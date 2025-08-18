Kilómetros con Causa: inDrive y Pro Mujer impulsan la equidad económica para emprendedoras mexicanas





El emprendimiento femenino en México enfrenta desafíos significativos, desde el acceso limitado a financiamiento hasta la falta de redes de apoyo. Según datos del INEGI, las mujeres representan el 34% de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMEs) en el país, lo que refleja una brecha de género en el ámbito empresarial. Sin embargo, iniciativas como Kilómetros con Causa, impulsada por inDrive en colaboración con Pro Mujer, demuestran que la unión de esfuerzos puede transformar estos obstáculos en oportunidades concretas.

La iniciativa Kilómetros con Causa: más allá de una carrera

El 14 de agosto de 2025, en el marco del Adidas Split 30K en Ciudad de México, inDrive organizó la edición más reciente de su programa Kilómetros con Causa. A diferencia de otros eventos deportivos, esta iniciativa permitió a los participantes convertir sus kilómetros recorridos en una donación económica. Con la participación de 334 corredores, se alcanzaron 10,020 kilómetros, equivalentes a una donación de $10,020 USD para el programa Emprende Pro Mujer.

Esta acción simboliza un compromiso real con la equidad económica, transformando un evento deportivo en una plataforma de apoyo tangible para las mujeres emprendedoras.

Pro Mujer: empoderando a las mujeres emprendedoras

Pro Mujer es una organización con más de 30 años de experiencia en América Latina, dedicada a impulsar el emprendimiento femenino. A través de su programa Emprende Pro Mujer, ofrece capacitación digital, acceso a herramientas financieras y acompañamiento personalizado a mujeres que buscan iniciar o fortalecer sus negocios.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las mujeres emprendedoras es el acceso limitado a financiamiento. Según datos de Pro Mujer, muchas empresas lideradas por mujeres se encuentran en el segmento conocido como “Missing Middle”, con necesidades de financiamiento entre 10,000 y 500,000 dólares, lo que las deja fuera del radar de los capitales tradicionales y de instituciones financieras reguladas por Banxico.

Además, las mujeres enfrentan barreras culturales y estructurales que limitan su participación en el ecosistema emprendedor. Iniciativas como Kilómetros con Causa buscan cerrar estas brechas, ofreciendo recursos y oportunidades para que las mujeres puedan desarrollar su potencial empresarial, siempre en cumplimiento de regulaciones fiscales y contables establecidas por el SAT.

La importancia de la colaboración público-privada

La alianza entre inDrive y Pro Mujer es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre el sector privado y organizaciones sociales puede generar un impacto significativo en la comunidad. Mientras inDrive aporta su plataforma y alcance para movilizar a la comunidad, Pro Mujer ofrece su experiencia y conocimiento en el apoyo a emprendedoras.

Esta sinergia permite crear soluciones innovadoras y efectivas para enfrentar los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo del emprendimiento. Además, demuestra que las empresas pueden desempeñar un papel activo en la promoción de la equidad y el desarrollo económico sostenible.

Más allá de la donación: un modelo replicable

Kilómetros con Causa no es solo una acción aislada, sino un modelo que puede ser replicado en diferentes contextos y regiones. Al combinar actividades deportivas con causas sociales, se crea una plataforma dinámica que moviliza a la comunidad y genera conciencia sobre temas importantes como la equidad de género y el empoderamiento económico.

Este enfoque innovador puede inspirar a otras empresas y organizaciones a desarrollar iniciativas similares, adaptadas a sus contextos locales, para apoyar a las mujeres emprendedoras y contribuir al cierre de las brechas de género en el emprendimiento.

Conclusión

La participación de 334 corredores en Kilómetros con Causa demuestra que cada acción cuenta en la construcción de un ecosistema emprendedor más inclusivo y equitativo. Al transformar kilómetros recorridos en recursos para las mujeres emprendedoras, inDrive y Pro Mujer están contribuyendo a un cambio real en la vida de muchas mujeres en México.

Esta iniciativa es un recordatorio de que el emprendimiento no solo se trata de generar ingresos, sino de crear oportunidades, superar barreras y empoderar a las personas para que puedan transformar sus vidas y comunidades.

