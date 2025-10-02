Guía antifraude 2025: las trampas digitales más creativas y cómo desarmarlas





El fraude digital en México ha dejado de ser una amenaza lejana para volverse parte del entorno cotidiano de empresas, clientes y colaboradores. Si bien no es un fenómeno nuevo, lo realmente alarmante hoy es la velocidad con la que evolucionan sus métodos, su sofisticación y su capacidad para explotar emociones humanas.

Según Sumsub, las prácticas fraudulentas crecieron 27 % en un año y las identidades falsas se multiplicaron más de 1,200 %. Por su parte, la CONDUSEF reporta que en 2023 los fraudes cibernéticos superaron los 20,000 millones de pesos en reclamaciones. Estas cifras revelan que ninguna empresa está completamente a salvo.

Para una mediana empresa, el golpe no solo es económico: también puede implicar daños reputacionales, pérdida de confianza con clientes y proveedores, interrupciones operativas y exposición a riesgos legales. Ante este panorama, entrevistamos a Héctor Gutiérrez, director de Seguridad de Kueski, para identificar los fraudes más frecuentes en 2025 y proponer una guía práctica para desarmarlos.

Casos reales: donde lo impensable sucede

Las siguientes historias —recogidas de experiencias directas y de análisis de tendencias de fraude— muestran cómo los atacantes combinan tecnología, psicología y tiempo para engañar con eficacia:

El préstamo fantasma. Claudia descargó una app financiera que prometía entregarle crédito. Para "liberar" los fondos, le exigieron un depósito de seguridad y permiso para acceder a sus contactos. Nunca recibió el préstamo. En cambio, sus conocidos empezaron a recibir mensajes intimidatorios por supuestas deudas.

La buena samaritana en Facebook. Rosa publicó en redes una queja sobre fallas en una app de pagos. Fue contactada por un perfil "amable" que la guió por WhatsApp hacia una cuenta falsa. Después de depositar, la bloquearon.

El hijo detenido (deepfake). Jorge recibió una llamada con la voz idéntica de su hijo pidiéndole dinero urgente para "rescatarlo" de un accidente. Al llamar directamente al hijo, descubrió que todo era un montaje con inteligencia artificial.

Validación de identidad con engaños. Juan aspiraba a un empleo y le pidieron envío de foto en tiempo real y credencial oficial. Al día siguiente, su Buró de Crédito activó alertas: alguien estaba usando su identidad para solicitar créditos.

El pago adelantado. Mariana recibió una llamada de una supuesta tienda departamental para ofrecerle liquidar anticipadamente su plan a meses con descuento exclusivo. El número parecía legítimo. Al verificar su cuenta oficial, descubrió que la oferta no existía.

Directivo en apuros (vishing). Laura, responsable administrativa, recibió un mensaje vía WhatsApp del supuesto Director General solicitando una transferencia urgente a un proveedor. La foto del perfil y el tono autoritario parecían legítimos. Al confirmar directamente con el director, descubrió que todo era falso.

Estas situaciones comparten un hilo conductor: los estafadores apelan a emociones (urgencia, miedo, autoridad) y a la confianza para inducir acciones precipitadas. La tecnología puede apoyar, pero el primer filtro siempre debe ser el criterio humano.

¿Por qué las medianas empresas son blanco ideal?

Las medianas empresas enfrentan un riesgo particular ante el fraude digital, por varias razones estratégicas:

Presupuesto limitado en ciberseguridad. Por lo general no cuentan con equipos dedicados, y las soluciones que utilizan pueden quedar desfasadas ante técnicas emergentes. Procesos de verificación débiles o manuales. Cuando la validación de identidad o el control de transacciones no es automatizado, surgen brechas explotables. Relaciones basadas en confianza. Muchas decisiones financieras se activan mediante comunicación directa entre colaboradores (llamadas, mensajes), lo que facilita ataques de ingeniería social. Visibilidad reducida del riesgo. Los incidentes pueden no ser reconocidos como fraudes sofisticados, lo que lleva a una percepción errónea de seguridad.

Para una mediana empresa, perder el control de una cuenta o sufrir una fuga de identidad puede suponer pérdidas de tiempo, recursos y credibilidad elevadas.

Panorama nacional: cifras que marcan la urgencia

Aquí algunos datos relevantes que dan contexto y urgencia al reto antifraude:

En 2023, las quejas por fraudes cibernéticos en México aumentaron un 20.1 % respecto al año anterior.

Los montos reclamados por fraude cibernético superaron los 20,000 millones de pesos , aunque solo parte fue recuperada.

, aunque solo parte fue recuperada. Se estima que el 70 % de los robos de datos proviene de usuarios que comparten información con sitios falsos (phishing).

