025, buscan proteger la economía estadounidense bajo argumentos de seguridad y política. Sin embargo, esta medida tendrá un impacto negativo significativo en la economía mexicana, particularmente en las Pymes, que son el motor del desarrollo y la generación de empleo en el país.

El fin de la exención “de minimis” a partir del 29 de agosto de 2025 marca una nueva etapa exigente para las Pymes mexicanas exportadoras, obligándolas a adaptarse con rapidez y creatividad. En el entorno actual, estrategias como consolidar envíos, aprovechar zonas francas, optimizar clasificación arancelaria, negociar costos logísticos y educar al cliente final se vuelven indispensables.

El reto es grande, pero también lo es la oportunidad: quienes logren reconfigurar sus operaciones con visión estratégica y apoyándose en herramientas digitales estarán en posición de fortalecer su competitividad en el mercado estadounidense y global.

