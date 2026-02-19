Inversión inmobiliaria en dólares: la apuesta de las medianas empresas mexicanas en Brickell





En un contexto donde las medianas empresas mexicanas buscan diversificar riesgos y proteger su capital frente a la volatilidad cambiaria y los ciclos económicos locales, la inversión inmobiliaria en Estados Unidos —particularmente en el sur de Florida— se consolida como una estrategia de largo plazo. Hoy, la demanda de activos en dólares no sólo proviene de grandes corporativos, sino también de empresarios medianos que buscan rentabilidad, liquidez y apreciación patrimonial.

En este escenario, North Development, desarrolladora con presencia creciente en el sur de Florida, acelera su expansión en Brickell, uno de los corredores urbanos con mayor dinamismo inmobiliario en Estados Unidos, impulsada por la alta demanda de inversionistas internacionales, entre ellos un número cada vez mayor de mexicanos.

El contexto mexicano: por qué las medianas empresas miran hacia Miami

De acuerdo con datos del INEGI, en México existen más de 5.5 millones de unidades económicas, de las cuales alrededor del 0.8% corresponden a medianas empresas. Aunque representan una proporción menor en número, generan una parte sustancial del empleo formal y del valor agregado del país. Estas compañías, con estructuras más consolidadas y acceso a financiamiento, suelen buscar estrategias de internacionalización y diversificación patrimonial.

A ello se suma un entorno económico marcado por:

Presión inflacionaria en los últimos años.

Necesidad de cobertura cambiaria frente a la volatilidad del peso.

Interés en ingresos dolarizados que equilibren flujos en moneda local.

En este contexto, Miami —y particularmente Brickell— se ha convertido en un hub natural para el capital mexicano, no sólo por cercanía geográfica y cultural, sino por su dinamismo económico, infraestructura y seguridad jurídica.

Brickell: epicentro financiero y residencial en EE.UU.

Conocido como el “Manhattan del Sur”, Brickell se ha consolidado como el distrito financiero y residencial más sofisticado de Miami. Su mezcla de oficinas corporativas, torres residenciales de lujo, oferta gastronómica, conectividad y estilo de vida urbano lo posicionan como un mercado atractivo tanto para usuarios finales como para inversionistas.

La ubicación estratégica de nuevos desarrollos —cerca de The Underline, el Metromover, Mary Brickell Village y Brickell City Centre— refuerza el atractivo para renta corta y larga estancia, dos segmentos que han mostrado resiliencia incluso en entornos económicos complejos.

Para una mediana empresa mexicana, invertir en este tipo de activos significa:

Diversificar patrimonio fuera del país.

Acceder a ingresos en dólares.

Participar en mercados con alta liquidez.

Integrar activos que pueden funcionar como reserva de valor.

El éxito de Domus FLATS: modelo flexible con tracción comercial

Tras el desempeño de su modelo Domus FLATS, North Development continúa fortaleciendo su plataforma residencial. Su primer proyecto ya está completado y abre el próximo mes, mientras que la segunda fase, Domus Brickell Center, registra más del 45% de unidades vendidas en etapa inicial de comercialización.

Este segundo desarrollo contempla una torre de 35 niveles con 579 residencias amuebladas, orientadas a rentas de corto plazo bajo un esquema de hospitalidad profesional. Comercializado por Cervera Real Estate, el proyecto ha colocado en promedio 25 unidades mensuales.

Entre sus características destacan:

Operación bajo North Management.

Integración de la Domus App con acceso a más de 100 plataformas de reservación.

Precios entre USD 500,000 y USD 1.5 millones.

Financiamiento por USD 220 millones (C-PACE y crédito hipotecario de construcción), considerado el mayor de su tipo en el sur de Florida.

Entrega estimada para el primer trimestre de 2028.

Para las medianas empresas mexicanas, este modelo resulta atractivo porque combina:

Flexibilidad operativa (renta corta o media estancia). Administración profesional. Potencial de apreciación en una zona consolidada.

No se trata sólo de adquirir un inmueble, sino de integrarse a un sistema con estructura de hospitalidad y tecnología, lo que reduce fricciones operativas y profesionaliza el retorno.

