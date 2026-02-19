La crisis de la nube privada: por qué la escasez global de memoria es un negocio riesgoso para la TI





Las advertencias de los ejecutivos de chips y tecnología sobre la abrumadora demanda de IA que supera la oferta global de memoria sirven como un duro recordatorio para las empresas de que la infraestructura de TI no debe darse por sentada. Si bien gran parte del debate público se ha centrado en el impacto en los dispositivos de consumo, el mayor riesgo podría residir en las oficinas administrativas de las empresas, donde el aumento de los costos y los retrasos en la infraestructura pueden interrumpir las operaciones, los planes de inversión y el crecimiento.

La infraestructura en la nube hoy en día se encuentra en el corazón de los negocios modernos. Una investigación de la OCDE ha demostrado reiteradamente que la infraestructura digital sustenta el crecimiento de la productividad, la innovación y la competitividad en las economías avanzadas. Al mismo tiempo, la magnitud de la demanda impulsada por la IA no tiene precedentes. Una investigación reciente de Forrester muestra que la rápida expansión de las cargas de trabajo de IA está ejerciendo una gran presión sobre la disponibilidad de cómputo y memoria. Con la oferta concentrada en un pequeño número de fabricantes, los costos de infraestructura están aumentando y la capacidad se vuelve cada vez más difícil de asegurar.

Esto significa para las empresas que la computación en la nube ya no está aislada de las limitaciones físicas de las cadenas de suministro globales. A medida que se acelera la demanda de cargas de trabajo de IA con uso intensivo de memoria, el aumento de los costos y los plazos de entrega más largos influyen directamente en las decisiones operativas. Los proveedores de nube pública están mejor posicionados para absorber parte de este impacto, al haber asegurado los componentes con años de antelación mediante acuerdos de compra a granel a largo plazo. Los entornos de nube privada, en cambio, están más expuestos a la volatilidad de precios y a los retrasos en el suministro.

Para las organizaciones que utilizan sistemas críticos fuera de las plataformas de hiperescala, esa exposición se traduce en mayores costos, proyectos pospuestos y difíciles decisiones sobre dónde y con qué velocidad invertir. El reto para los líderes empresariales es que esta no sea una disrupción pasajera. La presión sobre el suministro de memoria podría persistir al menos durante los próximos dos años, ya que la demanda de IA sigue superando la nueva capacidad. Pocas organizaciones pueden permitirse posponer durante tanto tiempo importantes programas de transformación, salidas de centros de datos o iniciativas de IA.

Esperar conlleva sus propios costos, desde el retraso en las ganancias de productividad y el aumento del gasto operativo hasta el riesgo de quedarse atrás de competidores que se adaptan más rápido. Para la mayoría de las empresas, la pregunta es cuán expuestas están si no encuentran una manera de gestionar.

La respuesta práctica es diseñar para la resiliencia en lugar de asumir el retorno a la abundancia. Esto implica reducir la dependencia de modelos de nube únicos, incorporar flexibilidad en las opciones de infraestructura y garantizar que las cargas de trabajo puedan adaptarse a las condiciones cambiantes. En un entorno de costos volátiles, inestabilidad socioeconómica y oferta limitada, la resiliencia es una necesidad comercial.

Es importante destacar que esta reevaluación no está impulsada únicamente por la industria. Los reguladores tratan cada vez más la dependencia de la nube y de proveedores de tecnología externos como un problema sistémico de resiliencia. La lógica es clara: la disrupción en un pequeño número de proveedores críticos tiene el potencial de repercutir en las empresas, los mercados y, en última instancia, en la economía en general.

Si bien el régimen se centra inicialmente en los servicios financieros, sus implicaciones son mucho más amplias. Refleja un creciente reconocimiento de que la infraestructura en la nube sustenta ahora las operaciones comerciales esenciales en todos los sectores, desde los pagos y la logística hasta la atención médica y los servicios públicos. Los reguladores ya no preguntan si las organizaciones utilizan la nube, sino si comprenden y pueden gestionar los riesgos que conlleva su dependencia.

Para los líderes empresariales, este cambio debería ser revelador. Cuando los reguladores empiezan a hablar de la resiliencia de la nube en términos de estabilidad financiera y riesgo sistémico, queda claro que la nube se ha convertido en algo más que una simple preocupación de TI. Es casi seguro que la próxima fase de la adopción de la nube estará marcada por el realismo, con el riesgo empresarial, el cumplimiento normativo y la economía integrados en el proceso de toma de decisiones más que nunca.

De cara al futuro, la característica que definirá a las organizaciones modernas será su respuesta a las restricciones sostenidas, no a las disrupciones temporales. Como han dejado claro los debates en Davos de este año, la resiliencia y el crecimiento ya no son conceptos opuestos. En una economía impulsada por la IA y moldeada por limitaciones físicas (desde chips de memoria hasta energía e infraestructura), las organizaciones que consideren la resiliencia como parte de su estrategia de crecimiento avanzará más rápido, no más lento. Es poco probable que la escasez de memoria desaparezca de la noche a la mañana. Lo que cambiará es la seriedad con la que las empresas planifican para afrontarla. Quienes se adapten con prontitud estarán mejor posicionados para implementar la IA a escala, gestionar los costes y mantener el impulso. Quienes no lo hagan se arriesgan a descubrir que la infraestructura, una vez ignorada, se ha convertido en su mayor obstáculo estratégico.

Por Julio César Castrejón, Country Manager de Nutanix México