Los incidentes relacionados con deepfakes (suplantaciones por IA) se incrementaron notablemente entre 2022 y 2023, mostrando que estas herramientas ya son usadas activamente por ciberdelincuentes.

La conclusión es clara: no se trata de si ocurrirá un ataque, sino de cuándo y qué tan preparado estarás cuando suceda.

Checklist antifraude 2025: hábitos cotidianos que blindan

De acuerdo con Héctor Gutiérrez (Kueski) y expertos en seguridad digital, estos hábitos pueden marcar la diferencia entre ser víctima o estar protegido:

Consulta SIPRES. Antes de confiar en una entidad financiera o fintech, verifica que esté registrada en el sistema de la Condusef. No pagues adelantos. Ningún crédito legítimo solicita depósito previo para liberar fondos. Verifica llamadas relacionadas con pagos. Instituciones serias no llaman para pedir un adelanto si estás al corriente. Controla tus fechas y montos. Tener control claro de tus fechas de corte, saldos y pagos mínimos te ayuda a detectar anomalías. Desconfía de la presión urgente. Frases como “última llamada” o “tienes 5 minutos” son tácticas de manipulación. Establece una palabra clave con tu círculo cercano. En emergencias reales, pueden usarla para validar si la petición es genuina. Revisa números extraños. Si alguien cercano te contacta desde una lada inesperada, desconfía. No hagas clic en enlaces sospechosos. Usa siempre la app o sitio oficial, no el enlace que te envían por mensaje. Observa permisos de apps. Si una aplicación quiere acceso innecesario a contactos, fotos o ubicación, es señal de alerta. Utiliza canales oficiales para confirmar. Llama a los números oficiales antes de compartir datos sensibles o hacer transferencias.

Aunque suenen elementales, la repetición y la cultura de alerta entre equipos pueden reducir el riesgo dramáticamente.

Estrategias adicionales para medianas empresas

Para reforzar la defensa organizacional, no basta con hábitos: se necesitan capas tecnológicas y operativas robustas:

KYC / KYB dinámico e inteligente

Implementa procesos de verificación progresiva y continua para clientes y proveedores. Herramientas especializadas pueden identificar documentos fraudulentos, múltiples cuentas o identidades sintéticas en tiempo real.

Monitoreo transaccional y alertas

Define reglas que disparen alertas automáticas ante transacciones fuera de patrón (montos atípicos, cuentas nuevas o cambios frecuentes en destinos). Que se requiera revisión manual en esos casos.

Autenticación multifactor (MFA) y control de sesiones

Obliga a MFA y monitorea el dispositivo y ubicación de cada inicio de sesión. Si proviene de un dispositivo no reconocido, solicita una validación adicional.

Restricción de permisos internos

Que cada colaborador tenga únicamente los accesos necesarios para su rol. Revisa permisos inactivos o acumulados periódicamente.

Simulacros de phishing y capacitación periódica

Realiza ejercicios de phishing simulados y sesiones educativas continuas. La sensibilización del equipo es crucial para fortalecer la primera línea de defensa humana.

Seguro de ciberriesgo

Contrata pólizas especializadas que cubran pérdidas por fraude cibernético y que incluyan servicios forenses y legales. No sustituyen la prevención, pero ayudan a mitigar impactos.

Auditoría externa y alianzas con expertos

Colabora con empresas de ciberseguridad para realizar pruebas de penetración, auditorías y revisiones técnicas regularmente.

Conexión editorial: referencia entre contenidos de estrategia

Para reforzar la visión estratégica dentro de las medianas empresas, es útil ver cómo otros retos estructurales también exigen respuestas tecnológicas y organizativas. Por ejemplo, en la nota “PyMEs mexicanas ante el reto logístico: profesionalización, tecnología y visión estratégica para crecer”, se aborda cómo las PyMEs mexicanas deben modernizar procesos logísticos mediante tecnología y estandarización para competir eficazmente. Esa profesionalización operativa también se refleja en la necesidad de protocolos antifraude sólidos.

Al integrar temas como logística, seguridad, digitalización y estrategia empresarial, las medianas empresas consolidan una arquitectura de negocio más resiliente y competitiva en diversos frentes.

Conclusión: criterio, preparación y cultura como pilares de defensa

En 2025, los fraudes digitales ya no se originan solo desde vulnerabilidades técnicas: se diseñan para explotar emociones, confianza y tiempos de reacción. Por eso, las herramientas tecnológicas son esenciales, pero el verdadero enfoque debe estar en la disciplina operativa, la cultura de alerta y el criterio humano.

Para una mediana empresa, adoptar hábitos simples y fortalecer procesos puede marcar la diferencia entre ser blanco de un ataque o ser resiliente frente a él. La combinación de prevención, monitoreo y educación define el futuro de tu seguridad financiera.

