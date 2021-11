ICREA entregó certificaciones

International Computer Room Experts Association (ICREA), autoridad global de certificación de infraestructura física y talento humano para Centros de Datos, entregó los reconocimientos a 40 instalaciones que cumplieron con los requerimientos mínimo indispensable de Nivel acordes con la Norma ICREA-Std-131 -2019.

El pasado 3 de noviembre, se presentó el evento presencial en el estado de Querétaro donde el Ing. Eduardo Rocha Álvarez, presidente internacional de ICREA hizo entrega a las empresas y expresó: “Es difícil dimensionar el esfuerzo de las empresas que han evolucionado de una forma intensa en la pandemia y hoy estamos en la entrega de estos reconocimientos de certificaciones a estas empresas.”

ICREA, a través de su norma Std-131 en sus diferentes ediciones, desde 2017 contempla 6 niveles de disponibilidad, los cuales son:

RECOMENDAMOS ¿Cómo dar vida al lugar de trabajo híbrido?

• Nivel I: Certificado Quality Assurance Data Center que equivale a 876 horas de servicio no garantizado.

• Nivel II: Certificado World Class Quality Assurance que equivale a 87.6 horas de servicio no garantizado.

• Nivel III: Certificado Safety World Class Quality Assurance que equivale a 8.76 horas de servicio no garantizado, el cual está configurado sobre redundancia para dar mantenimiento sin suspender operación.

• Nivel IV: Certificado High Security World Class Quality Assurance que equivale a 0.876 horas de servicio no garantizado, el cual está configurado sobre redundancia sin puntos de falla.

• Nivel V: Certificado como High Security, High Available World Class Quality Assurance, que equivale a 0.0876 horas de servicio no garantizado, el cual está configurado sobre redundancia sin puntos de falla y tolerante a las mismas.

• Nivel VI: Certificado como Redundant High Available World Class Quality Assurance, que equivale a 0.00876 horas de servicio no garantizado, correspondiente a una red mínima de tres centros de datos Nivel III ICREA sincronizados entre ellos.

En este contexto, las empresas certificadas obtuvieron una o varias certificaciones en alguno de los niveles antes mencionados.

Por lo que acreditaron, durante 2020 y 2021, las empresas certificadas son:

Empresa Certificada Certificaciones obtenidas Niveles de Certificación

Atalait 1 Nivel IV

Axtel y Alestra 5 Niveles III, IV y V

Bconnect 2 Niveles I y III

BUAP 1 Nivel III

Cloud Data 1 Nivel IV

Cometra 1 Nivel II

Cybolt 1 Nivel III

Equinix APO 2 Nivel III y IV

Equinix QRO 2 Nivel III y V

Hospital general de Tapachula 1 Nivel II

Hospital regional de Tlalnepantla 1 Nivel I

IBM 1 Nivel IV

ICA Fluor 1 Nivel III

Iqsec 1 Nivel I

KIO 3 Nivel III, IV y V

Metronet 5 Nivel III, IV y V

Micronet 1 Nivel IV

Telcel México 1 Nivel III

Triara Apodaca 2 Nivel V

Triara Querétaro 2 Nivel V

Tutum Tech 1 Nivel III

UAC 1 Nivel III

UANL – FFM 1 Nivel II

UANL – SNG 1 Nivel I

En esta edición 2021, ICREA presenta un nuevo sello (Negro) que fortalece la disponibilidad del Centro de Datos con base a la seguridad lógica.

El Ingeniero Luis Ochoa, director de operación TI y Ciberseguridad de Alestra compartió: “En Alestra es importante que nuestros Centros de Datos estén certificados con las normas a nivel nacional e internacional. Desde años anteriores, nosotros nos hemos acercado a ICREA para certificar nuestros centros de datos que tenemos localizados en las diferentes ciudades de la república, tanto en Monterrey, Querétaro y Guadalajara.”

“Nosotros tenemos un compromiso con nuestros clientes. No olvidemos que ellos confían en todos sus servicios de misión crítica con nosotros. Entonces, buscamos tener siempre las mejores prácticas y sin duda alguna el estar certificados en ICREA nos consolidan con los clientes y además obtuvimos el sello de oro”, mencionó Luis Ochoa.