House of Wellness: cuando el bienestar se convierte en activo

En paralelo, North Development amplía su visión con el lanzamiento de su segunda marca: House of Wellness, enfocada en el bienestar como eje central del diseño, la operación y la experiencia residencial.

Su primer desarrollo, House of Wellness Brickell, iniciará ventas en febrero y está dirigido a inversionistas —incluidos mexicanos— que buscan activos con demanda sostenida, diferenciación clara y valor de largo plazo.

El concepto introduce el “Integrated Wellness Method”, una metodología estructurada en cinco pilares:

Mente

Cuerpo

Entorno

Nutrición

Estilo de vida

El programa será liderado por un Director de Lifestyle que traduce datos y evaluaciones personalizadas en planes integrales para los residentes, integrando bienestar físico y mental en la experiencia cotidiana.

En un mercado donde la oferta residencial compite cada vez más por diferenciación, el wellness deja de ser una amenidad complementaria y se convierte en un eje estratégico de valor.

Amenidades premium y ubicación estratégica

Con casi 22,000 metros cuadrados de amenidades, House of Wellness Brickell destina una parte significativa al bienestar y al estilo de vida activo. Entre sus espacios destacan:

Spa con hammam, sauna, vapor y piscina de inmersión en frío.

Áreas de fitness interiores y exteriores.

Salas de tratamiento.

Coworking y áreas sociales.

Juice bar y salón de belleza.

Sala de podcast.

Espacios pet-friendly con parque y spa para mascotas.

Rooftop en el piso 35 con Club Room y vistas panorámicas.

Ubicado en 152 SW 9th Street, contará con 656 residencias, estudios y unidades de uno y dos dormitorios, con precios desde USD 390,000. Integra sistema de purificación de agua en alianza con CLEAR, arquitectura de MC+G Studio, diseño interior de Urban Robot y operación a cargo de North Management.

Para empresarios mexicanos que ya entienden la importancia del bienestar corporativo —y que incluso lo integran en sus propias organizaciones— este tipo de activo conecta con una tendencia global: la economía del bienestar.

Tendencia global: wellness como industria estratégica

De acuerdo con el Global Wellness Institute, la economía global del bienestar supera los 5 billones de dólares y continúa creciendo a tasas superiores al promedio de la economía mundial. El wellness ya no es un lujo, sino un estándar aspiracional vinculado a productividad, longevidad y calidad de vida.

Para una mediana empresa mexicana que analiza su portafolio de inversión, un activo inmobiliario alineado con esta tendencia puede ofrecer:

Diferenciación frente a inventario tradicional.

Mayor demanda potencial.

Resiliencia en ciclos económicos.

Apreciación ligada a cambios culturales estructurales.

Estrategia integral: rentabilidad, flexibilidad y valor de largo plazo

La expansión de North Development en Brickell responde a una lectura clara del mercado: los inversionistas internacionales buscan activos que combinen tres variables clave:

Ingresos en dólares. Flexibilidad operativa. Potencial de apreciación sostenida.

Para las medianas empresas mexicanas, especialmente aquellas con excedentes de capital o estrategias de diversificación internacional, este tipo de desarrollos se alinean con una visión patrimonial más sofisticada.

No se trata únicamente de especulación inmobiliaria, sino de estructurar un portafolio que incluya activos tangibles en economías consolidadas, con administración profesional y narrativa de valor clara.

Conclusión: internacionalización patrimonial como ventaja competitiva

La expansión de North Development en Brickell, el éxito comercial de Domus FLATS y el lanzamiento de House of Wellness reflejan un fenómeno más amplio: el capital mexicano —incluido el de medianas empresas— está mirando hacia activos internacionales con mayor profundidad estratégica.

En un entorno donde la planeación financiera empresarial ya no se limita a la operación local, sino que incorpora visión global, la inversión inmobiliaria en mercados como Miami se posiciona como una herramienta de cobertura, crecimiento y sofisticación patrimonial.

Para las medianas empresas mexicanas, el reto no es sólo crecer en ventas, sino proteger y multiplicar su capital. Y en esa ecuación, los activos en dólares dentro de mercados dinámicos como Brickell pueden convertirse en un componente clave de su estrategia de largo plazo.