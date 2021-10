La importancia de realizarse pruebas periódicas de ETS

Uno de los efectos de la pandemia de COVID-19, ha sido el aumento de los contagios por infecciones de transmisión sexual, especialmente de enfermedades como VIH-Sida, sífilis y herpes, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

En México, hasta la semana epidemiológica 38 (del 19 al 25 de septiembre pasado), se detectaron 9 mil 592 nuevos casos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), es decir, hubo un incremento del 60% en comparación con los casos acumulados en el mismo periodo de 2020.

“La emergencia sanitaria de COVID-19 no debe ser un pretexto para ignorar el incremento de casos de ETS como el VIH, principalmente en zonas metropolitanas como las de la Ciudad de México y Edomex. El riesgo está latente, pero estamos a tiempo para reforzar la cultura de la prevención y el hábito de realizarse pruebas de detección de manera regular, sólo así es posible obtener un diagnóstico certero y oportuno para que, en caso de resultar positivo, el paciente reciba a la brevedad el tratamiento que requiere”, afirma Ricardo Martinez Director de Kabla, empresa dedicada a la distribución de dispositivos diagnósticos.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el diagnóstico oportuno de una infección de VIH ayuda a mejorar la calidad de vida y a prevenir la expansión de la enfermedad.

¿Sífilis y herpes aumentan el riesgo de VIH?

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), el hecho de contraer una enfermedad venérea como el herpes o la sífilis, multiplica el riesgo de infectarse con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), en particular si la persona no se realiza pruebas de detección o no cuenta con un adecuado protocolo de salud.

“Esto se debe, en parte, a que prevalecen los mismos patrones de comportamiento y circunstancias que conllevaron a la primera infección, pero también al hecho de que las mismas vulnerabilidades físicas causadas por otras ETS, como heridas o llagas, sirven de entrada al virus. De ahí la importancia de acudir con regularidad al médico para obtener un diagnóstico preciso”, indica Kabla.

Los datos de la Secretaría de Salud, en este sentido, no son alentadores. Hasta la semana epidemiológica 38 de 2021, los casos de sífilis detectados alcanzaron los 7 mil 015, lo que representa un incremento de contagio del 82%, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Si bien algunos de estos padecimientos no son curables, un diagnóstico y tratamiento oportuno puede cambiar significativamente la calidad de vida de los pacientes