“En relación con el tema de ciberataques, en México ha crecido un 72% en y en cuanto los ciberataques de ransomware ha aumentado un 42%. Nosotros nos basamos en las certificaciones, las auditorías con el apoyo con ICREA y seguiremos brindando mejores servicios de ciberseguridad para cuidar la información en beneficio de nuestros clientes”, agregó Luis Ochoa.

Además de las certificaciones de infraestructura, ICREA hizo entrega de cuatro constancias que acreditan: cumplimento normativo de diseño para Equinix y Hostdime; correspondiente al sello Rojo ICREA.

También se entregó la constancia de Sello Verde ICREA a Santander Global Technologies, por su compromiso con el medio ambiente y a Kio Networks por su intención de certificación Nivel VI ICREA.

Por su parte, el ingeniero Miguel Ramos, director de operaciones de la Infraestructura de Kio Networks, comentó: “Por primera vez, Kio Networks ha recibido el máximo nivel de certificación, que es la categoría Nivel VI; ICREA nos ayuda con observaciones de mejora para mantener la alta disponibilidad para nuestros clientes que están hospedados en nuestro Data Center. De esta manera, ICREA ha contribuido por más de 10 años en Kio Networks mediante estas auditorías y hemos certificado nuestra disponibilidad.”

ICREA presenta su norma Std-131 -2021, el referente para la continuidad operativa de los Centros de Datos

ICREA anuncia la disponibilidad inmediata de su Norma ICREA-Std-131 -2021 para la construcción, operación y mantenimiento de ambientes de tecnologías de la información. La norma es el compilado de estándares internacionales aplicables a la infraestructura de Data Center en siete áreas prioritarias: instalaciones eléctricas, climatización, seguridad, comunicaciones, ámbito, gobernabilidad y sustentabilidad; mismas que permiten una continua disponibilidad de los servicios.

“Esta norma 2021 responde a las necesidades de disponibilidad que la industria debe atender a nivel global. La participación de más de 60 miembros especialistas y la industria ayudó a fortalecer este estándar que es aceptado por los gobiernos de México, Colombia, Perú y Chile como sus buenas prácticas”, expresó Rocha Álvarez.

Por su parte, Mauricio Torres, embajador internacional de ICREA, comentó: “Nosotros empezamos el proceso de certificación, checamos su infraestructura, con base en normas internacionales, se hace la revisión de las cinco disciplinas, las más fuertes son: instalaciones eléctricas y las instalaciones de aire acondicionado.”

“Se analiza la información y con una duración de un mes o dos meses se otorga el Nivel de Certificación con tres documentos importantes: resumen ejecutivo, dictamen, la calificación de nivel la cual se genera la calificación digital y se entrega la placa de reconocimiento. Por ejemplo, para obtener un nivel V, las empresas deben de contar con dos plantas de emergencias, doble vía de alimentación, entre otras”, agregó Torres.

“Son tres disciplinas que complementan esta certificación: gobernabilidad, se revisan 16 procesos en la operación de Centros de Datos; sustentabilidad, se revisan las mejores prácticas todo relacionado a eficiencia energética; la ciberseguridad se incluyen 20 controles a nivel mundial a través del CIS Center International Security incluimos un 80% de redacción propia.”

“En la parte de ciberseguridad, 50% de Centros de Datos de las empresas invertirán en certificaciones de seguridad.En Querétaro estamos proyectando el 30% de crecimiento del 2021 al 2025 debido a que entrarán 6 Datas Centers a nivel mundial quienes invertirán en este estado y esto se convertirá en un Silicon Valley”, aseveró y concluyó Torres.

La norma ICREA-Std-131 -2021 será un referente para la industria de Centros de Datos a nivel mundial ya que provee los estándares aplicables que mejoran la proveeduría de servicios. Así también, asistirá a los gerentes, técnicos, administradores y especialistas encargados de la infraestructura de las empresas para incrementar la continuidad operativa. ICREA pone a disposición la norma Std-131 -2021 a través de su sitio de internet icrea-international.org

Recuerda dejarnos un comentario