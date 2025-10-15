La digitalización del punto de venta en micro y pequeños comercios: desafíos y oportunidades





En la actualidad, el punto de venta (PDV) se ha convertido en el epicentro de la transformación digital en el sector comercial. Sin embargo, a pesar del potencial tecnológico disponible, la digitalización del PDV en micro y pequeños comercios en México enfrenta desafíos significativos que van más allá de la tecnología misma. Estas barreras incluyen la desconfianza en las nuevas tecnologías, limitaciones en la conectividad y marcos regulatorios desalineados.

La adopción de SoftPOS en México

Según el XIV Informe Nuek sobre Tendencias en Medios de Pago, elaborado por Nuek en colaboración con AFI, el uso de SoftPOS (Software Point of Sale) ha alcanzado cerca del 50% entre la población bancarizada en México. Esta tecnología permite convertir teléfonos inteligentes o tabletas en terminales de cobro, eliminando la necesidad de dispositivos dedicados y reduciendo costos operativos. A nivel regional, América Latina lidera la adopción de soluciones de cobro desde dispositivos móviles, con un 62% de la población bancarizada que ha realizado pagos en comercios que operan con esta tecnología, frente al 41% en Europa.

Desafíos culturales y operativos

A pesar de los avances tecnológicos, el principal reto para la digitalización del PDV en micro y pequeños comercios no es tecnológico, sino cultural. La desconfianza en las nuevas tecnologías y las limitaciones en la conectividad son barreras significativas. Además, los usuarios mayores de 55 años, acostumbrados al uso de efectivo, muestran una adopción limitada de soluciones digitales de pago.

La importancia de la autenticación y la regulación

Otro desafío importante es la heterogeneidad en las experiencias de autenticación y los marcos regulatorios desalineados. La falta de estándares comunes puede generar inseguridad tanto en comerciantes como en consumidores, limitando la adopción de soluciones digitales de pago. Es fundamental establecer marcos regulatorios claros y seguros que fomenten la confianza en las transacciones digitales.

Oportunidades para las micro y pequeñas empresas

A pesar de estos desafíos, la digitalización del PDV ofrece numerosas oportunidades para las micro y pequeñas empresas. La adopción de tecnologías como SoftPOS puede mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y ampliar el alcance del mercado. Además, la implementación de soluciones de pago digital puede mejorar la experiencia del cliente, facilitando transacciones más rápidas y seguras.

Conclusión

La digitalización del punto de venta en micro y pequeños comercios en México es una necesidad urgente para mantenerse competitivo en el mercado actual. Sin embargo, para que esta transformación sea exitosa, es esencial abordar los desafíos culturales, operativos y regulatorios que limitan su adopción. Solo a través de un enfoque integral que incluya educación, infraestructura adecuada y marcos regulatorios claros se podrá lograr una digitalización efectiva y sostenible del punto de venta en el sector comercial.

Para profundizar en este tema, te invitamos a leer el artículo Cinco estrategias clave para potenciar las ventas en el retail mexicano a través de la medición en punto de venta.

No te olvides de dejarnos tus comentarios.