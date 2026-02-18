Las habilidades más valoradas por las empresas en México en 2026: del pensamiento crítico al uso estratégico de IA





En México, el talento está viviendo una transformación profunda. La inteligencia artificial (IA) ya no es una tendencia futura, sino una herramienta presente que está redefiniendo los perfiles profesionales más demandados por las empresas, incluidas las pequeñas y medianas.

De cara a 2026, el mercado laboral mexicano perfila un nuevo estándar: colaboradores capaces de integrar tecnología con criterio estratégico, análisis de datos y pensamiento crítico. Para las pequeñas empresas, comprender este cambio no es opcional: es una condición para mantenerse competitivas.

México ante la automatización: cifras que marcan el rumbo

De acuerdo con el estudio “IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral” realizado por WeWork y PageGroup, el 45% de los profesionales en México estima que entre el 11% y el 30% de su carga laboral puede automatizarse mediante inteligencia artificial.

Este dato revela una realidad contundente: casi una tercera parte de las tareas actuales pueden delegarse a sistemas tecnológicos. Lejos de representar una amenaza directa, esta automatización está liberando tiempo operativo para que el talento se enfoque en actividades de mayor impacto, como la toma de decisiones, la planeación estratégica y la innovación.

En paralelo, el 61% de las empresas en México ya ha incorporado software con inteligencia artificial en sus procesos. Esta adopción masiva está acelerando la transformación de roles, redefiniendo responsabilidades y modificando incluso la configuración de los espacios de trabajo.

Para las pequeñas empresas, que suelen operar con equipos reducidos y presupuestos ajustados, este cambio representa tanto un reto como una oportunidad: automatizar procesos administrativos y operativos puede traducirse en eficiencia, pero el verdadero valor estará en cómo se aprovecha ese tiempo liberado.

El nuevo valor profesional: criterio, análisis y decisión

“La inteligencia artificial está transformando la forma en que las empresas operan y toman decisiones. Hoy, el talento que genera mayor valor es aquel que sabe integrar estas herramientas en su trabajo diario para optimizar procesos y enfocar su capacidad en tareas estratégicas”, afirma Claudio Hidalgo, Presidente de WeWork Latinoamérica.

La clave no es saber usar una herramienta, sino saber qué hacer con la información que produce.

El estudio también señala que el 71% del talento en México reporta tener conocimientos básicos en inteligencia artificial, mientras que apenas el 1% se considera avanzado. Esta brecha técnica contrasta con un dato alentador: el 90% de los profesionales busca capacitarse en IA.

Este escenario abre una ventana estratégica para las pequeñas empresas. Invertir en capacitación no solo mejora la productividad, sino que eleva la capacidad de análisis del equipo y fortalece la toma de decisiones basadas en datos.

En 2026, las habilidades más valoradas no serán exclusivamente técnicas. Las empresas priorizarán perfiles con:

* Pensamiento crítico.

* Capacidad de análisis estratégico.

* Toma de decisiones basada en datos.

* Interpretación contextual de información.

* Habilidades de comunicación y colaboración.

* Adaptabilidad al cambio tecnológico.

La automatización ejecuta; el criterio decide.

Pequeñas empresas: cómo convertir la IA en aliada estratégica

En México, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) representan más del 99% de las unidades económicas del país, de acuerdo con datos del INEGI, y generan alrededor del 70% del empleo formal. Este peso estructural convierte la transformación digital en un asunto prioritario para la economía nacional.

Para una pequeña empresa, incorporar inteligencia artificial no implica necesariamente grandes inversiones en desarrollos complejos. Existen soluciones accesibles que permiten automatizar:

* Facturación y contabilidad.

* Atención a clientes mediante chatbots.

* Análisis de ventas y comportamiento del consumidor.

* Gestión de inventarios.

* Marketing digital segmentado.

Sin embargo, el verdadero diferenciador no será la herramienta en sí, sino la capacidad del equipo para interpretar los datos que genera y convertirlos en decisiones estratégicas.

