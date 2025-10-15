Laboratoria Connect México 2025: 10 años transformando la vida de mujeres en América Latina





Laboratoria celebró sus primeros 10 años de impacto en México y América Latina con el evento Laboratoria Connect México 2025, donde reunió a líderes, agentes de cambio y medios de comunicación para reflexionar sobre el futuro del trabajo, la inclusión femenina en la industria tecnológica y la integración de la inteligencia artificial (IA) en los empleos del mañana.

Desde su fundación, Laboratoria ha transformado la vida de más de 5,000 mujeres provenientes de contextos de desempleo, subempleo e informalidad, a través de programas de capacitación en tecnología y estrategias de inserción laboral que van más allá de las habilidades técnicas, fomentando confianza, claridad y comunidad.

Una década de cambios y oportunidades

Durante la celebración, Mariana Costa Checa y Gabriela Rocha, fundadoras de Laboratoria, junto con Ursula Quijano, Directora para México, destacaron cómo el talento femenino ha permanecido invisibilizado en el mercado laboral, y cómo la organización ha construido puentes que permiten a las mujeres acceder a empleos de calidad, con crecimiento económico, profesional y personal.

“Estamos felices de celebrar estos primeros 10 años y seguiremos trabajando por alcanzar una realidad donde cada persona tenga acceso a una vida digna, con opciones y plenitud”, señaló Mariana Costa, Cofundadora y Presidenta de Laboratoria. “Nuestra misión es transformar las trayectorias económicas, personales y sociales de las mujeres en América Latina, habilitando nuevos caminos hacia carreras profesionales significativas”.

Por su parte, Gabriela Rocha, Cofundadora y CEO, enfatizó la urgencia de integrar a más mujeres al mercado laboral frente a la transformación que la IA generativa traerá a nivel global: “Tenemos que lograr que estas mujeres –cuyo trabajo muchas veces es precarizado o se da dentro de la informalidad– se incorporen a la fuerza laboral. Es un paso fundamental para que México pueda convertirse en líder económico”.

La IA y el futuro del trabajo

Según un estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK), en 2025 1 de cada 4 empleos a nivel mundial está potencialmente expuesto a la IA generativa, un fenómeno que afectará de manera desigual a las mujeres. En países de altos ingresos, los empleos con mayor riesgo de automatización representan el 9.6% del empleo femenino, frente al 3.5% entre los hombres.

El Foro Económico Mundial proyecta que antes de 2030, 22% de los empleos globales cambiarán debido a avances tecnológicos, la transición hacia una economía más sostenible y cambios demográficos. En Latinoamérica, el panorama es aún más crítico: según el estudio Mujeres en el sector Tech en LATAM, elaborado por Laboratoria y McKinsey & Company, las mujeres representan menos del 30% de la fuerza laboral en el sector tecnológico.

Paneles y reflexiones sobre inclusión y maternidad

Durante Laboratoria Connect México 2025 se realizaron diversos paneles:

Futuro del trabajo en la era de la IA

Entre el trabajo y el cuidado: una conversación urgente

México, tiempo de oportunidades

Entre los ponentes se encontraban Karen Sun, CTO de Vélez Reyez +, y Marina Lopes, periodista nominada al Pulitzer, quienes destacaron la importancia de que la tecnología se utilice para mejorar la calidad humana y no solo automatizar procesos. También se abordaron conceptos de maternidad colectiva y redes de apoyo para que madres y padres puedan equilibrar trabajo y familia, en un mundo laboral en transformación.

Sofía Mejía, consultora de Conversational AI en Google, compartió su experiencia como egresada de Laboratoria y cómo la capacitación de la organización la integró al mundo tecnológico, mostrando que el talento femenino existe y solo requiere oportunidades adecuadas para florecer.

Preparación integral para la era digital

Hace 10 años, Laboratoria comenzó enseñando programación, pero su enfoque ha evolucionado hacia la formación de habilidades técnicas, sociales y emocionales, preparadas para las carreras que surgirán en la próxima década. Con una red de más de 60,000 mujeres y más de 1,500 empresas que han contratado su talento, la organización se ha consolidado como un aliado estratégico para las necesidades tanto del talento como de las empresas que buscan perfiles listos para la realidad cambiante de la era digital.

“Cerca de 1,500 empresas han confiado en el talento de Laboratoria en estos 10 años, fortaleciendo sus equipos y apostando por una industria tech más diversa”, destacó Gabriela Rocha. “Nuestras estudiantes hoy son modelos por seguir para miles de mujeres más”.

El impacto más allá de la tecnología

El trabajo de Laboratoria no solo se limita a los empleos tecnológicos. Su visión integral permite a las mujeres romper ciclos de inseguridad económica, incorporarse a empleos de calidad y convertirse en agentes de cambio social. Ursula Quijano, Directora para México, subrayó: “Nuestra labor primordial es contribuir para que mujeres que no han podido conseguir un trabajo que les ofrezca crecimiento económico, profesional y personal encuentren mejores oportunidades”.

Conclusión

Los 10 años de Laboratoria en México son un ejemplo del impacto que puede tener la educación tecnológica con enfoque social. Con un panorama global de transformación laboral acelerada por la IA, la necesidad de incluir a las mujeres en la fuerza laboral no es solo un tema de equidad, sino un factor clave para el progreso económico de México y América Latina.

La experiencia de Laboratoria demuestra que el talento siempre ha estado ahí, solo hacía falta construir puentes hacia oportunidades reales, combinando capacitación técnica con desarrollo personal y comunitario.

