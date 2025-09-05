La Inteligencia Artificial deja de ser tendencia para convertirse en la palanca de crecimiento de las PyMEs





La transformación digital de las PyMEs dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica. Según el reciente informe “ASUS 2025 Future of SMB Report”, el verdadero riesgo ya no radica en incorporar inteligencia artificial (IA) demasiado temprano, sino en hacerlo demasiado tarde y dejar que empresas más ágiles tomen la delantera en innovación.

1. Una adopción acelerada de la IA: cifras que hablan por sí solas

64 % de las PyMEs están listas para adoptar y utilizar IA ahora mismo .

de las PyMEs están . Casi la mitad de estas empresas espera obtener beneficios en el plazo de uno a dos años.

Esto posiciona a las PyMEs como actores activos en la digitalización, dispuestos a sumergirse en tecnologías que generan resultados reales.

2. Impacto tangible: productividad, análisis y colaboración impulsada

Los beneficios son evidentes entre las primeras empresas en adoptar IA:

El 68 % reporta mejoras significativas en la productividad y eficiencia , permitiendo a los equipos lograr más con menos recursos.

reporta mejoras significativas en la , permitiendo a los equipos lograr más con menos recursos. Más de la mitad destaca avances en el análisis de datos y una mejor respuesta a las necesidades de los clientes , optimizando la gestión del negocio.

y una , optimizando la gestión del negocio. El 33 % de los líderes señala que la IA fortalece la colaboración interna y el vínculo con los clientes, clave en un entorno híbrido y digital.

3. Herramientas concretas: ASUS ExpertMeet y la serie Expert P

Estas mejoras no son especulaciones: vienen respaldadas por herramientas como ASUS ExpertMeet, integradas en PCs como la serie ASUS Expert P, que ofrecen:

Transcripción en tiempo real .

. Traducción simultánea de reuniones .

. Seguridad empresarial multicapa, sin complejidad adicional.

ASUS se posiciona como aliado tecnológico que ofrece soluciones de IA accesibles y aplicables a cualquier empresa, sin importar su tamaño.

4. Digitalización y nube: otra nota relevante

Mientras la IA gana terreno, la adopción de tecnologías en la nube entre las PyMEs mexicanas también muestra avances, aunque aún con mucho potencial por explorar. En nuestra nota El futuro de las PyMEs mexicanas: un análisis de su crecimiento y digitalización, publicada el 10 de abril de 2025, destacamos que:

Casi 30 % de las PyMEs ya han adoptado servicios en la nube, lo que fortalece su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

de las PyMEs ya han adoptado servicios en la nube, lo que fortalece su competitividad y sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, menos del 3 % utilizan tecnologías avanzadas como IA, robótica o impresión 3D.

5. Impulsando la globalización: IA como puente de expansión

La IA está ayudando a las PyMEs a:

Conectarse con mercados y clientes globales .

. Facilitar reuniones multilingües gracias a funciones como subtítulos en vivo, cancelación de ruido y resúmenes automáticos.

Acceder a flujos de trabajo remotos y análisis inteligente, todo sin perder precisión ni seguridad.

6. Seguridad y confiabilidad: pilares tecnológicos de la IA

La tecnología debe ser confiable. Las líneas como ExpertCenter P700, ExpertCenter P600 AiO y las laptops ExpertBook P5 incorporan arquitectura robusta, capacidades NPU, gestión remota y seguridad integrada, haciendo que la IA resulte verdaderamente aplicable y segura.

7. Actuar ya: razones para no postergar la IA

Competidores emergentes, medianas empresas y grandes corporativos ya están invirtiendo en IA.

No adoptar IA implica quedarse en desventaja en productividad, innovación y atracción de talento, especialmente entre la Generación Z, que prioriza ambientes modernos y colaborativos.

La mayor recompensa no es la inversión tecnológica, sino la velocidad y capacidad de adaptación.

8. Recomendaciones estratégicas para PyMEs

Identifica tareas repetitivas o críticas donde la IA pueda liberar recursos y mejorar eficiencia. Experimenta con soluciones listas para usar como ASUS ExpertMeet y PCs con Copilot+ para optimizar reuniones y análisis. Incorpora seguridad desde el diseño: elige sistemas con BIOS seguros, TPM y opciones remotas de gestión. Define objetivos claros: expansión global, atraimiento de talento, mejora operativa o todos los anteriores. Actúa hoy, no mañana: la ventaja competitiva se construye mientras otros aún piensan en dar el primer paso.

Conclusión

La inteligencia artificial ya no es una opción futurista: es una herramienta práctica y estratégica para que las PyMEs crezcan, compitan y se diferencien. El Informe ASUS 2025 Future of SMB Report enfatiza que el verdadero riesgo no es empezar pronto, sino quedarse atrás. Combinado con el avance (aunque aún incipiente) de la digitalización en la nube, como señalamos en nuestra nota sobre el futuro digital de las PyMEs mexicanas, el mensaje es claro: el momento de actuar es ahora.

No te olvides de dejarnos tus comentarios.