Por ejemplo, un sistema de IA puede detectar que ciertos productos se venden más en determinadas temporadas. Pero será el emprendedor quien decida ajustar inventarios, diseñar promociones o renegociar con proveedores.

Ahí es donde el pensamiento crítico y la visión de negocio se vuelven insustituibles.

La brecha de talento: oportunidad para liderar desde la pequeña empresa

El hecho de que solo el 1% del talento se considere avanzado en inteligencia artificial refleja que el mercado laboral aún está en fase de aprendizaje. Esto nivela el terreno de juego entre grandes corporativos y pequeñas empresas.

Mientras que antes la ventaja competitiva radicaba en infraestructura tecnológica costosa, hoy la diferencia puede estar en la rapidez con la que una pequeña empresa capacita a su equipo y adopta herramientas estratégicamente.

Además, el interés del 90% de los profesionales por capacitarse en IA sugiere que existe una fuerza laboral dispuesta a evolucionar. Para las pequeñas empresas, fomentar una cultura de aprendizaje continuo puede convertirse en un activo diferenciador, tanto para retener talento como para atraer perfiles competitivos.

Oficinas como centros de decisión y colaboración

Otro hallazgo del estudio de WeWork y PageGroup es que la integración de inteligencia artificial también está modificando los espacios de trabajo. Con la automatización de tareas repetitivas, las oficinas se consolidan como centros diseñados para la colaboración, el análisis y la toma de decisiones.

En el contexto de las pequeñas empresas, esto implica repensar el propósito de las reuniones y del trabajo presencial. Si la tecnología ejecuta tareas operativas, los encuentros deben enfocarse en estrategia, creatividad y resolución de problemas.

“El desafío para las organizaciones es crear entornos que permitan a las personas aprovechar la tecnología sin perder el valor de la colaboración y el pensamiento estratégico. El futuro del trabajo será definido por la capacidad de las empresas para desarrollar talento que sepa trabajar con inteligencia artificial, no competir contra ella”, concluye Hidalgo.

Pensamiento crítico: la habilidad que no se automatiza

En un entorno donde la información fluye en tiempo real y los sistemas generan reportes automatizados, el riesgo no es la falta de datos, sino la mala interpretación de los mismos.

El pensamiento crítico se convierte así en la habilidad más estratégica para 2026. Implica cuestionar resultados, contrastar fuentes, identificar sesgos y anticipar riesgos.

Para una pequeña empresa, esta capacidad puede marcar la diferencia entre crecer o cometer errores costosos basados en análisis superficiales.

Un algoritmo puede sugerir reducir precios para aumentar ventas. El criterio humano evaluará el impacto en márgenes, percepción de marca y sostenibilidad financiera.

La IA amplifica el potencial humano, pero no sustituye la responsabilidad de decidir.

2026: el estándar profesional que viene

El mercado laboral en México avanza hacia un perfil híbrido: profesionales que entienden la tecnología, pero que también dominan habilidades estratégicas.

Las pequeñas empresas que quieran mantenerse competitivas deberán:

1. Incorporar herramientas de inteligencia artificial accesibles.

2. Capacitar a su equipo en uso estratégico de datos.

3. Fomentar pensamiento crítico y cultura de análisis.

4. Redefinir roles hacia funciones de mayor valor agregado.

5. Impulsar entornos colaborativos orientados a la toma de decisiones.

El mensaje es claro: no se trata de competir contra la inteligencia artificial, sino de aprender a trabajar con ella.

En 2026, las empresas que logren combinar tecnología con talento preparado para interpretar, cuestionar y actuar sobre la información tendrán una ventaja clara en el mercado. Para las pequeñas empresas mexicanas, esta transición no es una opción futura: es una estrategia presente para asegurar crecimiento sostenible, eficiencia operativa y relevancia en un entorno cada vez más automatizado.

La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará el trabajo en México. La pregunta es qué tan preparadas están las pequeñas empresas para convertir esa transformación en una oportunidad.



