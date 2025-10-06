¿Invertir o emprender? Comparativa numérica y una tercera vía intermedia





Elegir entre emprender o invertir no es una decisión universal, sino individual. Depende de tu perfil, tus objetivos y tus recursos. Para ayudarte a orientarte, aquí tienes una versión profunda con ejemplos numéricos comparativos y una alternativa híbrida: los remates hipotecarios.

Emprender: una apuesta de alto riesgo y alto esfuerzo

Cuando decides emprender, estás construyendo algo desde cero. Tu tiempo, capital, energía y decisión forman parte del activo. Por eso, el riesgo es alto, pero el potencial de ganancia también puede serlo.

Supuesto numérico de emprendimiento

Imaginemos que decides abrir un negocio local (por ejemplo, una tienda especializada). Estos son algunos parámetros hipotéticos:

Inversión inicial: $300,000 MXN

Costos operativos mensuales: $40,000 MXN

Ventas proyectadas (mes 1): $60,000; mes 12: $120,000

Margen neto estimado: 15 % al final del primer año

Al terminar el año, tus ventas serían crecientes:

Total ventas año 1 (estimado): ~( $60{,}000 + $120{,}000 ) / 2 × 12 = ~$1,080,000

Ganancia neta al 15 %: ~$162,000

Retorno sobre inversión: 162,000 / 300,000 = 54 %

Este ejemplo ilustra que, si todo sale razonablemente bien, puedes obtener un retorno interesante. Pero eso “si todo sale bien” es la parte complicada: muchas veces los costos se disparan, las ventas no crecen como esperabas, o surgen imprevistos legales, regulatorios o de mercado.

Pongamos un escenario más conservador:

Ventas más lentas, crecimiento moderado: total de ventas año 1: $800,000

Margen neto real: 10 %

Ganancia neta: $80,000

Retorno sobre inversión: 80,000 / 300,000 = 26.7 %

Eso significa que podrías tardar varios años en recuperar el capital invertido si la trayectoria no acompaña.

Además, como mencionamos en el artículo anterior Mitos y realidades sobre emprender después del retiro, muchos emprendedores subestiman las demandas de tiempo y resistencia emocional, especialmente si no tienen experiencia o un equipo que complemente sus habilidades.

Invertir: menor esfuerzo operativo, pero retos propios

Invertir implica colocar tu capital en instrumentos financieros o activos que generen rendimientos sin que tú gestiones día a día los procesos operativos. Pero eso no significa riesgo cero.

Ejemplo en inversiones financieras

Imaginemos un inversionista usa instrumentos de renta fija o un portafolio mixto:

Capital invertido: $300,000 MXN

Supón que diversifica: parte en bonos, parte en acciones, parte en instrumentos de bajo riesgo

Tasa de retorno promedio esperada conservadora: 6 % anual (más impuestos, comisiones)

Al cabo de un año:

Retorno bruto estimado: $18,000

Menos impuestos/ comisiones netas: digamos 1.5 % total = $4,500

Retorno neto: ~$13,500 → rendimiento neto real alrededor del 4.5 %

Este rendimiento es menor que en el emprendimiento hipotético, pero con menor exposición operativa directa. Además, hay activos con mayor riesgo que pueden ofrecer retornos más altos, pero con volatilidad. La clave está en la diversificación.

El riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, la posibilidad de que las empresas en las que inviertes no actúen como esperabas —todos esos son elementos que debes evaluar para medir tu exposición. (Ver riesgo de inversión: tipos y niveles.)

Remates hipotecarios: la opción híbrida intermedia

Para quienes no quieren un negocio operativo tradicional, pero buscan algo más que “solo invertir en bolsa”, los remates hipotecarios ofrecen una alternativa interesante. Esta vía combina elementos de inversión inmobiliaria con oportunidades de plusvalía.

Datos y rendimientos reales

Algunas empresas especializadas en remates bancarios reportan rendimientos promedio anuales del 28 % para sus clientes inversionistas.

En proyectos tipo fondo de inversión en remates, se promocionan rendimientos del 12 % anual partiendo de montos de $50,000 MXN.

En análisis de propiedades rematadas en México, se señala que los remates más baratos parten de alrededor de $550,000 MXN para un inmueble con valor comercial de $1,000,000 MXN, y se estima que el inversor puede aportar unos $100,000 MXN extras por gastos y aún obtener un rendimiento neto de hasta 35 %.

Estos rangos dan una idea de lo que es posible, aunque no son garantía.

