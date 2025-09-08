Hacienda endurece medidas en aduanas: ¿Qué significa para emprendedores que importan insumos?





La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluirá en el Paquete Económico 2026 una reforma significativa a la Ley Aduanera, con repercusiones directas para las empresas que importan. El cambio clave: los 800 agentes aduanales del país dejarían de fungir como meros intermediarios para asumir 100 % de responsabilidad legal por posibles irregularidades en las importaciones.

¿Qué implica este cambio?

Tradicionalmente, los agentes aduanales colaboran con las autoridades fiscales para asegurar que las mercancías cumplan con la normativa, pero hoy las consecuencias recaen generalmente sobre los importadores. Bajo la propuesta, ya no será así: si algo sale mal, toda la responsabilidad podría recaer sobre el agente.

Además, se darán otros ajustes de alto impacto:

Reforma del régimen de patentes : dejarán de ser vitalicias para tener vigencia de 10 años, sujetos a renovación.

: dejarán de ser vitalicias para tener vigencia de 10 años, sujetos a renovación. Candados electrónicos en recintos fiscalizados estratégicos (RFE) : dispositivos tipo GPS para rastrear mercancías desde su salida hasta su llegada.

: dispositivos tipo GPS para rastrear mercancías desde su salida hasta su llegada. Reducción de plazos de almacenamiento : estos se reducirán a un año desde los actuales dos a cinco años.

: estos se reducirán a un año desde los actuales dos a cinco años. Impulso tecnológico : digitalización de trámites, inteligencia artificial (IA), biometría y análisis de riesgos para detectar prácticas como contrabando o subvaluación.

: digitalización de trámites, inteligencia artificial (IA), biometría y análisis de riesgos para detectar prácticas como contrabando o subvaluación. Monitoreo estricto del programa IMMEX: evitará que insumos importados para exportación terminen en el mercado interno sin pagar impuestos.

¿Por qué debería interesarte este cambio como emprendedor?

Costos más elevados: la mayor responsabilidad conlleva mayores seguros y protocolos, encareciendo el uso de agentes aduanales. Retrasos en importaciones: medidas como candados electrónicos y análisis más rigurosos pueden añadir tiempos que afectan tu logística. Revisión de la cadena de suministro: podrías necesitar diversificar proveedores o considerar almacenamiento local como estrategia para minimizar riesgos.

Contexto económico y relevancia fiscal

La recaudación aduanera es esencial para Hacienda. Actualmente representa 24 % de los ingresos tributarios federales y 3.6 % del PIB. Entre enero y julio de 2025, las aduanas recaudaron más de 836 mil millones de pesos —una cifra récord para el periodo— con crecimiento real del 21%.

Además, se espera que estas reformas permitan a la SHCP incrementar entre 40 % y 41 % la recaudación por impuestos de importación en 2026.

Más allá de los agentes: ¿qué hay detrás del endurecimiento?

El impulso de estas reformas es parte de una estrategia más amplia para combatir la evasión fiscal, la corrupción aduanera y garantizar competencia justa. Sectores como textiles, automotriz, calzado y electrónica serían especialmente protegidos de la competencia desleal.

La modernización operativa es otro objetivo clave: adoptar tecnología y automatización reduce discrecionalidades, agiliza procesos y fortalece la transparencia.

Tensiones comerciales y desafíos de infraestructura

Esta reforma ocurre en un contexto donde las aduanas se han convertido en un campo de tensión con Estados Unidos, especialmente ante presiones por eliminar barreras no arancelarias.

Además, desde 2022, las aduanas mexicanas están bajo control de las fuerzas armadas, lo que ha generado críticas por burocracia y falta de flexibilidad en los procedimientos.

Guía práctica para emprendedores que importan

Recomendación Detalles clave Revisar contratos Incorpora cláusulas claras sobre responsabilidades legales del agente aduanal. Optar por agentes certificados Prefiere agentes adscritos a CAAAREM, que cumplen estándares profesionales estrictos. Automatizar documentación Utiliza sistemas locales de prevalidación como los de CAAAREM para reducir errores. Diversificar proveedores Considera tener cadenas de suministro alternativas o almacenes propios en zonas francas. Evaluar seguros y fideicomisos Asegura operaciones aduanales con cobertura de responsabilidad legal. Planear tiempos con margen Anticípate a posibles retrasos con márgenes más holgados en tu logística. Capacitar al equipo Conoce los nuevos requisitos y tecnologías (IA, biometría, análisis de riesgo) que podrían implementarse.

Un análisis relevante que complementa esta discusión es la nota “SAT endurece controles y encarece importaciones: microempresas, alerta”. Esta pieza destaca cómo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó ajustes en los precios de referencia para importaciones de categorías como juguetes, artículos deportivos y papel, que se concretaron entre mayo y julio de 2025, y que provocaron aumentos de entre 8 % y 20 % en costos para las microempresas. Este contexto es clave para entender que el endurecimiento aduanero no es aislado sino parte de una tendencia creciente de fiscalización en el comercio exterior.

Conclusión

El Paquete Económico 2026 propone una transformación profunda en el sistema aduanero: con agentes aduanales asumiendo total responsabilidad legal, revisiones tecnológicas estrictas y sanciones, las importaciones podrían volverse más costosas y lentas. Si tu negocio depende de insumos importados, estos cambios son cruciales para tu estrategia de operación.

Aprovecha este momento para fortalecer tus procesos, elegir agentes aduanales certificados, prever contratiempos logísticos y ajustar tu cadena de suministro. Estar preparado hoy es clave para convertir los retos de mañana en oportunidades.