Ejemplo numérico en remates hipotecarios

Supongamos que tienes un capital de $300,000 MXN y decides comprar un inmueble en remate:

Precio de remate: $250,000

Gastos legales, impuestos, mejoras: $50,000

Inversión total: $300,000

Tras un tiempo legal prudente (12–24 meses), mejoras y venta al valor de mercado: $400,000

Ganancia: $100,000

Retorno sobre inversión: 100,000 / 300,000 = 33.3 %

Alternativamente, si decides rentarla:

Valor de renta mensual esperada: $4,500

Ingreso anual neto (descontando mantenimiento): ~$45,000

Retorno inmobiliario (sin plusvalía): 45,000 / 300,000 = 15 %

En este caso, parte de tu retorno proviene del uso del activo (alquiler) y la otra parte de la apreciación potencial.

Este tipo de inversiones pueden combinar lo mejor de ambos mundos: posibilidad de apalancamiento, valorización, y un grado de control activo (decidir qué remodelar, cuándo vender, etc.). Pero también tienen complejidades legales y de liquidez.

Comparativo de escenarios ficticios

Para resumir, aquí una tabla comparativa entre las tres estrategias:

Estrategia Inversión inicial Retorno estimado primer año Riesgo principal Nivel de control requerido Emprender negocio local $300,000 25 % – 50 % (o pérdida) Fallas en modelo, competencia, ejecución Muy alto Inversión financiera mixta $300,000 4 % – 8 % (neto) Volatilidad, comisiones, riesgo de mercado Medio-bajo Remate hipotecario / inmuebles $250,000–300,000 15 % – 35 % (o más) Riesgos legales, tiempos largos, deterioro Medio – alto

Considera que:

En emprendimiento, tus esfuerzos operativos pesan mucho.

En inversiones financieras, tu capital está expuesto al mercado sin control directo operativo.

En remates, hay que asumir gestión de inmueble, proceso legal, tiempos de espera, pero puedes influir decisiones como remodelaciones o cuándo vender.

Factores clave para decidir

Para elegir la vía más cercana a ti, considera estos criterios:

Horizonte temporal Emprender toma tiempo (varios años para consolidarse).

Invertir ofrece resultados más rápidos, pero de menor magnitud.

Remates pueden tomar 1–2 años por trámites judiciales, especialmente en México. Tolerancia al riesgo y pérdidas

Si perder tu capital significaría un golpe insostenible, orientarte hacia inversiones más conservadoras es prudente. Si puedes asumir pérdidas moderadas, puedes explorar emprendimiento o remates con mayor potencial. Capacidad de involucrarte

Emprender requiere tiempo, energía y manejo diario. Invertir financiero permite “manos más libres.” Remates pide supervisión jurídica, decisión de mejoras, gestión inmueble, pero no operación de venta al detalle. Apalancamiento y financiamiento

En emprendimientos es común buscar financiamiento o socios. En bolsa puedes usar apalancamiento moderado dependiendo del mercado. En remates, por lo general se requiere pago de contado, ya que muchas veces no aceptan créditos hipotecarios en remates hipotecarios. Además, algunos remates son derechos litigiosos, no propiedad limpia. Diversificación

No pongas todo tu capital en una sola estrategia. Muchos inversionistas exitosos mezclan emprendimiento con inversiones más pasivas e inmuebles como remates para balancear su portafolio.

Recomendaciones si decides comparar proyectos

Para emprendimientos, haz un plan financiero proyectado de al menos tres años, con escenarios optimista, base y pesimista.

de al menos tres años, con escenarios optimista, base y pesimista. Para inversiones financieras, revisa el historial de rentabilidades, costos (comisiones) y diversificación de la cartera.

Para remates, exige transparencia legal, consulta procesos judiciales, posible litigio, obligaciones fiscales y estado físico del inmueble.

También recuerda que los rendimientos nominales deben compararse con inflación e impuestos para obtener rendimiento real. Por ejemplo, si la inflación anual es del 5 % y tu retorno neto fue 10 %, tu ganancia real es sólo 5 %.

Conclusión: hacia una estrategia combinada

No es necesario elegir lo uno o lo otro de forma absoluta. Muchos emprendedores exitosos reinvierten sus utilidades en instrumentos financieros e incluso en inmobiliario (remates) para diversificar. Lo ideal es que tu dinero trabaje para ti, no que tú estés esclavizado al capital.

Si lo deseas, puedo calcular un escenario con tus cifras reales (tu capital disponible, cuánto riesgo estás dispuesto a asumir, horizonte de tiempo) y armar un portafolio mixto (emprendimiento + remates + inversiones financieras). ¿Te late que hagamos eso juntos?

